Биатлон. Россиянки борются за медали эстафеты. LIVE

Старых, финишировавшая первой на втором этапе, рассказывает о гонке в своем исполнении:

«Оценила бы свое выступление здесь на тройку — не та стрельба. Но по ходу всего сезона состояние было просто никакое, ни на одной гонке я не чувствовала себя хорошо.Так что сегодня было еще более-менее. Шла на дистанции за Мошковой не в своем темпе, ноги уже тряслись. Но все равно с моим опытом и возрастом такие ошибки на стрельбе недопустимы».