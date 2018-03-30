Бокс. Поветкин дерется в Кардиффе. LIVE

- 302229 просмотров Как Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге
- 220221 просмотр Экс-инспектор лично пожаловался главе ГИБДД на коррупцию в Краснодаре
- 185495 просмотров Прогноз погоды в Москве с 30 марта по 6 апреля
- 139766 просмотров На 74-м году жизни скончалась народная артистка России Наталья Попович, сообщает театр «Новая...
- 125932 просмотра Эксперт пояснил, почему британские власти «скрывают» Юлию Скрипаль
- 79255 просмотров На Урале после погони задержан замглавы ГИБДД Свердловской области
- 85635 просмотров «Спартак» выиграл у «Тосно» и вплотную приблизился к «Локомотиву»
А уже совсем скоро на ринг выйдет Александр Поветкин! Ждем.
Началось объявление победителя. Райан Бернетт единогласным решением судей выиграл бой и защитил свой чемпионский титул.
Завершился бой. Бернетт вероятнее всего его выиграл. Но особого блеска мы не увидели в течение 12 раундов.
Последний 12-й раунд.
Сейчас интереснее стал бой. Бернетт провел несколько серий атак с хорошими попаданиями.
Раунд 11.
Добавил Бернетт ближе к концу боя. Он имеет большое преимущество по очкам, но хочется большей активности.
Десятый раунд.
Один из соперников не хочет, а другой не может. Понятна осторожность Парехо, однако пассивность Бернетта несколько удивляет. Пока не выглядит он настоящим чемпионом.
Девятый раунд.
Прошла одна хорошая атака у Бернетта, но довести ее до завершения он не смог. Парехо смог отзащищаться.
Восьмой раунд.
Пока предпосылок к активному взрывному бою мы не видим.
Седьмой раунд стартовал.
Ближе к концу раунда у Бернетта прошел точный апперкот. Начинает сближать дистанцию ирландец и прижимать своего соперника.
Шестой раунд.
Пока не меняется схема боя. Бернетт часто очень работает с опущенными руками с попыткой вытянуть на себя соперника, но Парехо осторожен и не поддается.
Пятый раунд!
Наращивает постепенно свое преимущество ирландец. Стал чаще и точнее выбрасывать удары.
Четвертый раунд.
Поактивнее стали действовать боксеры. Бернетт попадает чаще своего соперника.
Бернетт всеми силами пытается вытянуть на себя соперника, но Парехо не ведется на провокации.
Стартовал второй раунд.
Завершился раунд. В низкой очень стойке работает Бернетт, не пропускает ударов, а сам ищет возможности для точного попадания. Разведку провели бойцы.
Бой начался!
Бернетт провел 18 боев, одержал победу во всех, и в девяти из них нокаутом. Парехо имеет на своем счету 21 победу (десять — нокаутом), два поражения и одну ничью. 12-раундовый бой нам предстоит посмотреть.
Начинается представление боксеров. Первым на ринг выходит претендент Парехо, а следом за ним выйдет Бернетт.
А теперь будет чемпионский бой! В легчайшем весе за титул чемпиона мира по версии WBA сойдутся защищающий титул 25-летний ирландец Райан Бернетт и 31-летний венесуэлец Йонфрес Парехо. Ожидаем выхода боксеров на ринг.
Единогласным решением судей побеждает Энтони Кролла из Манчестера!
Завершился бой, и мы скоро узнаем победителя.
Начался десятый раунд поединка. Рамирес старается идти ва-банк, понимая, что по очкам он точно проиграет.
Восемь раундов из десяти позади. Кролла очень уверенно ведет бой с заметным преимуществом.
Мексиканский боксер ведет бой с рассечением. Секунданты в каждом перерыве обрабатывают ему повреждение, хотя был момент, когда сильно шла кровь, и рефери приостанавливал бой.
Сейчас на ринге в бьются в легком весе британец Энтони Кролла и мексиканец Эдсон Рамирес. Начался седьмой раунд.
Добро пожаловать в столицу Уэльса Кардифф! Сегодня здесь идет большой боксерский вечер. Сначала «Русский витязь» Александр Поветкин сразится с Дэвидом Прайсом за право бросить вызов чемпиону мира в супертяжелом весе. А позднее за звание чемпиона сразятся супертяжеловесы Энтони Джошуа и Джозеф Паркер.
Начало трансляции в 22.00 мск.
Онлайн-трансляция боксерского вечера в Кардиффе с участием Александра Поветкина.