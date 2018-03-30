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«Руководство федерации бобслея занимается разрушением»

Тренеры и функционеры требуют отставки Зубкова из бобслейной федерации

Президент ФБР Александр Зубков ТАСС
Президент ФБР Александр Зубков
Более десяти тренеров, бывших спортсменов и сотрудников Федерации бобслея России написали открытое письмо с требованием отставки президента организации Александра Зубкова. Один из авторов обращения, заслуженный тренер России Владимир Любовицкий объяснил «Газете.Ru» суть претензий.

В Федерации бобслея России (ФБР) разразился скандал. Целый ряд тренеров написал открытое письмо с требованием отставки президента ФБР Александра Зубкова.

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Письмо подписали более десяти человек, включая таких известных людей, как заслуженный тренер России Владимира Любовицкий и олимпийский чемпион Калгари-1988 Владимир Козлов.

«Федерация находится в плачевном состоянии уже долгое время, о чем неоднократно сообщалось в прессе и направлялось бесчисленное множество обращений в органы власти, спортивной общественности. Но никакой реакции не было»,

— говорится в письме.

Тренеры и спортсмены также вменяют в вину Зубкову допинговый скандал на прошедшей Олимпиаде с бобслеисткой Надеждой Сергеевой, чья проба дала положительный результат.

«Закономерный результат — очередной допинг-скандал, неиспользованные российскими спортсменами квоты, невзрачное выступление бобслеистов во всех видах олимпийской программы»,

— утверждают оппозиционеры.

Авторы письма также вспомнили, что, несмотря на санкции МОК главы других федераций, в отличие от Зубкова, присутствовали на олимпийских соревнованиях как частные лица: «Федерация не смогла направить в Пхенчхан ни одного тренера хотя бы в качестве зрителя».

«Главы федерации в Корее тоже не было в отличие от президентов лыжной, санной федераций, которые, не получив приглашение от МОК, присутствовали на Играх в качестве зрителей и оказывали всяческую поддержку своим спортсменам.

Это свидетельствует об определенной мере ответственности за результат и состояние спортсменов, профессионализме руководителей федераций по лыжным гонкам, санного спорта, фристайла, фигурного катания, хоккея», — сокрушаются тренеры.

В обращении обратили внимание, что Зубков был признан Спортивным арбитражным судом (CAS) виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, что бьет по репутации федерации.

Авторы письма также напоминают о многочисленных потерях квот российских спортсменов и о потере права проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года в Сочи.

Однако, справедливости ради, право проведения соревнований было отобрано международной федерацией вида спорта на основе пресловутого доклада Макларена, в котором Россию без стопроцентных доказательств обвинили в допинг-махинациях на домашней Олимпиаде.

Одним из самых громких обвинений в тексте письма является использование Зубковым своей должности в личных целях.

«Сегодня ФБР под управлением президента Зубкова напоминает комфортную среду обитания для членов его семьи и удобных ему людей.

Уставная деятельность не ведется, она просто забыта. Нет заседаний президиума федерации, главного тренерского совета, нет развития в регионах. Есть только мнение одного должностного лица — президента Зубкова.

Используя свое положение, Зубков вместе с другими привлеченными им тренерами переманивает перспективных спортсменов у других личных тренеров путем шантажа», — гласит обращение.

В конце письма его составители потребовали отставки Зубкова с поста президента ФБР.

Один из авторов письма заслуженный тренер России Любовицкий в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что за время правления Зубкова не произошло никаких положительных изменений, а к соревнованиям не привлекаются новые имена.

«Когда начались все нарушения, мы писали и обращались в Минспорт и ОКР. Были обращения в 2016 году, но реакции никакой не было.

У нас претензии даже не конкретно к Зубкову, а ко всему руководству федерации в том, что они занимались не развитием нашего вида спорта, а разрушением.

Не надо ссылаться на какие-либо личные старые обиды. Даже если они и были, я их уже давно простил. Достаточно посмотреть на цифры, статистика — суровая вещь. У нас раньше постоянно в десятке были спортсмены на самых престижных международных соревнованиях.

Сейчас прошел чемпионат России, и ничего нового я не увидел — те же лица, те же лидеры команды. Говорят, что два года — маленький срок, но даже за это время не было никаких новшеств. Ничего даже не пробовали.

Все валят на МОК, но в Пхенчхан не поехали спортсмены, которые даже были допущены до Игр и показывали в сезоне хорошие результаты. Мы потеряли треть команды из-за МОК, но эти места никем не заполнили.

Мы пока не видим, какие шаги предпринимаются, чтобы на следующей Олимпиаде в Пекине была завоевана хотя бы одна медаль в бобслее», — сказал Любовицкий.

Зубков, в свою очередь, ответил на открытое письмо, назвав его «бредом».

«Письмо это видел, считаю, что это бред. Они не в первый раз подобные вещи пишут. Непонятно еще, кто это подписывает.

Пускай предъявляют претензии сколько хотят. Пусть Любовицкий вспомнит свое управление, какие у него были результаты и кто ему их приносил», — приводит слова главы федерации бобслея «СЭ».

Напомним, что Зубков выиграл две золотые медали на Олимпийских играх в Сочи, однако осенью 2017 года МОК лишил его наград и пожизненно отстранил от всех последующих Олимпиад.

Спортсмены и функционеры подали коллективный иск в CAS на решение МОК по отстранению более чем 30 атлетов. CAS отменил решение международного комитета по 28 лицам, однако сохранил в силе санкции к Зубкову, лишь сократив срок его отстранения до одной Олимпиады.

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