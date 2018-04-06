«Арсенал» просто издевался над ЦСКА»

— Разгромное поражение армейцев для вас – неожиданный результат?

Руслан Нигматуллин: Чисто на везении сложно было противопоставить что-то английскому клубу. В принципе я не удивлен результатом.

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Дмитрий Хомуха: У меня не было сомнений, что «Арсенал» одержит победу на своем поле.

Владимир Стогниенко: ЦСКА дал «Арсеналу» играть в тот футбол, который у «канониров» получается. Армейцам катастрофически не хватает ресурсов. Если раньше этот недостаток маскировался за счет грамотной игры, самоотдачи и тренерской работы, то сейчас стало очевидно – клубу, по большому счету, нужны футболисты в каждую линию. Ехать на старых ресурсах уже невозможно. ЦСКА молодцы, они дальше вех прошли в еврокубках, выиграли у «Лиона».

Но рано или поздно должен был попасться соперник, на которого просто не хватит физических сил.

Последнее время много критикуют возрастную защиту команды, но проблема не только в обороне. Определенные провалы были и в центре поля.

— Автор единственного гола ЦСКА Александр Головин был лучшим на поле среди армейцев, по мнению Виктора Гончаренко. Стоит ли ему теперь ждать приглашения от лондонцев?

Р.Н.: После одного гола сразу ждать серьезного приглашения, конечно, не стоит. Сейчас Головин – один из самых интересных молодых футболистов страны. Вполне возможно, что интерес будет, но от насколько топовых команд? Нужно понимать, что играть в топ-клубе России и за рубежом – две большие разницы.

Головин действительно обладает большим потенциалом и продолжает прогрессировать. Желаю ему не останавливаться на достигнутом.

Д.Х.: Приглашение уже было, просто оно не устроило ЦСКА. Своей вчерашней игрой Головин показал, что готов выступать на уровне английской Премьер-лиги.

В.С.: Если говорить о серьезном дорогом предложении, то многое будет зависеть от чемпионата мира. Когда я делал с ним интервью, он рассказывал, что надеется получить достойное предложение от по-настоящему большого клуба.

— На ваш взгляд, был ли офсайд в моменте с третьим голом «Арсенала»?

Д.Х.: Такие моменты всегда трактуются в пользу атакующей команды. Если игрок находится на одной линии с защитником, то приоритет всегда отдают нападающим.

— Следует ли винить Игоря Акинфеева в третьем пропущенном голе?

Р.Н.: В этом моменте игрок «Арсенала» действовал очень нестандартно, предугадать такое развитие событий было просто невозможно.

Конечно, Акинфеев предполагал, что Аарон Рэмси будет принимать мяч. Но игрок лондонцев сыграл так, как сыграл и поставил вратаря в затруднительное положение.

Д.Х.: Рэмси сыграл очень нестандартно. Акинфеев пытался сократить расстояние, чтобы успеть потом его накрыть. Но нестандартные действия игрока «Арсенала» поставили Акинфеева в неразрешимую ситуацию.

— Не ошибся ли тренер Гончаренко с выбранной тактикой в пользу атаки, на ваш взгляд?

Р.Н.: Все было бы правильно, если бы был положительный результат. Забей Ахмед Муса при счете 1:1, все могло бы сложиться по-другому. Но слишком уж легко давались «Арсеналу» голы и моменты. Во втором тайме они просто издевались над ЦСКА. Да, Гончаренко выбрал смелую тактику, но она не оправдала себя.

— Смогут ли москвичи побороться за результат в ответной игре?

Р.Н.: На своем поле все может быть по-другому. Нужно побеждать со счетом 3:0. Со стороны «Арсенала» будет определенная расслабленность, первая игра далась им слишком легко. Думаю,

ЦСКА попытается отобрать очки у англичан в ответной игре. Но никаких предпосылок для прохода дальше лично я не вижу.

Д.Х.: От такой команды, как ЦСКА, борьбы стоит ждать всегда, вне зависимости от результата первого матча. Престиж для армейцев тоже играет определенную роль. Не стоит забывать, что за каждое набранное очко УЕФА перечисляет денежные средства. В ответном матче нас ждет полная самоотдача от игроков ЦСКА, но результат противостояния уже предрешен.

— После случившегося игроки ЦСКА отказались от общения с прессой. Стоит ли себя так вести после разгрома?

В.С.: С точки зрения журналистов это, безусловно, неправильное поведение игроков. К сожалению, у нас такие ситуации происходят уже не первый раз. Разумеется, с репортерами лучше общаться. Но если они не хотят, как их заставить?

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