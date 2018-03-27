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Украину не пустили в Европу из-за Яроша

УЕФА лишил юношескую сборную Украины шанса на Евро-2018

Игрок юношеской сборной Украины по футболу Данила Сикан Официальный сайт Федерации футбола Украины
Игрок юношеской сборной Украины по футболу Данила Сикан
Комитет УЕФА по контролю, этике и дисциплине присудил юношеской сборной Украине техническое поражение в матче отборочного турнира на Евро-2018 среди игроков до 17 лет с Сербией. В результате пересмотра результата встречи Украина не прошла квалификацию в финальную стадию.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишил юношескую сборную Украины шансов выступить на чемпионате Европы по футболу среди игроков до 17 лет.

Комитет по контролю, этике и дисциплине организации присудил Украине техническое поражение со счетом 0:3 в матче отборочного турнира на Евро-2018 со сборной Сербии.

Встреча состоялась в субботу, 24 марта, в Чехии. Победу со счетом 2:1 одержали украинские футболисты. Однако УЕФА решил, что национальная команда нарушила правила международной организации, выпустив на поле футболистов Николая Яроша и Романа Бодню.

Дело в том, что игроки должны были пропустить матч из-за дисквалификации за перебор желтых карточек.

Теперь Федерации футбола Украины предстоит выплатить штраф в размере €2 тыс. Дисквалификация Яроша и Бодни на одну игру в то же время остается в силе.

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Сборная Украины играла в группе 1, чьи матчи проходили в чешских городах Оломоуце и Простееве. Команды играли круговой турнир в один круг, и по итогам трех матчей украинцы заняли второе место с пятью очками, уступив лишь испанцам, набравшим такое же количество баллов, однако закончившим турнир с лучшей разницей забитых и пропущенных очков.

Однако в связи с решением УЕФА сборная Украины переместилась с двумя очками на третье место, а Сербия, получив победу, заработала семь очков и опередила Испанию.

Таким образом, именно сербы и испанцы в мае этого года поедут в Англию бороться за европейский трофей.

На юношеском чемпионате Европы сыграет 16 команд. Отборочный турнир почти подошел к концу, и осталось узнать лишь двух участников Евро, которые определятся после матчей заключительного тура группы 7, где на успех претендуют сборные Словении, Венгрии и Израиля.

Команды Англии, Испании, Сербии, Швеции, Бельгии, Ирландии, Швейцарии, Португалии, Нидерландов, Италии, Дании, Боснии и Герцеговины, Норвегии и Германии уже прошли квалицикацию на турнир.

Евро-2018 среди игроков до 17 лет пройдет в пяти городах Англии: Ротереме, Честерфилде, Уолсолле, Бертоне и Лафборо. Турнир пройдет с 4 по 20 мая.

Действующими чемпионами Европы в этой возрастной категории являются испанцы, которые год назад в Хорватии в финальном матче победили англичан. Основное время встречи завершилось результативной ничьей — 2:2. Чемпион Европы определился в серии пенальти, где англичане смогли реализовать лишь один одиннадцатиметровый удар, а испанцы — четыре.

Испания сравнялась по количеству титулов с Венгрией, и теперь у сборных в активе по три победы на Евро.

Таким образом, юношеская сборная Украины повторила судьбу национальной команды, которая под управлением Андрея Шевченко не смогла пробиться на чемпионат мира — 2018 в России.

Подопечные Шевченко заняли в своей отборочной группе третье место с 17 очками, пропустив вперед Исландию и Хорватию. Однако шансы на выход из группы со второго места Украина сохраняла до последнего тура, в котором дома принимала прямых конкурентов хорватов.

 Несмотря на агрессивное начало хозяев, хорваты сумели сдержать натиск соперника и во втором тайме Андрей Крамарич оформил дубль, забив мячи на 62-й и 70-й минутах.

Любопытно, что главным бомбардиром группы I стал нападающий Украины и дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко, однако его усилий не хватило для того, чтобы обеспечить своей сборной выход в финальную стадию мундиаля.

В стыковых матчах Хорватия уверенно обыграла Грецию со счетом 4:1 по сумме двух встреч.

Напомним, что лучшим результатом украинской национальной команды на чемпионатах мира остается выход в четвертьфинал мундиаля 2006 года, проводившегося в Германии.

Тогда под руководством Олега Блохина «жевто-блакитные» заняли второе место в группе, потерпев единственное поражение от Испании со счетом 0:4.

В 1/8 турнира украинцы провели сложнейший матч с Швейцарией, в котором по итогам основного времени и двух дополнительных таймов мячей забито не было. А в серии пенальти украинцы оказались удачливее. Причем, главная звезда сборной и ее нынешний наставник Шевченко свой одиннадцатиметровый удар не реализовал.

В четвертьфинале Украина уступила с разгромным счетом 0:3 будущим победителям турнира итальянцам.

Любопытно, что чемпионат мира — 2006 до сих пор остается единственным, куда национальная команда смогла квалифицироваться.

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