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Биатлон. Россиянки борются за медали эстафеты. LIVE

Онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате России по биатлону

Биатлонистка сборной России Ирина Старых РИА «Новости»
Биатлонистка сборной России Ирина Старых
На чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске проходит женская эстафета. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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13:26

Все! Резцова приносит победу женской команде Хант-Мансийска! Ее встречают объятиями Виролайнен, Мошкова и Шумилова. Поздравляем с золотом!

13:25

Третьей по-прежнему держится Воронина из Свердловской области (+1:04,5 минуты). За ней не видно группы преследователей. Судя по всему, пьедестал почета уже определился на 90%.

13:23

Знаменитая биатлонистка Анфиса Резцова наблюдает за тем, как ее дочь Кристина за 1,5 км до финиша уверенно лидирует. Услугина пытается наверстать отставание, но соперницу пока не видно в зоне досягаемости. Видимо, Тюмень получит серебро.

13:22

Резцова закрывает все мишени с одним дополнительным патроном и уходит первой! Услугина промахнулась дважды и стреляла в целом медленнее. Между девушками уже 24 секунды!

13:21

Итак, момент икс — последняя стрельба в эстафете — стоя. Резцова против Услугиной.

13:20

Резцова, представляющая Ханты-Мансийск, немного обогнала Услугину из Тюмени. Две представительницы сборной России борются за золото, причем два этих региона не занимали первое место в эстафете в последние три года.

13:17

Воронина не допускает осечек и по-прежнему идет третьей после двух почти недосягаемых лидеров (+42,6 секунды).

13:16

Услугина допустила один промах, Резцова — два, но девушки все равно уходят вплотную друг к другу! Отставание Резцовой всего 0,8 секунд.

13:15

Услугина и Резцова уже на первой стрельбе — лежа!

13:13

Только по статистике мы понимаем, что третьей идет Воронина из Свердловской области — отставание около 50 секунд.

13:12

Услугина и Резцова в шести секундах от нее бегут к первой стрельбе в полном одиночестве — преследовательниц не видно даже вдалеке.

13:10

Шумилова отстала от Шестериковой всего на семь секунд и передала эстафету Кристине Резцовой, которая выступала в этом сезоне за основную сборную России. Последний этап будет очень интересным!

13:08

Ирина Услугина в форме сборной России уже приготовилась бежать за Тюмень последний этап. И все — эстафета передана!

13:07

Шестерикова стремительно приближается к финишу и передаче эстафеты.

13:05

А вот Шумилова сумела все-таки закрыть мишени без круга и ушла второй с отставанием от Шестериковой в 32 секунды.

13:04

Шестерикова снова показывает безупречную стрельбу и уходит первой! Тюмень по-прежнему лидер. Надеева ошиблась уже трижды и отправилась на круг.

13:03

У трех лидеров уже идет вторая стрельба — стоя.

13:01

Три лидера гонки поднимаются в последний тяжелый подъем. Шумилова и Надеева изо всех сил пытаются еще больше сократить отрыв от Шестериковой.

12:59

Шумилова и Надеева постепенно сокращают отставание от Шестериковой — они проигрывают представительнице Тюмени уже 15,6 и 19,8 секунды соответственно.

12:57

Тем временем Шестерикова уже стреляет лежа! Представительница Тюмени не допускает ни одной ошибки и сохраняет лидерство. Шумилова и Надеева допустили по осечке и ушли второй (+19,3 секунды) и третьей (+21,3) соответственно.

12:55

Старых, финишировавшая первой на втором этапе, рассказывает о гонке в своем исполнении:

«Оценила бы свое выступление здесь на тройку — не та стрельба. Но по ходу всего сезона состояние было просто никакое, ни на одной гонке я не чувствовала себя хорошо.Так что сегодня было еще более-менее. Шла на дистанции за Мошковой не в своем темпе, ноги уже тряслись. Но все равно с моим опытом и возрастом такие ошибки на стрельбе недопустимы».

12:53

На третьем месте сейчас — ХМАО-Югра-1. Мошкова передала эстафету Екатерине Шумиловой (+39,9).

12:52

Миронова (Свердловская область) передала эстафету Ларисе Надеевой — эта команда сейчас вторая после Тюмени.

12:51

Итак, Старых передала эстафету Ольге Шестериковой (35:47,9 минуты).

12:50

Миронова тем времени вырвалась на второе место с четвертого! Вот это да.

12:49

Приближается передача эстафеты. Старых уже на стадионе!

12:48

Старых увеличивает отрыв от соперниц — уже около 40 секунд. Вторая — Мошкова, третья — Муралеева, а вот четвертая — спортсменка из сборной России Светлана Миронова, выступающая за Свердловскую область.

12:46

Мошкова после штрафного круга все равно ушла второй (+30,4 секунды). Однако отрыв от третьего места практически исчез: Муралеева из ПФО отстает от лидера Старых всего на 32,5 секунды.

12:45

Мошкова допустила уже три промаха... будет штрафной круг. А вот Старых закрыла все мишени с двумя дополнительными патронами и ушла лидером! Тюмень — впереди всех.

12:44

Два лидера пелотона уже на второй стрельбе — стоя!

12:42

А вот теперь, перед второй стрельбой, Старых все-таки на опыте все-таки обошла Мошкову.

12:40

Мошкова по-прежнему не позволяет Старых выйти вперед. Ирина отстает от нее на 2,1 секунды. Третьей стала Муралеева из ПФО, но отставание велико (+57,9 секунды).

12:38

Первая стрельба — лежа — тем временем у новой троицы лидеров. Мошкова (ХМАО) ушла первой! Ирина Старых (Тюмень) после некоторых затруднений отправилась на дистанцию второй! А вот Евсюнина из Новосибирска никак не может закрыть все мишени и в итоге отправляется на два штрафных круга.

12:37

Виктория Сливко также дала интервью:

«Я сейчас в ужасном состоянии. Но с каждой гонкой становится полегче, я борюсь. Сегодня я была особенно заряжена на борьбу и настраивалась больше на стрельбу. Все получилось. Уступила всего десять секунд лидеру — это отлично».

12:34

Дарья Виролайнен, финишировавшая первой после стартового этапа, делится впечатлениями от гонки: «Чувствовала усталость на дистанции. Павлова задала хороший темп, так что я держалась за ней. Главным для меня было отстреляться чисто. Хорошо, что доверили на чемпионате России пробежать первый этап. Я на этапах Кубка мира просила дать мне этот этап, но почему-то мне не доверяют».

12:33

Итак, Екатерина Мошкова вступила в борьбу за ХМАО-Югра — теперь эта команда на первом месте с результатом 17:10,7 минуты. Анастасия Евсюнина побежала за Новосибирскую область — сейчас она вторая (+3,6 секунды), третья — Ирина Старых, выступающая за Тюмень (+5,6).

12:32

Виролайнен выходит на первую позицию на финише своей дистанции, обгоняя Павлову!

12:31

Осталось чуть-чуть до передачи эстафеты! Лидеры уже на стадионе!

12:30

Виролайнен практически не отстает от лидера (+0,7 секунды), Сливко — третья (+6,2).

12:29

Павлова проехала отрезок 4,6 км за 13:46,0 минуты. Напомним, каждая девушка бежит 6 км, а в каждой команде — по четыре участницы.

12:28

Остальные только сейчас подъехали к стрельбе. Три лидера создали явный разрыв между собой и остальными.

12:27

Что творит Павлова! Снова идеальная стрельба. Подошедшие чуть позже Виролайнен и Сливко тоже не допустили ошибок. Новосибирск, Тюмень и Ханты продолжают составлять триумвират лидеров.

12:26

Три лидера уже приехали на второй огневой рубеж — стоя!

12:25

Удивительно, что Павлова не получила вызов в основную сборную, несмотря на неплохие выступления на юниорском уровне. Кстати, о сборной — в этой эстафете не принимает участия лидер женской команды России Екатерина Юрлова-Перхт.

12:24

Павлова увеличивает отрыв от преследующих ее Виролайнен и Сливко! Разница уже превышает восемь секунд.

12:22

Павлова не допускает осечек и сохраняет свою лидирующую позицию! Вслед за ней — девушки из сборной России Виролайнен (+3,7 секунды) и Сливко (+4,2).

12:20

Девушки подъехали к первой стрельбе — лежа.

12:19

Всего на три секунды отстает от Павловой Дарья Виролайнен, выступающая за Ханты-Мансийск.

12:17

Евгения Павлова из команды Новосибирской области сейчас лидирует, ведя за собой пелотон. Остальные в нескольких метрах позади.

12:15

Гонка началась!

12:10

Кстати, о последних новостях из мира биатлона: после провального четырехлетия перед Пхенчханом Союз биатлонистов России (СБР) принял решение уволить прежнего наставника Рико Гросса и сформировать новый тренерский штаб — правда, после того, как будет избран обновленный состав правления самого СБР. Это произойдет в Тюмени 18 мая.

12:05

Чемпионат России в этом году выступает в качестве альтернативных соревнований для тех спортсменов, кто не был допущен до Олимпиады в Пхенчхане. Призовые за попадание на пьедестал равны премиям за медали на Играх: 1,7 млн рублей за бронзу, 4 млн — за золото.

12:00

Среди участниц эстафеты — немало знакомых имен из сборной России: Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ирина Старых, Ирина Услугина, Светлана Миронова и другие.

11:55

В эстафете соревнуются 13 команд из разных регионов России — Красноярский край, три коллектива из ХМАО-Югра, Новосибирская Тюменская и Свердловская области, Северо-Западный федеральный округ, две команды из Приволжского федерального округа, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Москва.

11:50

Сама гонка начнется в 12:15 по московскому времени.

11:45

Добрый день, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции чемпионата России, в рамках которого в Ханты-Мансийске сейчас пройдет женская эстафета.