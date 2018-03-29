Егорова обыграла звезд

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Ну что ж, поздравляем Анастасию Егорову с первым местом, Тамару Воронину — со вторым, Ирину Услугину — с третьим. Это была женская индивидуальная гонка на чемпионате России по биатлону. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Москвичка Пяткина заканчивает дистанцию последней. И на этом гонка завершена.
Светлана Миронова рассказала, что весь сезон недовольна своей скоростью и не может это объяснить. Ольга Подчуфарова сошла сегодня с дистанции.
Анастасия Егорова — талантливая российская юниорка. Она сегодня выиграет чемпионат России, а заодно и четыре миллиона рублей. Надеемся, что получит шанс в Кубке мира в следующем сезоне.
Услугина! Какова, а! Отодвигает Филимонову на четвертое место прошлогодняя чемпионка России в индивидуальной гонке.
Похоже, что Егорова сегодня выиграет с тремя промахами, а отстрелявшаяся чисто Воронина будет второй. Не видно, кто их может опередить, и это точно будет не Сливко.
Услугина бежит четвертой сейчас.
Воронина на финише немного проиграла Егоровой, хотя прошла без промахов.
Виктория Сливко еще два промаха на последнем рубеже. Интересно, попадет она в сборную России в следующем сезоне?
Миронова претендовала на победу, но попала под снег и ветер на последнем рубеже и не справилась со стрельбой. Три промаха перечеркивают надежды на медали.
Аввакумова, прилетевшая на чемпионат России из Южной Кореи, за которую она выступает, рассказала в прямом эфире, что прилетела только сегодня утром, а ее багаж не добрался до места назначения. Поэтому Екатерина выступала с чужим инвентарем! Два промаха всего — солидно.
Кайшева финишировала. Неудачная гонка для Ульяны.
Услугина точна на третьем рубеже и в борьбе за медали!
Филимонова на финише! 49:34,1 — это первы
У Филимоновой на данный момент уверенно лучшее время на отметке 14,6 км.
Чисто стреляет Миронова на третьем рубеже! Светлана выходит в лидеры гонки!
Промах у Ирины Старых на четвертом рубеже. И неудачная гонка в целом.
И на четвертом рубеже Кайшева не обошлась без ошибки — последним выстрелом промазала.
ФИЛИМОНОВА! Один промах на четыре рубежа — это заявка на медаль!
Сливко на втором рубеже попала в порыв ветра, потратила много времени и промахнулась дважды. Вкупе с не самым быстрым ходом это выглядит приговором.
У Мироновой промах последним выстрелом на первом рубеже.
Мурманчанка Егорова чисто проходит и второй рубеж! Очень уверенная заявка!
Обе стойки отработала чисто Аввакумова. Если бы еще без промахов лежки прошла... Но Ильиных она опережает.
Для Кайшевой неудачно сложилась гонка уже. Пять промахов, и это еще целый рубеж впереди...
Отличный результат демонстрирует на первом рубеже Ирина Услугина. Она пока вторая!
Сливко стреляет на первом рубеже чисто, но бежит на своем уровне, и поэтому она пока только девятая.
Очень неудачное начало Шумиловой.
Миронова стреляет на первой лежке точно и проигрывает сейчас только пролетевшей первый отрезок дистанции Егоровой и Кайшевой.
Дорого Кайшевой обойдутся два промаха на стойке — она только шестой уходит со второго рубежа.
У Старых промах и на втором рубеже, а Ильиных тем временем «застрелилась» на третьем.
Нечкасова вышла в лидеры на втором рубеже, но через пару минут туда подойдет Кайшева.
Светлана Миронова под 52-м номером стартовала. Там сейчас серьезная группа уйдет на дистанцию. Ну а лидирует по-прежнему Кайшева.
Аввакумова возглавляет гонку после второго рубежа на данный момент, а на первом сменился лидер — им стала чисто сработавшая лежку Ульяна Кайшева.
Промах у Старых, а первые номера уже ко второму рубежу подошли.
Новым лидером становится Филимонова, а сразу следом за ней также чисто отстрелявшаяся Нечкасова. Пару промахов допускает Резцова.
Один промах у Гербуловой.
Чиркова отстрелялась чисто и возглавила гонку после рубежа. Ну а Кайшева прошла разгон точно в одни ноги с Дмитриевой.
Кристина Резцова демонстрирует лучший разгон, опережая Дмитриеву, которая до того была лучшей ходом, на 3,9 с.
Ильиных пока так и лидирует, опережая даже Аввакумову. А на дистанцию ушла одна из главных фавориток — Ульяна Кайшева.
С одним промахом последним выстрелом отстрелялась под первым номером Ильиных.
Наталья Гербулова — одна из тех спортсменок, за которыми стоит понаблюдать. Дочь известного тренера и сама является неплохой биатлонисткой.
Лучшее начало пока у Аввакумовой, которая у первых двух номеров старта выигрывает при разгоне не меньше 8 секунд.
Перед тем как выйти на дистанцию, спортсменки проходят через организационные формальности. Настроение у всех хорошее.
Старт дан!
Всего в гонке участвует 71 спортсменка.
Кстати, Ольга Подчуфарова после этого турнира возьмет продолжительную паузу, чтобы отдохнуть эмоционально и залечить накопившиеся болячки. В лучшем случае, она вернется в конце будущего сезона. Совсем загоняли Ольгу...
Давайте посмотрим, под какими номерами побегут в сегодняшней индивидуальной гонке у женщин основные фавориты:
3. Екатерина Аввакумова (Южная Корея) 16. Дарья Виролайнен 17. Наталья Гербулова 20. Галина Нечкасова 21. Кристина Резцова 23. Ирина Старых 26. Ульяна Кайшева 31. Ольга Подчуфарова 52. Светлана Миронова 55. Екатерина Шумилова 56. Виктория Сливко 61. Ирина Услугина 65. Екатерина Юрлова
Скорее всего, наш биатлон ждут большие изменения. У Союза биатлонистов России (СБР) будет новый президент, поскольку Александр Кравцов, видимо, не будет баллотироваться на новый срок. Ну а пока надо завершить сезон чемпионатом страны, который начинается сегодня.
Нынешний сезон получился для российского биатлона крайне неудачным. Женская команда не завоевала на этапах Кубка мира ни одного подиума, а лучшим индивидуальным результатом стало шестое место Екатерины Юрловой.
Начало соревнований в 10.15 мск.
Доброе утро, уважаемые читатели! Сегодня российские биатлонистки определяют сильнейшую в индивидуальной гонке на 15 км в рамках чемпионата страны. «Газета.Ru» начинает следить за гонкой в текстовой онлайн-трансляции.