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Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника

Против бывшего врача «Спартака» возбудили уголовное дело

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Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен Спорт-Экспресс
Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен
Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен нанес телесные повреждения московскому школьнику. По словам доктора, он потерял контроль над собой из-за того, что пострадавший сам избил его сына.

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен обвинен в избиении московского школьника. В пылу гнева Лю сломал ногу ученику школы, в которой учится его сын.

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Позднее Лю сообщил, что пострадавший от врача подросток избил его ребенка, и Лю не сдержал эмоций и ударил ногой по ноге мальчика. Об инциденте врачу сообщила его супруга.

«Она мне сказала, что сына в школе избил одноклассник и мне нужно приехать. Я быстро закончил дела и через несколько минут уже был в учебном заведении. Там в медицинском кабинете находился мой мальчик. У него были синяки под глазами и распухший нос.

Я спросил у классной руководительницы, где я могу поговорить с хулиганом. Она пригласила в коридор мальчишку», — цитирует Лю «МК».

После разговора с подростком целитель выяснил, что ученик параллельного класса обзывал его дочь, посещающую ту же школу, что вызвало негодование брата, и у подростков завязалась драка.

«И тут я не знаю, что со мной случилось. Сам не понимаю почему ударил ногой по ноге школьника. Мне очень стыдно»,

— сказал Лю.

Медики диагностировали у сына бывшего врача «Спартака» перелом носа, а у пострадавшего от удара китайца школьника — перелом берцовой кости.

По утверждению Лю, родители ребенка не имеют к нему претензий и отказались от привлечения к уголовной ответственности. Тем не менее, правоохранительные органы уже возбудили дело по статье Уголовного кодекса России «Умышленное привлечение средней тяжести вреда здоровью».

Юрист Владимир Старинский рассказал «Газете.Ru», в каком направлении может развиваться дело, а также по каким еще статьям могут обвинить китайского целителя.

«На квалификацию деяния будут влиять конкретные обстоятельства произошедшего. Во-первых, необходимо установить какой вред здоровью причинен потерпевшему (тяжкий или средней тяжести).

Это делается с помощью судебно-медицинской экспертизы. В зависимости от экспертизы деяние может быть квалифицировано по ст. 111 или 112 УК РФ. Также имеет значение возраст мальчика (до 14 лет или старше). Если будет установлен тяжкий вред здоровью и мальчик — потерпевший старше 14 лет, наказание по части первой статьи 111 УК РФ может составить до 8 лет лишения свободы.

В случае причинения вреда здоровью средней тяжести при аналогичном возрасте потерпевшего, по части 1 статьи 112 УК РФ виновный может быть наказан вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет. Квалифицирующий признак может присутствовать, если пострадавшее лицо было малолетним (до 14 лет).

Тогда наказание увеличивается до 10 и 5 лет лишения свободы соответственно. Для возбуждения уголовного дела заявления родителей потерпевшего не требуется.

В ходе расследования может быть проведена врачу и судебно-психиатрическая экспертиза - для установления возможности применения статьи 113 УК РФ «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта». Наказание – вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет», — пояснил юрист.

Доктор Лю Хуншен работал в «Спартаке» с 2004 года, специализируясь на китайской народной методике — иглоукалывании. Он приехал в Москву 25 лет назад, и начал трудиться в обычной клинике. Однако затем привлек внимание московского футбольного клуба, благодаря лечению защитника Неманьи Видича.

В июне прошлого года «Спартак» принял решение расстаться с Лю.

После сотрудничества с красно-белыми целитель принял решение сменить специализацию и устроился работать в массажный салон.

Лю также стал известен за пределами спортивного мира. По словам медика, он в разные годы — даже до сотрудничества со «Спартаком» — лечил многих известных людей, включая Армена Джигарханяна, Юрия Антонова и Лайму Вайкуле.

Однако самой звездной его пациенткой была Мария Шарапова, о чем он сообщил пять лет назад в интервью «Советскому спорту». Лю вылечил теннисистке хроническое воспаление спины.

После увольнения из «Спартака» китайский врач прокомментировал череду травм которые настигли игроков команде в начале нынешнего сезона.

«Да я знаю! И моменты эти видел – никто их не атаковал, контакта с соперником у спартаковцев не было, а нога подворачивается и связки рвутся. Чаще всего это происходит, когда игрок очень устал физически. Мышцы устали, связки и сухожилия не держат сустав.

Почему большинство травм в футболе происходят после 60-65 минуты матча? Потому что именно в это время максимально сказывается усталость»,

— объяснил Лю.

Напомним, что в сентябре прошлого года в лазарете красно-белых оказались сразу несколько ключевых футболистов, что повлияло на игру клуба в первой половине российского чемпионата.

В определенный момент «Спартак» опустился даже в середину турнирной таблицы РФПЛ. Однако постепенное возвращение в строй игроков позволило чемпионам страны подняться на второе место. Сейчас «Спартак» проигрывает пять очков московскому «Локомотиву».

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