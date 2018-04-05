«Арсенал» не вспоминает о провале в матче с ЦСКА»

— В преддверии сегодняшнего матча в Лондоне многие отмечают, что нынешняя команда Арсена Венгера хоть и выступает под грозным названием «Арсенал», но на деле уже не относится к числу настоящих грандов мирового футбола. Согласны с подобными утверждениями?

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Виктор Папаев: На мой взгляд, «Арсенал» до сих пор является авторитетной и классной командой. Все же Английская премьер-лига воспринимается большинством в качестве лучшего чемпионата планеты, а «канониры» считаются одним из лидеров этого турнира. Да, лондонцы уже давно не были чемпионами, однако в АПЛ ведь и конкуренция очень большая. Оба клуба из Манчестера, «Ливерпуль» тот же… «Перебить» их деньгами крайне трудно.

Зато у «Арсенала» имеется крайне маститый и авторитетный тренер с огромным опытом — под его руководством коллектив очень хорошо контролирует мяч. Например, в недавнем матче с «Манчестер Юнайтед» «пушкари» владели снарядом более 70 процентов игрового времени! А ведь у «дьяволов» тоже игроки очень мастеровитые есть в составе.

С другой стороны, главное в футболе — это голы и финальный счет, и вот тут уже есть определенные проблемы: с реализацией у «Арсенала» имеются трудности, плюс из-за особенностей тактики коллектив Венгера иногда слишком явно открывается в защите, чем могут пользоваться скоростные игроки соперников.

Нельзя не отметить, что «Арсенал», как и другие британские клубы, иногда вальяжно относятся к российским визави, чувствуя преимущество в классе — а правильный настрой все же необходим. Но команда у лондонцев все равно классная, и она сегодня считается фаворитом.

Дмитрий Хомуха: Я думаю, что «Арсенал» и по сей день остается крайне грозным соперником, находящимся на одном уровне с топ-клубами мира.

В первую очередь, это связано с подбором игроков. Кроме того, лондонцы очень опасны, так как эта Лига Европы для них является последней возможностью попасть на следующий год в Лигу чемпионов — уверен, что они приложат максимум усилий, и москвичам будем крайне сложно.

Владимир Пономарев: Таким образом не стоит рассуждать — все же от матча к матчу не приходится. Подобные клубы могут показать футбол, от которого все просто обалдеют. А могут и совсем иначе себя проявить.

«Арсенал» в любом случае следует считать сильным визави с сильнейшими футболистами.

А уж как они будут действовать конкретно сегодня, этого никто не может знать. Может, у лидеров лондонцев накануне встречи произошло расстройство желудка, никто этого не знает, а тренер им скажет выходить на поле. Нельзя исключать и такого ведь.

— На какой максимум в Лондоне могут рассчитывать армейцы? И как его подопечным Виктора Гончаренко добиться?

Папаев: Мы знаем, что ничейный результат в футболе — очень тонкая грань. ЦСКА в предстоящем матче сможет рассчитывать на ничью лишь в том случае, если раскроет свои сильнейшие «козыри», а также нейтрализует преимущества соперника.

Если именно так все и завершится встреча, то для россиян это будет очень хорошим исходом. Но добиться этого армейцам будет трудно. Пресловутая «магия имен», должный настрой и атмосфера домашнего стадиона — сойдись все эти факторы, и уже впору будет говорить об уверенной победе англичан.

При всем этом я убежден — ЦСКА сегодня противопоставит оппонентам контратакующий футболи и сыграет достойно. Плюс та же атмосфера большого матча вполне может пойти на пользу и самим красно-синим: каждый из футболистов будет стремиться показать себя, действуя на максимуме.

Хомуха: Армейцы, думаю, будут играть от обороны и надеяться, что им удастся разойтись с англичанами миром — едва ли у москвичей выйдет сыграть на ноль, так что ничья эта, наверное, должна быть голевой.

Пономарев: Считаю, что сегодняшний максимум ЦСКА — 1:1 в Лондоне. Все же свои моменты москвичи обычно находят. Но и не пропустить, скорее всего, не смогут — нельзя же всегда на Игоря Акинфеева надеяться.

ЦСКА в последних матчах показал, что у него есть очень хорошая командная игра: никто не выделяется почти, все действуют ровно — на 4+. Главное, чтобы Гончаренко не допустил срыва игры у своей команды, это будет просто беда.

— В последнем очном матче соперников, который состоялся в Лондоне в далеком 2006 году, «Арсенал» каким-то чудом не сумел победить ЦСКА (0:0), не реализовав ни один из множества супермоментов, тогда как незадолго до этого в Москве и вовсе проиграл (0:1). Как вы думаете, не станут ли те неприятные воспоминания значимым негативным фактором для англичан в предстоящем противостоянии?

Папаев: Нет, я в такое не верю. Прошло слишком много времени, поменялись футболисты, плюс англичане подобное в памяти долго не держат, выходя на каждую новую встречу без факторов из прошлого с желанием доказать, что просто лучше играют в футбол.

Они не находятся в плену каких-то догм или воспоминаний — у них есть лишь текущие 90 минут, нынешний соперник и стремление к победе.

Хомуха: Думаю, что здесь всем правильнее вспоминать о недавних матчах ЦСКА с «Лионом» и отталкиваться от них, чем от поединков 12-летней давности.

Проводить параллели между сегодняшней встречей и тем поединком в Лондоне в 2006-м крайне сложно.

Пономарев: Нет, конечно. Там уже новые игроки, они о таком даже не вспоминают. Зачем это им надо?

Игра «Арсенал» — ЦСКА начнется в 22:05 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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