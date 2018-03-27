Вслед за Британией: власти Исландии бойкотируют ЧМ-2018

Курсы валют$ 57.15 (-0.003) 71.17 (+0.021)
Москва: -3°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Товарищеские матчи (сборные)
19:00
БолгарияКазахстан
2:1
закончен
21:30
ПортугалияНидерланды
0:3
закончен
21:30
ПортугалияНидерланды
0:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзОттава Сенаторз
4:1
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФлорида Пантерз
0:3
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
2:3
закончен
02:30
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
2:4
закончен
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингАризона Койотс
1:4
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсДетройт Ред Уингз
4:2
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксСан-Хосе Шаркс
3:4 (Б)
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
4:1
закончен
05:30
Лос-Анджелес КингзКалгари Флэймз
3:0
закончен
Единая лига ВТБ
19:00
Химки УНИКС
80:83
закончен
19:00
ЦСКА Енисей
108:73
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсНью-Йорк Никс
137:128
закончен
02:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Лейкерс
112:106
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсДенвер Наггетс
123:104
закончен
03:00
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
93:101
закончен
05:00
Финикс СанзБостон Селтикс
94:102
закончен
Шахматы / Турнир претендентов
16:00
Уэсли Со (США) — Сергей Карякин (Россия)
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
15:20
ЯпонияУкраина
не начался
18:50
РоссияФранция
не начался
21:00
ЕгипетГреция
не начался
21:30
РумынияШвеция
не начался
21:45
ГерманияБразилия
не начался
22:00
АнглияИталия
не начался
22:00
НигерияСербия
не начался
22:30
ИспанияАргентина
не начался
U21 ЧЕ / 2019
20:00
Англия U21Украина U21
не начался
21:00
Гибралтар U21Россия U21
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Джерси ДэвилзКаролина Харрикейнз
не начался
02:30
Детройт Ред УингзПиттсбург Пингвинз
не начался
02:30
Оттава СенаторзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсБостон Брюинз
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:30
Даллас СтарзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзКоламбус Блю Джекетс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксАнахайм Дакс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсСан-Антонио Спёрс
не начался
02:30
Торонто РэпторсДенвер Наггетс
не начался
03:00
Майами ХитКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсЧикаго Буллз
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:00
Сакраменто КингзДаллас Маверикс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзИндиана Пэйсерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсМилуоки Бакс
не начался
Шахматы / Турнир претендентов
16:00
Сергей Карякин (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Торонто Мэйпл ЛифсФлорида Пантерз
не начался
03:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшФиладельфия Флайерз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсАризона Койотс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
не начался
02:00
Орландо МэджикБруклин Нетс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзАтланта Хоукс
не начался
04:30
Юта ДжазБостон Селтикс
не начался
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДаллас Маверикс
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция

Вслед за Британией: власти Исландии бойкотируют ЧМ-2018

Исландия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России

Власти Исландии бойкотируют ЧМ-2018 REUTERS
Власти Исландии бойкотируют ЧМ-2018
Министерство иностранных дел Исландии вслед за британскими политиками объявило дипломатический бойкот чемпионату мира по футболу — 2018, который пройдет в России. Поводом такого решения послужило отравление бывшего шпиона английской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери. При этом болельщики и сборные смогут приехать на мировое первенство. Их участию ничего не угрожает.

Власти Исландии объявили о временной приостановке двустороннего диалога с Россией. Об этом на своей странице в твиттере написал министр иностранных дел Гудлаугур Тор Тордарсон.

Реклама

«Из солидарности с Великобританией по поводу химической атаки в Солсбери Исландия предпринимает дипломатические меры против России.

Двусторонний диалог с Россией на высшем уровне приостановлен. Представители правительства Исландии не посетят чемпионат мира.

Мы призываем Россию содействовать расследованию Организации по запрещению химического оружия», — написал Тордарсон.

Изначально о бойкоте ЧМ-2018 заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По ее словам, прежние отношения с российской стороной уже невозможны.

«Мы приостановим все двусторонние контакты, убедимся, чтобы ни члены королевской семьи, ни чиновники не присутствовали на ЧМ-2018 в России», — отметила премьер.

Напомним, что 5 марта в английском Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом бывший советский и российский военный разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Власти обеих стран уверили, что дипломатический бойкот не распространяется на футболистов и представителей сборных. Так, по словам главы Министерства иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, будет неправильно наказывать спортсменов и фанатов.

«Нам нужны срочные переговоры с Россией о том, как они подготовились к турниру в том, что касается вопроса безопасности», — приводит слова Джонсона The Independent.

Министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тордарсон также пообещал, что это решение не помешает национальной команде принять участие в мундиале, а болельщикам — посетить Россию.

Только вот увидеть на трибунах стадионов президента страны Гвюдни Йоуханнессона, известного своей поддержкой сборной, уже не получится.

Сборная Исландии впервые в своей истории отобралась на чемпионат мира, опередив в своей отборочной группе Хорватию, а чемпионы 1966 года отправятся на свое 15-е мировое первенство. На групповом этапе исландцы встретятся со сборными Аргентины, Хорватии и Нигерии, а англичане, в свою очередь, сыграют с Бельгией, Тунисом и Панамой.

Но и это может оказаться не последней реакцией на отравление Скрипаля. Европейские страны объявили о высылке российских дипломатов, а власти Австралии могут поддержать бойкот ЧМ-2018.

Как отметила министр иностранных дел страны Джули Бишоп, подобные события являются отражением агрессии российских властей.

«Бойкот чемпионата мира — это один из вариантов дальнейших действий, которые могут быть осуществлены», — цитирует Бишоп Fox Sport Australia.

В России на подобные заявления реагируют резко, но призывают отделять политическую и спортивную составляющую. Так, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил вспомнить то, чем сопровождалось проведение Олимпийских игр в Сочи.

«С подобного рода провокациями мы сталкивались при подготовке к Олимпиаде в Сочи. В течение длительного времени весь мир пугали заголовками, что русские не смогут провести Олимпиаду, что у нас и медведи, и люди дикие. Однако все это оказалось ложью, и болельщики получили хорошую прививку от русофобии», — цитирует Дегтярева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Россия с нетерпением ждет английских туристов на чемпионате мира.

«Это будет праздник гостеприимства», — добавил политик.

Есть и те, кто поддержал российскую сторону и отказался от бойкота ЧМ-2018.

Например, Сербия. Чрезвычайный и полномочный посол Республики в России Славенко Терзич отметил, что Сербия вообще не рассматривает вопроса бойкота чемпионата мира в России по двум причинам.

«Во-первых, Россию и Сербию связывает почти двухсотлетняя история двусторонних дружеских и братских отношений. Во-вторых, для Сербии большая честь принимать участие в таком турнире, как чемпионат мира по футболу в России», — отметил он.

Несмотря на то, что Германия объявила о высылке российских дипломатов, Немецкий футбольный союз делает ставку на диалог, а не на бойкот.

«Бойкот ничего не изменит. Наоборот, Олимпийские игры в Южной Корее показали, что спорт действительно может способствовать деэскалации конфликтов и стать связующим элементом в международных отношениях», — отметил глава организации Райнхард Гриндель, слова которого приводит DPA.

Остается отметить, что несмотря на все то, что окружает проведение мирового первенства, стороны гарантируют безопасность на территории нашей страны. В этом уверена Международная федерация футбола (ФИФА).

«Что касается безопасности на чемпионате мира по футболу 2018 года, то мы полностью доверяем механизмам безопасности и комплексной концепции безопасности, разработанной российскими властями и организационным комитетом турнира», — отметили в пресс-службе организации, приведя в пример прошедший летом 2017 года Кубок конфедерации.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».