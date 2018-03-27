«Жду от сборной России игры в стиле «Барселоны»

— Чего вы ждете от предстоящего матча с командой Франции?

Вячеслав Колосков: Жду наконец-то увидеть, в какой футбол сборная будет играть на чемпионате мира. Пока мне это непонятно. Какая будет структура игры — что же мы увидим в исполнении игроков сборной России. Либо это будет компактная, насыщенная игра в обороне, или это будет игра «Барселоны», или с прессингом на чужой половине поля.

После матча с Францией останется лишь две контрольные игры и два месяца до чемпионата мира, и пока я не могу понять, в какой футбол играет сборная.

Дело даже не в результате, нужно увидеть плоды двухлетней работы тренерского штаба.

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Андрей Талалаев: Прежде всего разумной игры в обороне, независимо от выбранной схемы.

Те ошибки, которые мы допускали в матче с бразильцами, были слишком простыми.

Уверен, что сегодня будут другие исполнители, особенно на флангах, потому что французы очень эффективны при переходе от обороны в атаку. В этом компоненте они даже быстрее бразильцев. Плюс высочайшее индивидуальное мастерство.

— В предыдущем матче Россия уступила сборной Бразилии со счетом 0:3. Как вы оцените действия национальной команды в той игре?

В.К.: Я получил удовольствие от матча, он был зрелищным. Конечно, от игры одной команды. Бразилия еще раз подтвердила, что в основе футбола прежде всего лежит индивидуальное мастерство игроков. А все остальное уже гарнир. Во владении мячом мы отстали на века.

Во время матча ловил себя на мысли: все же очень хорошо, что в нашей группе нет команд уровня Бразилии, Испании или Германии.

А.Т.: Сборная России показала достойную игру с Бразилией, просто не все с ними могут играть на равных. В первом тайме была приличная игра, а во втором увеличились разрывы между линиями, и мы стали играть более авантюрно.

Если в первой половине мы сосредоточились на том, чтобы не пропустить, то во второй постарались забить сами. Но более высококлассные бразильцы нас за это наказали. Не хотелось бы, чтобы это повторилось с французами.

— В последнее время в команде участились травмы. Как вы считаете это скажется на тренировочном процессе и подготовке к чемпионату мира?

В.К.: Конечно, условия, в которых команда тренируется, чреваты травмами. И все это печально. Потому что на сегодняшний день в нашей заявке нет пяти игроков основного состава. И это сильно усложняет задачу.

А.Т.: Безусловно. Когда у тебя ломается лучший защитник (Джикия), лучший нападающий (Кокорин), один из лучших полузащитников — люди, на которых ты рассчитываешь — это создает проблемы. Черчесов полностью обновил команду и надеялся на свежую кровь.

А сейчас не будет Кузяева и Зобнина — людей-энерджайзеров по движению и самоотдаче, которые должны были определять мобильность нашей игры — без них это будет обескровленная команда.

Креативных футболистов у нас достаточно, а вот людей, способных выполнять большие объемы мощностных действий осталось не так много.

И самое главное не осталось быстрых центральных защитников.

— Как вы считаете нужны ли матчи с топовыми соперниками, или спарринг-партнеров нужно было подбирать исходя из оппонентов по групповому этапу?

В.К.: Я никогда не тренировал, поэтому могу рассуждать как руководитель: нужно чередовать матчи с сильными и доступными соперниками. Когда у тебя нет мяча, как это было в игре против Бразилии, ты не можешь тренировать тактику, которую нарисовал на схеме или расставил фишками. Ее нужно реализовывать на футбольном поле, но это возможно, когда у тебя есть матч.

Когда мы играем с командами уровня Бразилии, мы не можем на практике закрепить то, что наигрывается на тренировках.

А.Т.: Не могу комментировать этот вопрос. Это дело тренерского штаба.

— Сделаете прогноз на предстоящий поединок?

В.К.: Думаю, с каким результатом закончится матч не знает никто.

А.Т.: Мне кажется, будет результативная игра. Ошибки будут и с той, и с другой стороны.

Контрольный поединок сборных России и Франции пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге. Начало игры в 18:50 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию поединка.

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