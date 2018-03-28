«России повезло, что у нее есть Карякин»

— Какие впечатления у вас остались от турнира претендентов?

— Для тех, кто немного далек от шахмат, хотелось сразу же объяснить, что такое турнир претендентов. Здесь можно использовать футбольную терминологию.

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Этот турнир не является сравнением, кто лучше играет сегодня — Антуан Гризманн или, условно, Ари из «Локомотива». Здесь принимают участие Гризманн, Златан Ибрагимович, Томас Мюллер, Роберт Левандовски, Карим Бензема и еще трое игроков подобного уровня. А в финале одного из них ждет своеобразная помесь Криштиану Роналду и Лионеля Месси в виде действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

К чему я это? Мы не можем уверенно сказать, кто круче — Мюллер или Левандовски. Сегодня лучше один, завтра другой.

Так и на турнире претендентов. Скажем, американец Уэсли Со, может, занял в Берлине седьмое место, а год назад он разорвал турнир в Вейк-Ан-Зее, на очко опередив Магнуса Карлсена. То есть вопрос в том, кто именно на сегодняшний день находится в идеальной форме.

— Стало ли для вас неожиданностью, что победил именно Каруана? Ведь по рейтингу Международной шахматной федерации (ФИДЕ) на начало турнира он был только пятым из восьми участников…

— Для шахмат, как и для любого вида спорта, крайне важна психика. Два года назад на турнире претендентов в Москве вся борьба развернулась между россиянином Сергеем Карякиным и американцем Фабиано Каруаной. Тогда победил наш спортсмен. Сейчас они оба вновь претендовали на первое место, только Каруана чуть стабильнее прошел дистанцию.

Этим Карякин и Каруана схожи — оба приспособлены к борьбе в стрессовых ситуациях с высочайшими ставками.

Возьмем в обратный пример армянского гроссмейстера Левона Ароняна. Он может выиграть любой турнир, но на соревнованиях в Берлине стал последним. И его неудачу предсказывали потому, что в решающие моменты великолепному шахматисту Ароняну часто чего-то не хватает в психологическом плане.

Что можно сказать о победителе турнира? Я бы его охарактеризовал как яппи (молодой состоятельный и успешный человек — «Газета.Ru»). Он мотивирован и живет только одним делом, в котором бросает все силы на достижение успеха. Он убежден, что в шахматах круче него нет никого. Раньше я думал, что это просто образ, но, на самом деле, Каруана такой и есть.

Играет Фабиано достаточно агрессивно, работает с хорошими специалистами. Поэтому я думаю, что матч за шахматную корону против Карлсена будет очень интересным.

— Карякин во втором круге опередил всех соперников на балл. Кроме того, он единственный, кому удалось обыграть Каруану. С чем был связан столь провальный старт россиянина?

— По каким-то причинам Сергей из тех, кто «медленно запрягает, но быстро едет». Просто вопрос в том, насколько медленно. На турнире в Берлине он «запрягал» чересчур долго.

Но все равно — большое достоинство Карякина в том, что он мужчина и воин. Он борется в любой ситуации и делает это успешно. На турнире претендентов он каким-то сказочным образом включился в борьбу за победу.

Поэтому хочется сказать Сергею большое спасибо за то, что он придал интриги этому и без того классному турниру.

— Мог ли сказаться недостаток игровой практики, ведь Карякин провел не так много турниров за последние два года, больше участвуя в различных коммерческих и общественных мероприятиях…

— Нам очень повезло, что у нас в стране есть такой блестящий человек и великолепный шахматист, как Карякин. Он столько сделал для развития этого вида спорта в стране, сколько не делал в последние 30 лет ни один шахматист.

Кто-то может его упрекнуть за то, что он не готовился к турнирам, а открывал детские школы. А я бы посмотрел на эту ситуацию по-другому. Карякин — подчас в ущерб своим профессиональным интересам — делал нечто прекрасное для других людей, то, что считал правильным и порядочным. И за это ему огромное спасибо.

Мы в Шахматной федерации Москвы неоднократно приглашали его выступать перед детьми, перед ветеранами и он никогда не отказывал. Также мы никогда не слышали про деньги. Хотя такая мегазвезда имеет полное право просить гонорар за любое выступление.

— Самый возрастной из участников — Владимир Крамник — занял только пятое место. Получается, что в 42 года уже тяжело соперничать с более молодыми гроссмейстерами?

— Крамник — выдающийся талант. Если посмотреть именно на шахматную составляющую игры, то каждая партия Владимира была приключением.

Он не делал коротких ничьих и каждый раз бился до конца. Многие его партии стали настоящими украшениями турнира.

Но вы правы, шахматы — это война, а она, как известно, дело молодых. В 42 года тяжело ровно проходить всю дистанцию турнира.

Ведь на протяжении семи часов каждой партии спортсмены не просто сидят — они находятся в своеобразном космосе, куда обычным людям вход закрыт. Наверное, Крамнику в какие-то моменты не хватало энергии, но мы все равно в очередной раз увидели, насколько выдающимся шахматистом он является.

— Как оцените игру еще одного россиянина на турнире — Александра Грищука, который финишировал шестым?

— Грищук — очень умный человек и игрок. Он очень хорошо шел по дистанции и за два тура до конца претендовал на победу. Не задалась концовка. В этот раз чуть-чуть чего-то не хватило, но я не сомневаюсь, что в будущем может и хватить.

В любом случае — очень здорово, что в восьмерке элитных шахматистов присутствовали трое россиян. Это говорит о том, что — в отличие от других видов спорта — мы сохранили лидирующие позиции в мире шахмат.

— Хотелось бы вернуться к матчу за шахматную корону, который пройдет с 9 по 28 ноября в Лондоне. Каковы шансы у Каруаны в матче с Карсленом? Насколько вероятна победа американца в процентах?

— Судя по той динамике, которую мы можем наблюдать в последние годы, кого не выставь против Карлсена, у норвежца всегда будет 70 процентов, а у соперника — 30.

В матче за звание чемпионат мира в 2016 году Карякин продемонстрировал нечто выдающееся, сведя преимущество Карлсена до минимума — 55 на 45.

Сейчас шансы норвежца и американца тоже, наверное, 70 на 30.

Дальше все зависит от того, как каждый из них подготовится к соревнованию.

Матчевая борьба, конечно, немного особенная. На протяжении месяца ты сидишь напротив одного человека и живешь только с одной мыслью о том, как его обыграть. И такая специфика — плюс для Карлсена, потому что он это уже проходил. Но Каруана быстро учится.

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