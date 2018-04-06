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«Головин уже готов играть за «Арсенал»

«Арсенал» разгромил ЦСКА в Лондоне в Лиге Европы

Александр Головин вполне может стать партнером своего тезки Ляказетта по «Арсеналу» в... РИА Новости
Александр Головин вполне может стать партнером своего тезки Ляказетта по «Арсеналу» в следующем сезоне
Московский ЦСКА был разбит на лондонском «Эмирэйтс» местным «Арсеналом» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы, пропустив четыре мяча в первом тайме. Но даже крупная победа своей команды не помешала Арсену Венгеру отметить армейцев, а гол Александра Головина со штрафного стал одним из самых красивых в еврокубках 5 апреля.

«Арсенал» (Англия) – ЦСКА (Россия) – 4:1

Московский ЦСКА потерпел сокрушительное поражение в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы от лондонского «Арсенала» на «Эмирэйтс».

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После окончания встречи действия ЦСКА в обороне были раскритикованы прессой и специалистами. Действительно, «канониры» уложили свои четыре гола в первые 35 минут игры, а во втором тайме Александр Ляказетт и Аарон Рэмзи могли и должны были доводить свои лицевые счета минимум до хет-триков. Могли забить и другие футболисты хозяев.

Безусловно, в защите ЦСКА не смог найти противоядия против грозной и летучей атаки команды Арсена Венгера, но в этом и кроются основные проблемы для вице-чемпионов России.

Ругать красно-синих за то, что они теряли позиции, проигрывали «гуннерам» один в один и пропускали через свою штрафную практически любые передачи, бессмысленно по одной простой причине:

все это стало следствием принципиально иной скорости, на которой ведется игра «Арсеналом».

В чемпионате России армейцы не сталкиваются с таким футболом, подобного не в состоянии были предложить им «Бенфика», «Базель», «Црвена Звезда» и «Лион», да даже «Манчестер Юнайтед», сокрушивший ЦСКА в Лиге чемпионов осенью, играет не так стремительно.

Дело, само собой, не столько в природной и наработанной скорости футболистов «Арсенала» (хотя с этим у них все в порядке и без незаявленного в Лиге Европы Пьера-Эмерика Обамеянга), сколько в коллективной быстроте мысли лондонской команды.

«Арсенал», имея в составе таких плеймейкеров, как Месут Озил, Джек Уилшер и Аарон Рэмзи, классно обострял игру, к тому же план Венгера очевидно включал в себя постоянную смену направлений, использовавшуюся его подопечными по несколько раз в рамках одной позиционной атаки.

Немудрено, что у возрастной и просто непривыкшей к такой интенсивности армейской защиты голова пошла кругом еще до того, как футболисты ЦСКА успели устать, а следствием этого и стали те самые провалы.

При этом похвала Арсена Венгера на послематчевой пресс-конференции – абсолютно заслуженная для ЦСКА оценка действий команды.

«ЦСКА очень хорошо выходил в атаку, шел вперед, когда мы теряли мяч. Они пользовались нашими ошибками при выходе в атаку. Первый тайм получился ярким, с большими скоростями, но неприятным для нас. ЦСКА – очень техничная команда, — сказал Венгер на послематчевой пресс-конференции.

— Мы забили несколько красивых мячей. После перерыва при счете 4:1 нашей задачей было не пропустить больше и забить еще. С первой задачей мы справились, со второй – нет. Понимаем, что еще ничего не решено. На ответный матч мы должны поехать с должной концентрацией и постараться выиграть.

Нам не повезло с ответным голом ЦСКА, не этого мы хотели. Я хотел посмотреть, как мы на это отреагируем. И с «Миланом», и сегодня мы оказывались в неприятном положении, но находили выход из него.

ЦСКА – хорошая команда, с хорошим уровнем техники. Они быстро выходили в атаку и создавали нам проблемы, особенно, в первом тайме.

Они очень мобильны, грамотно работают с мячом и играют в очень атакующем стиле. Мы к такому не привыкли в АПЛ – команды приезжают сюда и играют на своей половине поля. ЦСКА же рисковал, и это было неприятно для нас».

ЦСКА действительно сыграл на «Эмирэйтс» в атакующей манере и хотя мог больше пропустить, имел отличные моменты, чтобы поразить ворота Петера Чеха более одного раза. Однако в завершении футболистам красно-синих не хватило хладнокровия, да и мастерства тоже.
«Мы так и не поймали свой ритм. Не могу сказать, что я сильно разочарован. Понятно, результат неприятный, но мы понимали, с кем играем, — рассказал на пресс-конференции Виктор Гончаренко.

— Растянуто оборонялись по глубине и по ширине, играли в очень открытый футбол. У наших ворот было достаточно жарко. Но это важная игра для получения опыта.

Понятно, что если с «Арсеналом» играть в открытый футбол, будет много моментов у твоих ворот. Такой футбол очень нравится болельщикам. Надеюсь, что-то похожее, но не с таким счетом увидим в Москве.

У нас малочисленный, но сплоченный отряд. Сегодня было всего пять игроков, которых можно было использовать в защите.

В некоторых моментах он сыграл растерянно. Но эта игра – большой опыт для него, для Хосонова. Благодаря таким играм они будут прогрессировать».

Безусловным армейским героем матча стал талантливый полузащитник Александр Головин, об интересе к которому со стороны «Арсенала» давно ходят слухи. Хавбек сборной России показал товар лицом, поразив при счете 0:1 ворота Петера Чеха шикарным ударом со штрафного.

«После перерыва хотели вернуться в игру, постараться сократить счет, но, к сожалению, не получилось. Будем стараться в ответной игре. Думаю, шансы в ответном матче у нас, конечно, есть. «Арсенал» - это та команда, которая играет в футбол и дает играть сопернику», — сказал после матча Головин в эфире «Матч ТВ».

«Считаю, он провел отличную игру. Когда после игры в Манчестере я сказал, что он сыграл на уровне Погба, со стороны журналистов была какая-то ирония, — отметил Гончаренко своего подопечного.

— Но я и сейчас могу сказать: Головин был лучшим игроком матча. Он действовал на той скорости, которая нам нужна».

Прокомментировал после встречи «Арсенал» – ЦСКА возможные перспективы Головина в команде Венгера или же в любом другом топ-клубе бывший футболист «канониров» и сборной Белоруссии Александр Глеб.

«Головину по большому счету шансов не дали, кроме шикарного удара со штрафного. Да, у него есть качества, которые позволят ему играть в «Арсенале» – быстрый, техничный, хорошо видит поле. Если такой шанс будет, то надо использовать, для него это будет большой возможностью, — отметил Глеб в комментарии для Sport24.

— Играть вперед – отличное качество. В топ-клубах требуют играть вперед и искать партнера впереди.

ЦСКА в российском футболе – один из лидеров. Конечно, это не английский чемпионат. В команде топ-уровня Головину будет легче применить свои качества, поскольку партнеры больше открываются впереди. Эти качества, думаю, раскроются по-новому у него».

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