В Москву через Баку: путешествия украинского гимнаста

Украинский гимнаст Олег Степко получил российское гражданство и теперь планирует принять участие в чемпионате России, который пройдет в Казани с 16 по 22 апреля. Об этом сообщил личный тренер 24-летнего спортсмена Владимир Кочнев.

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«Длительный процесс оформления российского гражданства завершен, в конце прошлой недели он принес присягу гражданина России. Теперь он должен получить паспорт.

И сейчас в его планах значится выступление на чемпионате России»,

— передает слова специалиста ТАСС.

Украинец еще в 2017 году принял решение выступать за Россию, после чего покинул Азербайджан и начал тренироваться в Новосибирске под руководством Кочнева. Юридических проблем для выступления за другую страну у гимнаста возникнуть не должно, так как в последний раз он выступал за азербайджанскую команду в 2016 году, а его международная лицензия в качестве представителя этого государства истекла 18 марта 2018 года.

Любопытно, что ранее Степко, уроженец Запорожья, соревновался на международных стартах под двумя разными флагами.

Так, на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне спортсмен представлял сборную Украины, а уже на соревнованиях в Рио-де-Жанейро в 2016-м защищал честь Азербайджана.

На данный момент Степко является чемпионом Европы, двукратным победителем юношеских Олимпийских игр, триумфатором Европейских игр, а также бронзовым призером чемпионата мира и серебряным медалистом Универсиады.

Как отметил старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов, в национальную команду Степко при желании сможет отбираться на тех же основаниях, что и другие кандидаты.

«Я могу только порадоваться за Олега, который, насколько я понимаю, реализовал свое желание и стал гражданином России. Как спортсмена мы его очень хорошо знаем.

Если он хочет выступать за сборную России на чемпионатах Европы и мира, то к нему будут предъявляться такие же требования, как к любому члену национальной команды», — cказал наставник.

«Он должен будет соответствовать международному уровню, — также пояснил он. — Делать комбинации международного уровня и показывать высокие результаты. У нас очень много требований к членам сборной, и если он будет всем им соответствовать, то мы его пригласим в национальную команду.

Но говорить о перспективах Степко пока очень рано. Мы не видели его в деле на протяжении очень долгого времени, но знаем его сильные и слабые стороны, знаем его психологию, как он выступает и ведет себя на помосте и в коллективе.

Это не новое имя в спортивной гимнастике».

Отметим, что в своей лучшей форме Степко может стать полезным для сборной России по спортивной гимнастике. На сегодняшний момент в составе отечественной команды на медали международных соревнований претендуют Денис Аблязин и Давид Белявский. В случае, если Степко сможет показывать свой максимум, то вполне может стать третьим топовым представителем сборной России.

Напомним, что на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро мужская команда принесла стране две серебряных и две бронзовых наград.

Аблязин выиграл серебро и бронзу в опорном прыжке и в упражнении на кольцах, Белявский показал третий результат на параллельных брусьях, а в командном многоборье россияне уступили только фаворитом соревнований японцам.

На чемпионате мира 2017 года, результаты российских гимнастов остались на том же уровне. Белявский принес России две медали — серебро на коне и бронзу на параллельных брусьях, а Аблязин занял второе место в упражнении на кольцах. Белявский также был близок к медальному успеху в абсолютном первенстве, но занял обидное четвертое место, проиграв японцу Сираи Кэндзо всего лишь 0,116 балла.

Что касается Степко, то два его наиболее сильных снаряда — это конь и параллельные брусья.

Именно на брусьях гимнаст выиграл бронзу на мировом первенстве 2015 года в Глазго. Однако Олимпиада в Рио стала для спортсмена неудачной. В личном многоборье Степко занял лишь 22-е место, а в индивидуальных дисциплинах не смог квалифицироваться в основные соревнования.

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