Бокс. Поветкин дерется в Кардиффе. LIVE

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19:00
Ак БарсТрактор
2:1
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НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзКаролина Харрикейнз
1:4
закончен
02:00
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
3:7
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсТоронто Мэйпл Лифс
4:5
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшЧикаго Блэкхоукс
5:0
закончен
05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
2:1 (ОТ)
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
4:3 (ОТ)
закончен
Евролига
19:00
Уникаха Олимпиакос
87:85
закончен
20:00
Жальгирис ЦСКА
85:73
закончен
20:00
Црвена Звезда Реал Мадрид
79:82
закончен
21:15
Панатинаикос Валенсия
75:56
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикЧикаго Буллз
82:90
закончен
02:30
Атланта ХоуксФиладельфия Сиксерс
91:101
закончен
03:00
Кливленд КавальерсНью-Орлеан Пеликанс
107:102
закончен
03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
104:103
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерДенвер Наггетс
125:126
закончен
03:30
Даллас МавериксМиннесота Тимбервулвз
92:93
закончен
04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
107:97
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМилуоки Бакс
122:124
закончен
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс
105:96
закончен
Испания / Примера
14:00
ЖиронаЛеванте
1:1
закончен
17:15
Атлетик БСельта
1:1
закончен
19:30
Лас-ПальмасРеал Мадрид
0:3
закончен
21:45
СевильяБарселона
2:2
2 тайм
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
Луч-ЭнергияБалтика
0:0
закончен
13:00
Динамо СПбШинник
0:0
закончен
13:00
СибирьХимки
2:0
закончен
13:00
ЕнисейКубань
0:2
закончен
14:00
ТюменьВолгарь
3:1
закончен
14:00
ОренбургТомь
3:0
закончен
15:00
ТамбовКрылья Советов
0:2
закончен
16:00
ФакелАвангард К
0:4
закончен
17:00
Зенит-2Ротор-Волгоград
0:1
закончен
Италия / Серия А
13:30
БолоньяРома
1:1
закончен
16:00
ЛациоБеневенто
6:2
закончен
16:00
ФиорентинаКротоне
2:0
закончен
16:00
Интер МВерона
3:0
закончен
16:00
ДженоаСПАЛ
1:1
закончен
16:00
КальяриТорино
0:4
закончен
16:00
АталантаУдинезе
2:0
закончен
19:00
СассуолоНаполи
1:1
закончен
19:00
КьевоСампдория
2:1
закончен
21:45
ЮвентусМилан
3:1
2 тайм
Россия / Премьер-Лига
14:00
АмкарЛокомотив М
2:1
закончен
14:00
АхматСКА-Хабаровск
0:0
закончен
16:30
Динамо МАрсенал
2:1
закончен
19:00
Спартак МТосно
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
14:30
Кристал ПэласЛиверпуль
1:2
закончен
17:00
Вест Хэм ЮнайтедСаутгемптон
3:0
закончен
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
0:2
закончен
17:00
Манчестер ЮнайтедСуонси Сити
2:0
закончен
17:00
Ньюкасл ЮнайтедХаддерсфилд Таун
1:0
закончен
17:00
УотфордБорнмут
2:2
закончен
17:00
Вест Бромвич АльбионБёрнли
1:2
закончен
19:30
ЭвертонМанчестер Сити
1:3
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
ХоффенхаймКёльн
6:0
закончен
16:30
Шальке-04Фрайбург
2:0
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16:30
БайерАугсбург
0:0
закончен
16:30
Ганновер-96РБ Лейпциг
2:3
закончен
16:30
ШтутгартГамбург
1:1
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19:30
БаварияБоруссия Д
6:0
закончен
21:30
ГертаВольфсбург
0:0
закончен
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18:00
ДижонМарсель
1:3
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Франция / Кубок лиги
22:05
ПСЖМонако
2:0
2 тайм
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14:00
ЗиркаАлександрия
0:0
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14:00
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ВорсклаВерес
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02:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
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02:00
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03:00
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04:00
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02:00
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не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
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Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
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22:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
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22:30
Лос-Анджелес КлипперсИндиана Пэйсерс
не начался
01:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
01:00
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
01:00
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
не начался
01:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
не начался
02:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
не начался
03:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
04:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз
не начался

Бокс. Поветкин дерется в Кардиффе. LIVE

Онлайн-трансляция боксерского вечера с участием Поветкина

Александр Поветкин в бою с Андреем Руденко РИА Новости
Александр Поветкин в бою с Андреем Руденко
Российский боксер Александр Поветкин бьется с британцем Дэвидом Прайсом за право сразиться с победителем боя Энтони Джошуа — Джозеф Паркер за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию вечера.
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23:28

А уже совсем скоро на ринг выйдет Александр Поветкин! Ждем.

23:27

Началось объявление победителя. Райан Бернетт единогласным решением судей выиграл бой и защитил свой чемпионский титул.

23:25

Завершился бой. Бернетт вероятнее всего его выиграл. Но особого блеска мы не увидели в течение 12 раундов.

23:21

Последний 12-й раунд.

23:20

Сейчас интереснее стал бой. Бернетт провел несколько серий атак с хорошими попаданиями.

23:17

Раунд 11.

23:16

Добавил Бернетт ближе к концу боя. Он имеет большое преимущество по очкам, но хочется большей активности.

23:13

Десятый раунд.

23:12

Один из соперников не хочет, а другой не может. Понятна осторожность Парехо, однако пассивность Бернетта несколько удивляет. Пока не выглядит он настоящим чемпионом.

23:09

Девятый раунд.

23:08

Прошла одна хорошая атака у Бернетта, но довести ее до завершения он не смог. Парехо смог отзащищаться.

23:05

Восьмой раунд.

23:04

Пока предпосылок к активному взрывному бою мы не видим.

23:01

Седьмой раунд стартовал.

23:00

Ближе к концу раунда у Бернетта прошел точный апперкот. Начинает сближать дистанцию ирландец и прижимать своего соперника.

22:57

Шестой раунд.

22:56

Пока не меняется схема боя. Бернетт часто очень работает с опущенными руками с попыткой вытянуть на себя соперника, но Парехо осторожен и не поддается.

22:53

Пятый раунд!

22:52

Наращивает постепенно свое преимущество ирландец. Стал чаще и точнее выбрасывать удары.

22:49

Четвертый раунд.

22:48

Поактивнее стали действовать боксеры. Бернетт попадает чаще своего соперника.

22:44

Бернетт всеми силами пытается вытянуть на себя соперника, но Парехо не ведется на провокации.

22:41

Стартовал второй раунд.

22:40

Завершился раунд. В низкой очень стойке работает Бернетт, не пропускает ударов, а сам ищет возможности для точного попадания. Разведку провели бойцы.

22:37

Бой начался!

22:33

Бернетт провел 18 боев, одержал победу во всех, и в девяти из них нокаутом. Парехо имеет на своем счету 21 победу (десять — нокаутом), два поражения и одну ничью. 12-раундовый бой нам предстоит посмотреть.

22:31

Начинается представление боксеров. Первым на ринг выходит претендент Парехо, а следом за ним выйдет Бернетт.

22:25

А теперь будет чемпионский бой! В легчайшем весе за титул чемпиона мира по версии WBA сойдутся защищающий титул 25-летний ирландец Райан Бернетт и 31-летний венесуэлец Йонфрес Парехо. Ожидаем выхода боксеров на ринг.

22:23

Единогласным решением судей побеждает Энтони Кролла из Манчестера!

22:21

Завершился бой, и мы скоро узнаем победителя.

22:18

Начался десятый раунд поединка. Рамирес старается идти ва-банк, понимая, что по очкам он точно проиграет.

22:14

Восемь раундов из десяти позади. Кролла очень уверенно ведет бой с заметным преимуществом.

22:11

Мексиканский боксер ведет бой с рассечением. Секунданты в каждом перерыве обрабатывают ему повреждение, хотя был момент, когда сильно шла кровь, и рефери приостанавливал бой.

22:05

Сейчас на ринге в бьются в легком весе британец Энтони Кролла и мексиканец Эдсон Рамирес. Начался седьмой раунд.

22:00

Добро пожаловать в столицу Уэльса Кардифф! Сегодня здесь идет большой боксерский вечер. Сначала «Русский витязь» Александр Поветкин сразится с Дэвидом Прайсом за право бросить вызов чемпиону мира в супертяжелом весе. А позднее за звание чемпиона сразятся супертяжеловесы Энтони Джошуа и Джозеф Паркер.

10:30

Начало трансляции в 22.00 мск.

10:00

Онлайн-трансляция боксерского вечера в Кардиффе с участием Александра Поветкина.