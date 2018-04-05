«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»

Олимпийская чемпионка 1972 года в спортивной гимнастике Ольга Корбут рассказала, что в несовершеннолетнем возрасте подверглась насильственным действиям со стороны своего тренера Ренальда Кныша. По словам спортсменки, инцидент произошел в преддверии Игр-1972 в Мюнхене, когда ей было 17 лет.

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«Не знаю, как это назвать по-русски. Molesting... Домогательство.

В конечном итоге перед Олимпийскими играми в Мюнхене он меня просто изнасиловал. Это правда. Я живу с этим. Это очень тяжело. Я скрывала это все. Это было очень стыдно. Это произошло в Минске в гостинице «Юбилейная». Прямо перед Олимпийскими играми, когда мне исполнилось 17 лет»,

— заявила многократная призерка Олимпиад.

Корбут также выразила мнение, что Кныш, которому в предстоящем сентябре исполнится 87 лет, обязан понести наказание за содеянное.

«Даже когда он в первый раз поехал в Америку, он меня позвал в номер... После этого он перестал куда-либо ездить. Его просто засекли телохранители. Он перестал ездить со мной и практически от меня отказался, думал, что американцы начнут что-то говорить. Это правда. Пусть он говорит что угодно. Надо нести этот грех, который вы сделали. И не только со мной, Ренальд Иванович.

Я вас уважаю как тренера, но как человек, извините, вы никто для меня»,

— поведала Ольга в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Примечательно, что в ходе телепередачи выступил и сам Кныш, с которым студия связалась с помощью видеозвонка.

Тренер не подтвердил слова своей экс-подопечной, обвинив ту во лжи.

«Ничего подобного и близко не было, — отрезал Ренальд. — Я настолько далек был от подобных мыслей — и про нее, и про других… И вот это благодарность Ольги за то, что я сделал ее мировой знаменитостью? Хотела сделать себе еще более известной? Извиниться? Мне абсолютно не за что извиняться перед ней!»

Кроме того, в эфире он публично оскорбил четырехкратную олимпийскую чемпионку.

«Вранье с первого и до последнего слова. Какое хамство, нахальство и паскудство!»

— сказал специалист.

Как отметил музыкант Леонид Борткевич, бывший муж спортсменки, Ренальд не признается в насилии в отношении Корбут, не желая на старости лет попадать в тюрьму.

«Думаю, что у нее просто накипело за всю жизнь. И потом — это все было, есть документы, есть прокурор, к которому мы ходили, но тогда замяли это дело. Это можно узнать в Гродно, там есть документы насчет девочки, ее родители тоже подали на него. Мы ходили к генеральному прокурору республики и тогда попросили, чтобы не открывали это дело.

Я-то его знаю хорошо, он врет на каждом шагу. Но он старый человек, и ему не хочется в конце жизни в тюрьму сесть. Он, конечно, великий тренер и творческий человек, даже стихи писал. Но вот это…

Ольга сама сейчас жалеет, что у нее это вырвалось, но это правда, это действительно было. Представляете, как у человека кипит-кипит, а потом наконец она освобождается от этого», — пояснил экс-супруг гимнастки.

Ольга Корбут является одной из величайших гимнасток в истории — на ее счету шесть олимпийских наград, включая четыре золота.

Наиболее успешной для спортсменки стали именно Игры в Мюнхене, в преддверии которых, по ее словам, она и подверглась насилию со стороны тренера — в 1972-м Ольга завоевала три золота и одно серебро.

Спустя два года после Олимпиады в ФРГ по мотивам биографии спортсменки был снят художественный фильм «Чудо с косичками», главную роль в котором исполнила Ирина Мазуркевич.

В 2017 году СМИ сообщили, что Корбут выставила на аукцион свои олимпийские награды, связав это с финансовыми трудностями гимнастки.

Отметим, что

за последний год в мире спорта на фоне дела о харассменте со стороны продюсера Харви Вайнштейна произошел целый ряд признаний о насилии в отношении атлеток.

Особо громким стало разбирательство в сборной США по гимнастике, бывший врач которой был недавно приговорен к тюремному заключению сроком до 175 лет за сексуальные домогательства и хранение детской порнографии.

В преступных действиях медика Ларри Нассара обвинили более 20 девушек, причем многие, как оказалось, подверглись насилию со стороны экс-сотрудника национальной команды, будучи несовершеннолетними.

В числе прочих о злодеяниях Нассара публично рассказала известнейшая гимнастка Симона Байлз, четырехкратная чемпионка Олимпиады-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро.

«Многие из вас знают меня как счастливую, веселую и энергичную девушку. Но в последнее время я чувствовала себя разбитой, и чем сильнее я пыталась заглушить свой внутренний голос, тем громче он звучал. Я больше не боюсь рассказать свою историю.

Я тоже являюсь одной из многих гимнасток, которые подверглись сексуальному насилию со стороны Нассара»,

— поведала общественности американка.

Схожий скандал разразился в минувшем декабре в Бразилии, где многие спортсменки признались, что являются жертвами насилия.

Пожалуй, о самом вопиющем случае рассказала Жоанна Мараньян, многократная призерка Панамериканских игр по плаванию — по ее словам, жуткая история случилась с ней в девятилетнем возрасте.

«Мой тренер имел большую власть надо мной — именно поэтому я молчала так долго. Я была ребенком, у меня было детское тело и детский менталитет, однако я понимала — что-то явно здесь не так.

Случившееся причиняло мне боль, но в моем доме разговоры сексуального характера были запрещены, так что диалога с родителями по этой проблеме так и не вышло — я просто не знала, как к ним подойти, плюс испытывала какое-то чувство вины», — рассказала спортсменка в интервью изданию O Globo.

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