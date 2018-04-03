Васильева оставила Тюмень не у дел

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На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки и желает вам удачного вечера!
И бронзу забирает Ирина Услугина — тоже из Тюмени (+33,5 секунды).
Второй к финишу пришла Виктория Сливко, представляющая Тюменскую область (+19,5 секунды).
Все! Это победа красноярской биатлонистки! Поздравляем Маргариту Васильеву, которая финишировала самой первой с результатом 39:05,7 минуты.
Васильева уже на стадионе и готова финишировать!
Отставание Сливко от лидирующей Васильевой увеличилось — на две секунды. Что ж, скоростью Виктория нас сегодня не поразит, видимо, золото она уже не оспорит.
На бронзу больше всех претендует Услугина, которая идет в 36,5 секундах от лидирующей Васильевой. Впрочем, более крупная группа преследовательниц отстает от Ирины совсем не намного.
Васильева лидирует на отрезке 11 км. В 12,9 секундах от нее Сливко, а вот остальных пока даже не видно.
Васильева выходит на первое место! Но Сливко рядом — они и будут бороться за золото! Фаворитом в битве за бронзу сейчас является Надеева.
Сливко точна, но точна и Васильева!
Тает преимущество Сливко, особенно отыгрывает Васильева. Но если на рубеже сохранится та же тенденция, ничего не изменится.
Вот такой расклад в гонке после трех огневых рубежей. Смогут ли Услугина, Воронина, Надеева и остальные навязать борьбу снайперу Сливко?
Сливко выходит в лидеры с солидным преимуществом. На уровне чемпионата России ее стрельба дает преимущество.
Классика: все мажут, Сливко точна!
Сливко, Услугина и Шумилова первыми подбираются к третьему рубежу.
Миронова почти десять секунд отыграла и пробирается наверх, а Сливко пока удерживает лидерство под прессингом Услугиной.
Вот каково положение биатлонисток после второго рубежа.
Выходит Сливко в лидеры. Пусть отрыв и невелик.
Услугина на круг, Егорова — на два. Миронова тоже с промахом, а Сливко точна!
Миронова вроде бы начала отыгрывать, но в итоге подотстала и позволила подобраться к себе Сливко, а та сейчас в одни ноги с лидерами бежит.
Егорова и Услугина лидируют в тандеме, Миронова так и отстает на 10 секунд, но уже на третьем месте, поскольку обошла Сливко, чей козырь — стрельба, а не ход.
Егорова, Услугина и Сливко сработали чисто. За ними Надеева и Миронова. А вот Ушкина «застрелилась» — четыре промаха.
Подходят к первому рубежу спортсменки.
Сливко и Ушкина сейчас тянут пелотон за собой.
Отсечка 1 км. Пока все очень плотно, но это понятно. Расслоение пойдет только после первого рубежа.
Старт дан!
Для женщин эта гонка — последняя в сезоне вообще. Ну а сегодня еще впереди мужская эстафета, но это позже.
Для Ольги Подчуфаровой это будет последняя гонка перед паузой в карьере. Наверняка она постарается выступить максимально удачно.
Вот на кого надо обратить внимание в гонке в первую очередь:
Старт-лист
1. Анастасия Егорова... 3. Екатерина Юрлова 4. Тамара Воронина 5. Маргарита Васильева 6. Ирина Услугина 7. Дарья Виролайнен 8. Светлана Миронова 9. Евгения Павлова 10. Лариса Куклина 11. Кристина Резцова 12. Екатерина Шумилова 13. Виктория Сливко 14. Анастасия Морозова... 17. Наталья Ушкина 19. Галина Нечкасова... 24. Ирина Старых... 26. Ольга Подчуфарова
Две главные биатлонные новости последних дней связаны не с Россией. Выигравший в этом году свой очередной Большой хрустальный глобус француз Мартен Фуркад объявил, что будет продолжать карьеру еще как минимум два сезона, а вот легендарный норвежец Уле-Эйнар Бьорндален свои выступления окончательно завершил.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции женского масс-старта на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Текстовая онлайн-трансляция начнется в 15:00 по московскому времени.
На чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске пройдет женский масс-старт.