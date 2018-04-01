«Я дал им Златана»: лучший дебют в истории футбола

В истории футбола было достаточно по-настоящему великих футболистов.

Лев Яшин, Альфредо Ди Стефано, Пеле, Франц Беккенбауэр, Диего Марадона, Йохан Кройф, Мишель Платини, да те же Криштиану Роналду с Лионелем Месси — список можно продолжать не бесконечно, но долго.

Златан Ибрагимович к их числу, пожалуй, все-таки не относится, однако мифический, фолклерный образ шведа едва ли не мощнее, чем у вышеперечисленных легенд — и это еще до окончания карьеры форвардом, то есть без учета драгоценного опыления ностальгией.

Вероятно, каждый поклонник футбола знает — Златан побеждал практически везде, где он когда-либо выступал.

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Россыпь наград сопровождала Ибру в «Аяксе», «Ювентусе», «Интере», «Милане», «Барселоне», «ПСЖ», и даже бедовый «Манчестер Юнайтед» со шведом в составе сумел взять хоть какие-то трофеи, выиграв среди прочего Лигу Европы.

Не получилось в этом плане у нападающего лишь в двух местах — в его родном «Мальме» из одноименного шведского города, да в самой сборной Швеции, справедливости ради, не самой богатой на звезд национальной команде.

Впрочем, поражал в Златане всегда вовсе не послужной список и даже не весомый вклад в постоянные кубки и награды, а, естественно, его исключительная уверенность в себе, идеально визуализирующаяся не только на футбольном поле, но и — особенно — вне оного.

Открытый конфликт с Хосепом «не мужиком» Гвардиолой, ярчайшие ответы журналистам и посты в соцсетях, переполненные самолюбованием, однако при это отнюдь не отталкивающие, чудо-голы (Джо Харту, вероятно, примерно каждую ночь снится кошмар имени Ибрагимовича) и невероятное стремление к результату (и личному, и командному) — все это Златан.

На фоне куда более скучных, прагматичных и закрытых звезд европейского футбола Ибра казался лучшим представителем «золотой эпохи» НБА с присущим ей эталонным «треш-током» и умелым эпатажем.

Так что переезд форварда в США, где даже соккеру (точнее — его антуражу) уделяется повышенное внимание медиа, где одна единственная личность зачастую куда более значима, чем клубные цвета, был вопросом времени — и время это в 2018-м настало.

Как известно, так и не найдя себя места в раздираемом проблемами «Манчестер Юнайтед», Ибрагимович подписал контракт с американскими «галактикос» — «Лос-Анджелес Гэлакси», где в свое время выступали такие знаменитые люди, как Робби Кин, Дэвид Бекхэм, Стивен Джеррард, Найджел де Йонг, Эшли Коул (он, кстати, играет за ЛА и по сей день) и многие другие.

Сам по себе приезд Златана в Лос-Анджелес уже стал грандиозным событием — например, всего спустя день после трансфера футболки с фамилией шведа стали самыми продаваемыми в МЛС, ему были посвящены все футбольные шоу и новости, а болельщики раскупили билеты на дебютный матч «мессии».

При таких вводных очень красивой историей стал бы, например, дежурный мяч Ибры уже в первом матче: вне зависимости от результата самой встречи такой расклад лишь еще более превознес бы форварда в глаза местной публики.

Однако в реальности Златан устроил в Лос-Анджелесе такое зрелище, что членам американской киноакадемии впору бы частично отменить следующий «Оскар» — лучше сюжета и спецэффектов никто все равно в ближайшие годы не придумает и не воссоздаст.

«Холстом» для шедевра шведа стало калифорнийское дерби с участием «Гэлакси» и «Лос-Анджелеса» — так называемое «Эль-Траффико».

Как и подобает классике жанра, сначала у «хороших парней» все было просто ужасно — уже к исходу первого тайма «злодеи», в составе которых можно было обнаружить, к примеру, недавнего топа Примеры Карлоса Велу и экс-футболиста российской «Кубани» Маркоса Уренью, вели с преимуществом в два мяча, а уже на старте второй половины провели с пенальти и третий гол.

«Гэлакси» очень старался и даже отыграл один мяч, однако без «супергероя» силы были явно не равны. И тут на поле появился Златан.

До окончания основного времени на тот момент оставалось лишь 19 минут, команда шведа «горела» 1:3, однако сам Ибрагимович, кажется, даже и не думал о возможной ничьей, не говоря уже о поражении.

Спустя всего считанные мгновения разница уже была минимальной — «магическая» аура звездного нападающего подействовала на Криса Понтиуса. А следом наступило и время самого Ибры.

На 77-й минуте именно Златан сравнял счет, и сделал это он по-особенному — увидев, что голкипер оппонентов не стоит на ленточке ворот, форвард решился на сумасшедший удар на летящему мяча метров с 40-ка и застал вратаря врасплох.

«Ибрагимович! Ой, да ладно, да ладно!» — бесновался после попадания комментатор, который вполне резонно не совсем верил в реальность произошедшего.

Естественно, в таких условиях у «Лос-Анджелеса» не было ни шанса — выпусти они в тот момент на поле хоть самого Месси, последнее слово все равно бы осталось за Златаном.

Кстати, сказал его герой «Гэлакси» уже в компенсированное время (а как же иначе?), классно замкнув подачу с фланга от партнера.

И пусть в подобном эпизоде какой-нибудь дотошный судья оповестил бы об офсайде, для Ибрагимовича это было не важно — снимая голливудский блокбастер, пожалуй, можно иногда и позволять себе небольшие хитрости в сюжете.

«Болельщики хотели Златана, я дал им Златана», — скромно констатировал швед по окончании встречи.

Так заканчивался величайший день в истории «Гэлакси» и рядовая для Ибрагимовича суббота.

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