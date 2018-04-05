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«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»

Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут РИА Новости
Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут
Олимпийская чемпионка по гимнастике Ольга Корбут публично обвинила своего тренера Ренальда Кныша в насилии. По ее словам, преступные действия советский наставник совершил, когда спортсменке было всего 17 лет.

Олимпийская чемпионка 1972 года в спортивной гимнастике Ольга Корбут рассказала, что в несовершеннолетнем возрасте подверглась насильственным действиям со стороны своего тренера Ренальда Кныша. По словам спортсменки, инцидент произошел в преддверии Игр-1972 в Мюнхене, когда ей было 17 лет.

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«Не знаю, как это назвать по-русски. Molesting... Домогательство.

В конечном итоге перед Олимпийскими играми в Мюнхене он меня просто изнасиловал. Это правда. Я живу с этим. Это очень тяжело. Я скрывала это все. Это было очень стыдно. Это произошло в Минске в гостинице «Юбилейная». Прямо перед Олимпийскими играми, когда мне исполнилось 17 лет»,

— заявила многократная призерка Олимпиад.

Корбут также выразила мнение, что Кныш, которому в предстоящем сентябре исполнится 87 лет, обязан понести наказание за содеянное.

«Даже когда он в первый раз поехал в Америку, он меня позвал в номер... После этого он перестал куда-либо ездить. Его просто засекли телохранители. Он перестал ездить со мной и практически от меня отказался, думал, что американцы начнут что-то говорить. Это правда. Пусть он говорит что угодно. Надо нести этот грех, который вы сделали. И не только со мной, Ренальд Иванович.

Я вас уважаю как тренера, но как человек, извините, вы никто для меня»,

— поведала Ольга в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Примечательно, что в ходе телепередачи выступил и сам Кныш, с которым студия связалась с помощью видеозвонка.

Тренер не подтвердил слова своей экс-подопечной, обвинив ту во лжи.

«Ничего подобного и близко не было, — отрезал Ренальд. — Я настолько далек был от подобных мыслей — и про нее, и про других… И вот это благодарность Ольги за то, что я сделал ее мировой знаменитостью? Хотела сделать себе еще более известной? Извиниться? Мне абсолютно не за что извиняться перед ней!»

Кроме того, в эфире он публично оскорбил четырехкратную олимпийскую чемпионку.

«Вранье с первого и до последнего слова. Какое хамство, нахальство и паскудство!»

— сказал специалист.

Как отметил музыкант Леонид Борткевич, бывший муж спортсменки, Ренальд не признается в насилии в отношении Корбут, не желая на старости лет попадать в тюрьму.

«Думаю, что у нее просто накипело за всю жизнь. И потом — это все было, есть документы, есть прокурор, к которому мы ходили, но тогда замяли это дело. Это можно узнать в Гродно, там есть документы насчет девочки, ее родители тоже подали на него. Мы ходили к генеральному прокурору республики и тогда попросили, чтобы не открывали это дело.

Я-то его знаю хорошо, он врет на каждом шагу. Но он старый человек, и ему не хочется в конце жизни в тюрьму сесть. Он, конечно, великий тренер и творческий человек, даже стихи писал. Но вот это…

Ольга сама сейчас жалеет, что у нее это вырвалось, но это правда, это действительно было. Представляете, как у человека кипит-кипит, а потом наконец она освобождается от этого», — пояснил экс-супруг гимнастки.

Ольга Корбут является одной из величайших гимнасток в истории — на ее счету шесть олимпийских наград, включая четыре золота.

Наиболее успешной для спортсменки стали именно Игры в Мюнхене, в преддверии которых, по ее словам, она и подверглась насилию со стороны тренера — в 1972-м Ольга завоевала три золота и одно серебро.

Спустя два года после Олимпиады в ФРГ по мотивам биографии спортсменки был снят художественный фильм «Чудо с косичками», главную роль в котором исполнила Ирина Мазуркевич.

В 2017 году СМИ сообщили, что Корбут выставила на аукцион свои олимпийские награды, связав это с финансовыми трудностями гимнастки.

Отметим, что

за последний год в мире спорта на фоне дела о харассменте со стороны продюсера Харви Вайнштейна произошел целый ряд признаний о насилии в отношении атлеток.

Особо громким стало разбирательство в сборной США по гимнастике, бывший врач которой был недавно приговорен к тюремному заключению сроком до 175 лет за сексуальные домогательства и хранение детской порнографии.

В преступных действиях медика Ларри Нассара обвинили более 20 девушек, причем многие, как оказалось, подверглись насилию со стороны экс-сотрудника национальной команды, будучи несовершеннолетними.

В числе прочих о злодеяниях Нассара публично рассказала известнейшая гимнастка Симона Байлз, четырехкратная чемпионка Олимпиады-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро.

«Многие из вас знают меня как счастливую, веселую и энергичную девушку. Но в последнее время я чувствовала себя разбитой, и чем сильнее я пыталась заглушить свой внутренний голос, тем громче он звучал. Я больше не боюсь рассказать свою историю.

Я тоже являюсь одной из многих гимнасток, которые подверглись сексуальному насилию со стороны Нассара»,

— поведала общественности американка.

Схожий скандал разразился в минувшем декабре в Бразилии, где многие спортсменки признались, что являются жертвами насилия.

Пожалуй, о самом вопиющем случае рассказала Жоанна Мараньян, многократная призерка Панамериканских игр по плаванию — по ее словам, жуткая история случилась с ней в девятилетнем возрасте.

«Мой тренер имел большую власть надо мной — именно поэтому я молчала так долго. Я была ребенком, у меня было детское тело и детский менталитет, однако я понимала — что-то явно здесь не так.

Случившееся причиняло мне боль, но в моем доме разговоры сексуального характера были запрещены, так что диалога с родителями по этой проблеме так и не вышло — я просто не знала, как к ним подойти, плюс испытывала какое-то чувство вины», — рассказала спортсменка в интервью изданию O Globo.

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