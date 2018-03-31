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«Я в такой же плохой форме, как на Кубке мира»

Шипулин завершил сезона после десятого места в спринте

Антон Шипулин РИА Новости
Антон Шипулин
Александр Логинов завоевал вторую подряд золотую медаль на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске, выиграв вслед за индивидуальной гонкой и спринт. Лидер российской сборной Антон Шипулин остался только десятым и решил на этом завершить свои выступления в текущем сезоне.

В Ханты-Мансийске на чемпионате России по биатлону результаты спринта вышли похожими на индивидуальную гонку. Снова золото и серебро завоевали Александр Логинов и Евгений Гараничев соответственно.

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А вот третьим на этот раз финишировал 22-летний малоизвестный биатлонист Никита Поршнев, отставший от Логинова меньше чем на 10 секунд.

«Одной из основных задач было отстреляться как можно лучше. На Кубке IBU в Увате я стремился попасть на пьедестал, здесь же хотел прежде всего показать, на что способен, сравнить себя с сильнейшими, увидеть, на что я способен в этой борьбе,

— рассказал спортсмен после гонки «Р-Спорту».

— Цели во что бы то ни стало кого-то обогнать у меня не было. Тренеры сильно гнали меня по трассе, но сил на то, чтобы доработать заключительный подъем, мне просто не хватило».

Допустивший два промаха лидер российской сборной Антон Шипулин остался только десятым, отстав от также выстрелившего дважды мимо мишени победителя почти на минуту.

«На первой стрельбе не видел, что был габарит. Конечно, хотелось стрелять чисто в любой ситуации, но сегодня не получилось ни чистой стрельбы, ни хорошего хода. Соперники сегодня молодцы, были намного сильнее, поздравляю их с хорошим выступлением, — сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ» после финиша.

— С этапов Кубка мира ничего не изменилось, я в такой же форме. Сегодня с надеждой побежал первый круг, чувствовалась небольшая легкость, но на последнем круге уже сил не хватало.

Со стартовой группой мы сегодня не угадали, потому что первая группа изначально была в проигрыше, так как на пристрелке снег шел очень сильный.

Когда мы бежали первый круг, там даже лыжни со спусков не было видно. На последнем круге уже относительно даже самого себя я чувствовал, что лыжи катили лучше. Думаю, у третьей-четвертой группы было преимущество».

Чуть позже комментатор Дмитрий Губерниев в своем инстаграме объявил, что Шипулин решил на этом завершить сезон, в котором занял общее третье место в Кубке мира. Ни в гонке преследования, ни в масс-старте Антон участвовать в Ханты-Мансийске не будет.

«Никита Поршнев сегодня мой король – бронза чемпионата России. Логинов – снова первый, он неудержим, Гараничев – второй, Бабиков – четвертый.

%А Шипулин – внимание – сезон завершил! Антон сегодня 10-й. Вот так»,

— написал Губерниев.

Прокомментировал итоги гонки и ее победитель. С Александром Логиновым поговорили журналисты «ЮграМегаСпорта».

«На «стойке» я сделал два промаха, но они объяснимы. Был очень сильный порывистый ветер. Я стрелял на 28-й установке, ветер наиболее сильно дул с одного бока, с другого еще и от щита отхлестывал, закручивая винтовку так, что ее было сложно удерживать, — сказал двукратный чемпион России этого года.

— На пристрелке шел снег, причем он был настолько сильный, что не было видно мишени. Потом снег прекратился, но на трассе образовались большие сугробы, месиво.

В принципе я хорошо разложил силы. Первый и второй круг прошел с запасом, да и начало третьего тоже – чтобы остались силы.

Полагать, что вновь выиграю, я явно не мог. Мы приехали сюда именно на Чемпионат России, мне не нравится, когда говорят «альтернативные игры». Именно Чемпионат России, на таком статусе соревнований мы и приехали выступить, показывать максимум.

Сезон достаточно длинный, получился неоднозначным, тем не менее надо выжимать из себя все соки, чтобы действительно добиться результата».

Занявший в итоге второе место Гараничев рассказал, что столкнулся с серьезными проблемами на первом огневом рубеже, где мог допустить больше одной ошибки.

«На «лежке» случился один промах, хотя там все могло получиться еще хуже. Могло не пройти два габарита, винтовку от ветра болтало из стороны в сторону.

Поэтому я решил еще на подходе ко второй стрельбе, что нужно приложить все силы и постараться отработать стойку максимально качественно, пусть на это уйдет больше времени, — цитирует Евгения «Р-Спорт».

— Я прекрасно себя чувствовал, так что вопрос, чего мне не хватило, здесь неуместен – всего хватило. Просто Александр Логинов сейчас находится в очень хорошей форме. Сезон был длинным, работать приходится уже на пределе, но осталось совсем немного потерпеть».

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