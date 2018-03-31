«Все раздали: и деньги, и очки»

Московский «Локомотив» проиграл «Амкару» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Встреча изначально привлекала много внимания, так как номинально пермский клуб играл в качестве хозяина, но игра проходила в Москве на стадионе «Локомотива» в Черкизове.

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Поле стадиона в Перми оказалось не подготовлено к встрече после обильных снегопадов и сильных зимних морозов, поэтому «Амкар» изначально предлагал провести матч в Хабаровске. Однако «железнодорожники» выступили с ответным предложением, от которого пермяки не смогли отказаться.

В итоге матч состоялся в Москве, а не самому благополучному с финансовой точки зрения «Амкару» были оплачены все расходы, а также передана выручка от всех билетов, как номинально принимающей стороне.

Как следствие, такое решение вызвало много пересудов и обсуждений в сети — вплоть до подозрений в договорном характере встречи.

Однако в реальность спустила с небес на землю не только многих критиков, но и лидера РФПЛ, который потерял важнейшие очки в борьбе за долгожданное для клуба чемпионство.

Встреча началась благополучно для москвичей, когда на 16-й минуте за фол на Ари был назначен пенальти в ворота Артура Нигматуллина.

Мануэл Фернандеш уверенно реализовал одиннадцатиметровый и вывел «Локомотив» вперед.

Но самые главный события произошли во втором тайме. Уже на третьей минуте второй половины встречи в своей штрафной на Александре Рязанцеве сфолил Фернандеш, и перешедший в стан пермяков из ЦСКА Аарон Оланаре уверенно поразил ворота Маринато Гилерме.

А на 59-й минуте нигерийский нападающий изящно пяткой замкнул прострел во вратарскую, направив мяч между ног Гилерме в сетку.

После матча главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не скрывал своего разочарования и прокомментировал перенос матча и его странный характер.

«Все просто: внести в регламент, что нейтральное поле должно быть нейтральным. И никто никуда не будет возить никого. Этот матч в таком формате никогда не состоялся бы, будь такой пункт в регламенте. Но нужно и вносить другой пункт: резервное поле на юге. В Сочи или Краснодаре. Тогда никаких вопросов не будет. Если бы мы выиграли, вы бы сказали, что нам игру подарили. А в итоге все ошиблись.

Мы им и деньги отдали, и очки. Все раздали»,

— посетовал специалист.

Наставник «Амкара» Евсеев иронично отозвался об игре.

«Я не знаю даже, что и сказать. Играли дома, на домашнем стадионе в Москве. Выиграли дома наконец-то. Давно не выигрывали.

Качественная игра, предполагали, что «Локомотив» после паузы на сборную будет много комбинировать, мы насытили середину поля. Они пенальти заработали после хорошего паса и действий нападающего. Потом мы перевернули ход игры, хотя еще в первом тайме могли довести комбинации до завершения. В перерыве пришлось чуть поговорить», — заявил Евсеев.

Относительгно поля в Перми специалист выразил мнение, что оно все-таки было готово к матчу.

«Оно готово. Мы на нем тренировались неделю. Наверное, неправильно приезжать и смотреть поле, когда снег идет. У нас осенью все было хорошо, сейчас говорят обратное. Играли в Уфе – там поле не лучше», — сказал тренер.

Наставник пермяков такдже прокомментировал успешную игру Оланаре, которые за послдний год так и не смог найти себя в ЦСКА.

«Никакого нет секрета. Мы его взяли в аренду, я пообщался с Гончаренко, он мне про Оланаре рассказал. С каждым матчем он прибавляет. Может, ему доверия не хватало, а у меня ко всем игрокам доверие есть»,

— заключил Евсеев.

С журналистам пообщался и президент»Локомотива» Илья Геркус, которые первым же делом обратил внимание на то, что все подозрения в якобы договорном характере матча оказались беспочвенными.

«Общественность видит везде заговоры. Как все сегодня видели – это напрасно.

Ведь мы создали приятные условия для болельщиков и для футболистов, играли на хорошем натуральном газоне при большом количестве зрителей. Мы ничего плохого для футбола не сделали, нас напрасно обвиняют в каком-то неспортивном поведении», — отметил Геркус.

Касательно потери очков и более сложного положения «желенодорожников» президент «Локо» заявил, что у него нет опасений по поводу турнирного положения команды.

«Абсолютно нет, у нас по-прежнему комфортное преимущество над соперниками. Все будет нормально.

Это обычный наш период после сборных, мы разбалансированы. Но сейчас игроки восстановятся, и все будет хорошо», — заключил Геркус.

Необычный характер матча «Амкар» — «Локомотив» может повлиять и на регламент РФПЛ. В день встречи состоялось заседание рабочей группы Лиги, которая внесла предложение об изменении, после которого будет невозможно повторения подобной ситуации.

«В связи со сложившейся ситуацией в РФПЛ прошло заседание рабочей группы, которая выработала предложение о внесении изменений в п. 10.5. Регламента следующего сезона о невозможности проведения домашнего матча на поле соперника, даже если он будет выбран в качестве резервного.

Оставшиеся домашние матчи сезона-2017/18 ФК «Амкар» будет проводить на других резервных аренах, пока футбольный газон пермского стадиона «Звезда» не будет приведен в соответствие со стандартом РФС», — цитирует отдел по связям с общественностью РФПЛ «Чемпионат».

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