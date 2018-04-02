Новая отмена: Фергюсон извинился перед Хабибом

Бой за титул чемпиона мира UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом организации американцем Тони Фергюсоном, который должен был пройти в начале апреля в рамках вечера UFC 223, не состоится.

Причиной отмены поединка стала травма Фергюсона, о чем официально сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

Фергюсон получил за несколько дней до боя травму связок колена и физически не сможет выйти в октагон. В поединке с Нурмагомедовым его заменит другой американец Макс Холлоуэй.

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При этом формат боя не претерпит изменений, и 7 апреля Нурмагомедов и Холлоуэй разыгрыют титул чемпиона мира UFC в легком весе, отобранный у не проводившего защиту больше года ирландца Конора Макгрегора.

При этом бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном, уже три года являющийся одним из самых ожидаемых событий в мире смешанных единоборств, отменяется в четвертый раз подряд – по разу каждый год.

В 2015 и 2016 годах сражение не состоялось из-за травм сначала одного, потом другого бойцов, а в прошлом году случился самый громкий срыв, когда Нурмагомедов попал в больницу во время сгонки веса, так как вынужден был форсировать методы, не укладываясь в регламент легкого веса.

Тогда на российского бойца обрушился поток критики, особенно язвительным был его оппонент, постоянно эксплуатировавший тему пирожного тирамису, с которым Нурмагомедов был сфотографирован за несколько недель до поединка.

«Тони, поправляйся! Я просто хочу сказать Тони: больше не болтай. В голове много мыслей, но на тебя похожим не буду. Надеюсь, этот урок научит тебя следить за языком»,

— написал Хабиб в своем инстаграме, когда стало известно о травме Фергюсона.

Американский боец тоже отреагировал на ситуация, в собственном сообщении в социальной сети извинившись перед всеми, включая оппонента, за срыв поединка.

«Словами не описать, как мне больно. Я растерян и зол. В пятницу я встречался с журналистами, и в студии со мной случился инцидент, в результате которого я порвал связку в колене. Мой врач и врач UFC запретили мне драться, — написал Тони в своем инстаграме.

— Говорят, что мне нужна операция. Вскоре проконсультируюсь с докторами по этому поводу. И постараюсь вылечиться как можно быстрее, чтобы вернуться и защитить свой титул.

Прошу прощения у фанатов, UFC, Хабиба, моей команды, тренеров, друзей и, конечно, у моей семьи. Всех с Пасхой! Верю, что в этом кошмаре есть смысл, ведь это не первоапрельская шутка. Хорошего всем здоровья».

Еще несколько дней назад Нурмагомедов и Фергюсон перебрасывались взаимными оскорблениями во время телефонной пресс-конференции, устроенной UFC в рамках раскрутки их поединка.

«Надеюсь, мы подеремся. Хотя бы потому, что сейчас это самый важный бой в легком дивизионе»,

— говорил Нурмагомедов.

«О чем ты говоришь, парень? У тебя был шанс подраться за пояс, но ты его упустил. Я даю тебе шанс уйти, завязать с боями», — отвечал Фергюсон.

«Тебе еще предстоит доказать, что ты можешь сделать вес. Тебе еще прилично сгонять. Молю бога, чтобы ты был готов к этому, потому что если ты снова провалишься, то тебя будет ненавидеть весь мир, песик», — еще одна цитата Тони с той пресс-конференции.

«За карьеру в UFC тебя отправляли в нокдаун семь раз. А я тебя вырублю. Понимаешь?» – анонсировал свой перфоманс Хабиб.

И это, пожалуй, самые мягкие цитаты бойцов во время того мероприятия, сделавшего их противостояние в октагоне еще более ожидаемым (если такое вообще возможно).

Теперь же поединок Нурмагомедова и Фергюсона в очередной раз переносится на неопределенный срок, особенно если американскому бойцу действительно понадобится операция на колене с вытекающими из нее последствиями достаточно долгого восстановления.

Что касается Холлуэя, то он в своей профессиональной карьере провел 22 боя по правилам смешанных единоборств, одержав в них 19 побед при трех поражениях.

Последнее фиаско Макс перенес в далеком 2013 году, когда единогласным решением арбитров уступил в Бостоне Макгрегору.

На счету Нурмагомедова 25 профессиональных боев по правилам ММА, и он выиграл все, восемь раз нокаутировав соперников, столько же раз заставив их сдаться и девять раз победив по решению судей.

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