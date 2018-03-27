«Жду от сборной России игры в стиле «Барселоны»

Курсы валют$ 57.24 (+0.085) 70.89 (-0.26)
Москва: -3°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Товарищеские матчи (сборные)
19:00
БолгарияКазахстан
2:1
закончен
21:30
ПортугалияНидерланды
0:3
закончен
21:30
ПортугалияНидерланды
0:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзОттава Сенаторз
4:1
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФлорида Пантерз
0:3
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
2:3
закончен
02:30
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
2:4
закончен
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингАризона Койотс
1:4
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсДетройт Ред Уингз
4:2
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксСан-Хосе Шаркс
3:4 (Б)
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
4:1
закончен
05:30
Лос-Анджелес КингзКалгари Флэймз
3:0
закончен
Единая лига ВТБ
19:00
Химки УНИКС
80:83
закончен
19:00
ЦСКА Енисей
108:73
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсНью-Йорк Никс
137:128
закончен
02:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Лейкерс
112:106
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсДенвер Наггетс
123:104
закончен
03:00
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
93:101
закончен
05:00
Финикс СанзБостон Селтикс
94:102
закончен
Шахматы / Турнир претендентов
16:00
Уэсли Со (США) — Сергей Карякин (Россия)
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
15:20
ЯпонияУкраина
не начался
18:50
РоссияФранция
не начался
21:00
ЕгипетГреция
не начался
21:30
РумынияШвеция
не начался
21:45
ГерманияБразилия
не начался
22:00
АнглияИталия
не начался
22:00
НигерияСербия
не начался
22:30
ИспанияАргентина
не начался
03:00
ИсландияПеру
не начался
05:00
МексикаХорватия
не начался
U21 ЧЕ / 2019
20:00
Англия U21Украина U21
не начался
21:00
Гибралтар U21Россия U21
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Джерси ДэвилзКаролина Харрикейнз
не начался
02:30
Детройт Ред УингзПиттсбург Пингвинз
не начался
02:30
Оттава СенаторзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсБостон Брюинз
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:30
Даллас СтарзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзКоламбус Блю Джекетс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксАнахайм Дакс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсСан-Антонио Спёрс
не начался
02:30
Торонто РэпторсДенвер Наггетс
не начался
03:00
Майами ХитКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсЧикаго Буллз
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:00
Сакраменто КингзДаллас Маверикс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзИндиана Пэйсерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсМилуоки Бакс
не начался
Шахматы / Турнир претендентов
16:00
Сергей Карякин (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Торонто Мэйпл ЛифсФлорида Пантерз
не начался
03:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшФиладельфия Флайерз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсАризона Койотс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
не начался
02:00
Орландо МэджикБруклин Нетс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзАтланта Хоукс
не начался
04:30
Юта ДжазБостон Селтикс
не начался
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДаллас Маверикс
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция

«Жду от сборной России игры в стиле «Барселоны»

Футболисты сборной России сыграют с командой Франции в красной форме‍

Тренировка сборной России перед матчем с Францией РИА Новости
Тренировка сборной России перед матчем с Францией
Сборная России по футболу в преддверии домашнего чемпионата мира 27 марта проведет контрольный поединок с командой Франции и выйдет на поле в основной, красной форме. В интервью «Газете.Ru» почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков сказал, что хочет увидеть, в какой же футбол собирается играть команда, а главный тренер команды Футбольной национальной лиги «Тамбов» Андрей Талалаев надеется на разумную игру в обороне.

— Чего вы ждете от предстоящего матча с командой Франции?

Вячеслав Колосков: Жду наконец-то увидеть, в какой футбол сборная будет играть на чемпионате мира. Пока мне это непонятно. Какая будет структура игры — что же мы увидим в исполнении игроков сборной России. Либо это будет компактная, насыщенная игра в обороне, или это будет игра «Барселоны», или с прессингом на чужой половине поля.

После матча с Францией останется лишь две контрольные игры и два месяца до чемпионата мира, и пока я не могу понять, в какой футбол играет сборная.

Дело даже не в результате, нужно увидеть плоды двухлетней работы тренерского штаба.

Реклама

Андрей Талалаев: Прежде всего разумной игры в обороне, независимо от выбранной схемы.

Те ошибки, которые мы допускали в матче с бразильцами, были слишком простыми.

Уверен, что сегодня будут другие исполнители, особенно на флангах, потому что французы очень эффективны при переходе от обороны в атаку. В этом компоненте они даже быстрее бразильцев. Плюс высочайшее индивидуальное мастерство.

— В предыдущем матче Россия уступила сборной Бразилии со счетом 0:3. Как вы оцените действия национальной команды в той игре?

В.К.: Я получил удовольствие от матча, он был зрелищным. Конечно, от игры одной команды. Бразилия еще раз подтвердила, что в основе футбола прежде всего лежит индивидуальное мастерство игроков. А все остальное уже гарнир. Во владении мячом мы отстали на века.

Во время матча ловил себя на мысли: все же очень хорошо, что в нашей группе нет команд уровня Бразилии, Испании или Германии.

А.Т.: Сборная России показала достойную игру с Бразилией, просто не все с ними могут играть на равных. В первом тайме была приличная игра, а во втором увеличились разрывы между линиями, и мы стали играть более авантюрно.

Если в первой половине мы сосредоточились на том, чтобы не пропустить, то во второй постарались забить сами. Но более высококлассные бразильцы нас за это наказали. Не хотелось бы, чтобы это повторилось с французами.

— В последнее время в команде участились травмы. Как вы считаете это скажется на тренировочном процессе и подготовке к чемпионату мира?

В.К.: Конечно, условия, в которых команда тренируется, чреваты травмами. И все это печально. Потому что на сегодняшний день в нашей заявке нет пяти игроков основного состава. И это сильно усложняет задачу.

А.Т.: Безусловно. Когда у тебя ломается лучший защитник (Джикия), лучший нападающий (Кокорин), один из лучших полузащитников — люди, на которых ты рассчитываешь — это создает проблемы. Черчесов полностью обновил команду и надеялся на свежую кровь.

А сейчас не будет Кузяева и Зобнина — людей-энерджайзеров по движению и самоотдаче, которые должны были определять мобильность нашей игры — без них это будет обескровленная команда.

Креативных футболистов у нас достаточно, а вот людей, способных выполнять большие объемы мощностных действий осталось не так много.

И самое главное не осталось быстрых центральных защитников.

— Как вы считаете нужны ли матчи с топовыми соперниками, или спарринг-партнеров нужно было подбирать исходя из оппонентов по групповому этапу?

В.К.: Я никогда не тренировал, поэтому могу рассуждать как руководитель: нужно чередовать матчи с сильными и доступными соперниками. Когда у тебя нет мяча, как это было в игре против Бразилии, ты не можешь тренировать тактику, которую нарисовал на схеме или расставил фишками. Ее нужно реализовывать на футбольном поле, но это возможно, когда у тебя есть матч.

Когда мы играем с командами уровня Бразилии, мы не можем на практике закрепить то, что наигрывается на тренировках.

А.Т.: Не могу комментировать этот вопрос. Это дело тренерского штаба.

— Сделаете прогноз на предстоящий поединок?

В.К.: Думаю, с каким результатом закончится матч не знает никто.

А.Т.: Мне кажется, будет результативная игра. Ошибки будут и с той, и с другой стороны.

Контрольный поединок сборных России и Франции пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге. Начало игры в 18:50 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию поединка.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».