Три недели без полетов: Шарапова готовится к турниру

Сезон 2018 года для россиянки Марии Шараповой пока получается скомканным. В канун нового года стартовал турнир в китайском Шэньчжене (вылет в четвертом раунде). Следом случились три ранних вылета с турниров (Australian Open — третий круг, соревнования в Дохе — в первом и с турнира в Индиан-Уэллсе — также в первом раунде), а затем отказ от турнира в Майями из-за возобновившейся травмы левого предплечья.

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После вылета с турнира в Индиан-Уэллсе Шарапова приняла решение расстаться с тренером Свеном Гренефельдом, с которым она сотрудничала последние четыре года.

Позже Шарапова в ответ на претензию болельщика о снятиях с турниров практически без предупреждения, рассказала о еще одной проблеме — в ее легких образовался воздушный пузырь,

и врачи запретили любые перелеты, как минимум, на три недели.

Один из болельщиков после официального ролика турнира, в котором засветилась Шарапова, купил билеты для своей подруги специально ради российской спортсменки.

«Сообщение настоящего фаната серьезно тронуло меня. Хочу сказать, что я не соглашаюсь на участие в турнире, если полностью не уверена, что готова взять на себя такие обязательства.

Мне «заморозили» левую руку за 30 минут до первого матча на турнире в Индиан-Уэллсе (Шарапова проиграла эту встречу 22-летней Наоми Осаке со счетом 4:6, 4:6. — «Газета.Ru»), чтобы я могла провести игру без постоянной боли, которая преследует меня в последние несколько месяцев.

Кроме того, недавно врачи обнаружили у меня проблемы с легкими, из-за которых мне нельзя было летать в самолетах в течение трех недель. Я прошла через многочисленные медицинские обследования, сканирования, инъекции, работала с пятью разными докторами и была вынуждена отказаться от участия в одном из моих любимых турниров.

Вы не правы, если думаете, что я заранее знала о том, что не приеду в Майами, и не захотела предупредить. Мне действительно очень жаль, что вы купили билеты для вашей подруги, которая хотела посмотреть на мою игру.

Но, может быть, на этот раз вы предоставите мне презумпцию невиновности и поймете, что я проделываю все, что описала выше, для того, чтобы иметь возможность выступать перед вашей подругой», — откровенно написала Шарапова.

Для лечения и тренировок Мария отправилась в академию IMG, выпускницей которой она является.

Академия находится недалеко от Майями в городке Брадентон, штат Флорида. И уже показала фотографию с одной из своих тренировок.

Roots Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 26 Мар 2018 в 11:29 PDT

Спортсменка подписала фотографию словом «roots» — дословно «корнеплоды», что можно интерпретировать как базу в подготовке к следующим турнирам.

В твиттере DeerfieldTennis 24 марта была опубликована фотография утренней тренировки Шараповой.

На ней Шарапова отрабатывает удары со своим бывшим тренером Томасом Хогстедтом, с которым она завоевала свой первый титул «Ролан Гаррос» в 2012 году.

Отмечается, что шведский специалист не вернулся к тренерской работе со спортсменкой, а просто помогает ей восстанавливаться.

Пока официального наставника у Марии нет, а, следовательно, готовится она самостоятельно. Следующим турниром для Шараповой должен стать Штутгарт, который состоится с 21 по 29 апреля.

Но сейчас все внимание спортсменки уделено тренировкам и личной жизни.

Впервые ее засекли с британским бизнесменом Александром Гликсом в январе текущего года.

Миллионер является соучредителем онлайн-аукционного дома, специализирующегося на изобразительном искусстве и коллекционировании. Поэтому Шарапову в последнее время можно увидеть в различных галереях. Как, например, совсем недавно, когда она посетила музей The Broad в Лос-Анджелесе вместе со своей мамой.

Но покорил Гликс ее не этим. Отмечается, что бизнесмен специально ради спортсменки выучил русский язык, любовь к которому ему передала мама, много лет работавшая в Оксфордском университете в Департаменте изучения России и стран Восточной Европы.

Сама Шарапова не дает никаких комментариев по поводу их отношений, но по информации британской прессы пару часто замечают державшимися за руки. Возможно, в скором времени скрывать этот роман уже не получится.

В последнее время Маша делится с подписчиками фотографиями ее околоспортивной жизни. Она выкладывает фото с пробежек

That post training smirk Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 20 Мар 2018 в 5:14 PDT

И вечернего отдыха с видом на Атлантический океан

Blue's Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 23 Мар 2018 в 12:19 PDT

Будем с нетерпением ждать возвращения Шараповой на корт и ее успешные выступления, по которым многие уже соскучились.

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