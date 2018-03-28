Шансы сборной: упрямство Черчесова и вера в Смолова

Порядок не бьет класс

Главный тренер сборной России имеет аллергическую реакцию на словосочетание «товарищеские матчи», называя поединки национальной команды, готовящейся к домашнему чемпионату мира под его руководством, исключительно контрольными.

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Что ж, Станиславу Черчесову действительно нужно подготовить сборную России к турниру, и раз у нее как у хозяйки мирового форума не было отборочного цикла, каждая неофициальная встреча несет в себе больше смысловой нагрузки, чем в обычных обстоятельствах.

Большинство сборных используют товарищеские матчи в качестве возможности просмотреть в деле резерв, заиграть дебютантов, поэкспериментировать. Наша команда такой возможности была лишена изначально — нужно наигрывать схему, ставить игру, нарабатывать взаимопонимание.

В этом отношении матчи с Бразилией и Францией, запланированные на конец марта, были лакмусовой бумажкой — насколько Россия готова соперничать с грандами мирового футбола?

Можно было не сомневаться, что оба соперника, готовящиеся к чемпионату мира, где будут в числе главных фаворитов, отнесутся к противостоянию с хозяйкой мундиаля на территории будущих баталий чемпионата мира серьезно.

Так и произошло. И бразильцы, и французы выставили на эти матчи игроков исключительно из основной обоймы. Тите максимально оптимальный состав помешали выставить только травмы, а Дидье Дешам руководствовался соображениями тактики и стратегии.

И то, легко представить, что бразильцы и французы выйдут в тех составах, что против нашей команды, и в матче чемпионата мира. Ну, конечно, если Неймар и Антуан Гризманн физически не смогут появиться на поле в конкретный день.

Главным общим выводом из 1-6, полученных Россией в играх с «Селесао» и «трехцветными», является наличие значительной разницей в классе между нашей командой и ведущими сборными мира.

Это, конечно, и так секрет полишинеля, но важно было провести этот тестовый смотр. Говорят, что порядок бьет класс, и это действительно иногда имеет место в спорте.

Но когда фаворит собран и мотивирован, шансов у значительно уступающего ему в классе андердога изначально немного.

Российских футболистов никак не упрекнуть в отсутствии старания, но выше головы им прыгнуть при Черчесове удалось пока один раз — в ноябрьской встрече с Испанией (3:3).

Португалии (0:1), Мексике (1:2), Аргентине (0:1), Бразилии и Франции национальная сборная уступила, причем во всех этих встречах проиграла по делу.

Были, конечно, ничьи с Бельгией (3:3) и Чили (1:1), но они случились еще до Кубка конфедераций и с тех пор утекло так много воды, и наша сборная так поменялась, что ориентироваться на них не стоит.

Рвется там, где тонко

Придя на пост главного тренера сборной страны, Станислав Черчесов сразу же обозначил свою генеральную линию. Речь сейчас не об отсутствии в команде давно поссорившегося с ним опорного полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

При Черчесове сборная России упорно наигрывает схему с тремя центральными защитниками, двумя латералями на флангах, тремя центральными хавбеками и условным тандемом нападающих, где тот, что действует ниже, может становиться и чистым полузащитником.

Так вот за два месяца до старта главного для всех сборных турнира четырехлетия, а для нашей национальной команды — вообще в ее истории, стало окончательно очевидно, что тренерский план не работает.

Игра в три центральных защитника строится Черчесовым для того, чтобы сделать наши оборонительные действия максимально надежными. Лишний человек в защите действительно должен цементировать все построение.

Возможно, так и было бы, не вылети из строя с разрывами крестообразных связок ведущие центральные защитники команды Георгий Джикия и Виктор Васин.

Их трио с Федором Кудряшовым было незыблемо основным и действительно внушало надежды на положительный результат, но теперь все сломалось, и замен спартаковцу и армейцу просто нет.

Очевидно, что на месте правого в этой тройке вместо Джикии Черчесов видит Владимира Граната из «Рубина», за позицию центрального конкурируют Илья Кутепов из «Спартака», Роман Нойштедтер из «Фенербахче» и, возможно, еще один представитель казанской команды Руслан Камболов.

Никто из них не убеждает. За два прошедших матча наша оборонительная линия пустила столько передач за спину, что за нее теперь просто страшно.

Гранат проигрывает позиционно и не успевает это исправить из-за отсутствия у него стартовой скорости, Кутепов, несмотря на рост, уступает форвардам в борьбе, из Нойштедтера Килиан Мбаппе просто сделал клоуна, а Камболов тоже в лазарете.

В итоге самым надежным в троице выглядит Кудряшов, который в клубе сейчас действует на иной позиции, чем в сборной (на левой бровке), и вынужден каждый раз перестраиваться, что тоже не идет национальной команде на руку.

К чемпионату мира, возможно, еще поправится Джикия. И хотя непонятно, сумеет ли он набрать необходимую форму, это все равно не решит проблемы. Строго говоря, Георгий играет у Черчесова тоже не на самой удобной для себя позиции.

Располагаясь правее в тройке обороны, защитник «Спартака» вынужден много работать «неродной» правой ногой, что иногда приводит к ошибкам.

И в любом случае это не решит проблемы самого центрального из защитников. Здесь альтернативы Васину просто нет, а он на чемпионате мира не сыграет точно.

Упрямство — достоинство?

Говорить об отсутствии в сборной Игоря Денисова бессмысленно. Поссорившись с игроком во время своей работы в «Динамо», Черчесов вычеркнул его из своей жизни и практики. Это уже не изменится.

Ситуация показательна с точки зрения характеристики самого наставника. Главной отличительной чертой главного тренера сборной России является упрямство.

Хорошо это или плохо – вопрос дискуссионный. В каких-то моментах стержень, твердая рука, следование принципам и неизменность позиции действительно играют на руку. И как раз в вопросе Денисова, где общественное мнение не на стороне специалиста, Черчесов, возможно, прав.

В конце концов, речь идет о футболисте, который за свою карьеру перессорился с таким количеством тренеров и столько раз уходил из команд со скандалом, что это заставляет сомневаться в отсутствии негативного влияния на коллектив, перешагни Станислав Саламович через свое эго.

Но вот в остальном действия тренера вызывают куда более серьезные вопросы. Черчесов весьма вызывающе ведет себя с журналистами, которых постоянно одергивает и поучает. Ну ладно, это, допустим, напрямую к управлению командой отношения не имеет.

А как быть с отсутствием у национальной команды плана Б? У России просто нет другой схемы игры, чтобы на нее перестроиться теперь, когда ясно, что проблемы в обороне решить в рамках действующей формации уже не удастся.

И ведь при этом наибольшим числом талантливых и мастеровитых игроков Россия, даже без Денисова обладает в средней линии.

Александр Головин, Алан Дзагоев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Далер Кузяев – это не весь список, но, согласитесь, такая пятерка могла бы быть очень эффективной и перспективной на поле, выйди они вместе.

Но они не выйдут, просто потому что для всех одновременно у нас не будет места. Собственно, его нет даже одновременно для четверых из них.

Есть моменты и лидер

Главным положительным моментом в игре сборной России является наличие голевых моментов. Пусть с натугой, но национальная команда генерирует остроту у чужих ворот в каждом матче.

Речь идет о паре стопроцентных и еще паре-тройке рабочих моментов. Может быть, это не запредельно высокий показатель, но вполне рабочий, тем более что речь идет о матчах с грандами.

Ну а имея впереди такого нападающего, как Федор Смолов, можно рассчитывать, что какие-то шансы будут превращаться и во взятия ворот.

Нападающий «Краснодара» оформил в ноябре дубль против Испании, забил он и Франции – это очень солидный уровень. Смолов, безусловно, является в этой сборной России лидером, и это хорошо, потому что без такого футболиста на чемпионате мира, домашнем или любом другом, делать просто нечего.

Все в тумане

Времени до чемпионата мира остается все меньше, а туман вокруг перспектив нашей команды на самом мундиале никак не рассеивается.

Напротив, ситуация становится только запутаннее. Например, записной аутсайдер Саудовская Аравия продемонстрировала хороший уровень игры и особенно работоспособности в матче с Украиной, разойдясь с ней миром (1:1).

Понятно, что аравийцы репетировали матч открытия мирового форума против России, и репетиция им удалась – украинская команда вряд ли слабее нашей.

Уругвай, с которым нам играть во втором туре, был и остается фаворитом квартета А. Конечно, с ним можно бороться, но ведь, например, Луис Суарес из «Барселоны» вряд ли слабее парижанина Килиана Мбаппе, верно?

Ну а матч с Египтом в заключительном туре может и скорее всего превратится в сражение за выход в плей-офф. 28 голов в Английской премьер-лиги ее лучшего бомбардира Мохамеда Салах из «Ливерпуля» вызывают легкую панику уже сейчас.

Ясно только одно: если Россия пробьется в 1/8 финала, то в противостоянии с Испанией или Португалией, на которых выйдут команды нашего квартета, шансов у подопечных Черчесова будет немного.

Скорее всего, наша команда опять покажет старательный футбол, но на выходе получится что-то наподобие бразильско-французского или аргентинского варианта.

Впрочем, вдруг удастся испанский? Остается только болеть и верить, изменить мы все равно ничего не можем.

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