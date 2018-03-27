Вслед за Британией: власти Исландии бойкотируют ЧМ-2018

Власти Исландии объявили о временной приостановке двустороннего диалога с Россией. Об этом на своей странице в твиттере написал министр иностранных дел Гудлаугур Тор Тордарсон.

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«Из солидарности с Великобританией по поводу химической атаки в Солсбери Исландия предпринимает дипломатические меры против России.

Двусторонний диалог с Россией на высшем уровне приостановлен. Представители правительства Исландии не посетят чемпионат мира.

Мы призываем Россию содействовать расследованию Организации по запрещению химического оружия», — написал Тордарсон.

Изначально о бойкоте ЧМ-2018 заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По ее словам, прежние отношения с российской стороной уже невозможны.

«Мы приостановим все двусторонние контакты, убедимся, чтобы ни члены королевской семьи, ни чиновники не присутствовали на ЧМ-2018 в России», — отметила премьер.

Напомним, что 5 марта в английском Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом бывший советский и российский военный разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Власти обеих стран уверили, что дипломатический бойкот не распространяется на футболистов и представителей сборных. Так, по словам главы Министерства иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, будет неправильно наказывать спортсменов и фанатов.

«Нам нужны срочные переговоры с Россией о том, как они подготовились к турниру в том, что касается вопроса безопасности», — приводит слова Джонсона The Independent.

Министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тордарсон также пообещал, что это решение не помешает национальной команде принять участие в мундиале, а болельщикам — посетить Россию.

Только вот увидеть на трибунах стадионов президента страны Гвюдни Йоуханнессона, известного своей поддержкой сборной, уже не получится.

Сборная Исландии впервые в своей истории отобралась на чемпионат мира, опередив в своей отборочной группе Хорватию, а чемпионы 1966 года отправятся на свое 15-е мировое первенство. На групповом этапе исландцы встретятся со сборными Аргентины, Хорватии и Нигерии, а англичане, в свою очередь, сыграют с Бельгией, Тунисом и Панамой.

Но и это может оказаться не последней реакцией на отравление Скрипаля. Европейские страны объявили о высылке российских дипломатов, а власти Австралии могут поддержать бойкот ЧМ-2018.

Как отметила министр иностранных дел страны Джули Бишоп, подобные события являются отражением агрессии российских властей.

«Бойкот чемпионата мира — это один из вариантов дальнейших действий, которые могут быть осуществлены», — цитирует Бишоп Fox Sport Australia.

В России на подобные заявления реагируют резко, но призывают отделять политическую и спортивную составляющую. Так, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил вспомнить то, чем сопровождалось проведение Олимпийских игр в Сочи.

«С подобного рода провокациями мы сталкивались при подготовке к Олимпиаде в Сочи. В течение длительного времени весь мир пугали заголовками, что русские не смогут провести Олимпиаду, что у нас и медведи, и люди дикие. Однако все это оказалось ложью, и болельщики получили хорошую прививку от русофобии», — цитирует Дегтярева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Россия с нетерпением ждет английских туристов на чемпионате мира.

«Это будет праздник гостеприимства», — добавил политик.

Есть и те, кто поддержал российскую сторону и отказался от бойкота ЧМ-2018.

Например, Сербия. Чрезвычайный и полномочный посол Республики в России Славенко Терзич отметил, что Сербия вообще не рассматривает вопроса бойкота чемпионата мира в России по двум причинам.

«Во-первых, Россию и Сербию связывает почти двухсотлетняя история двусторонних дружеских и братских отношений. Во-вторых, для Сербии большая честь принимать участие в таком турнире, как чемпионат мира по футболу в России», — отметил он.

Несмотря на то, что Германия объявила о высылке российских дипломатов, Немецкий футбольный союз делает ставку на диалог, а не на бойкот.

«Бойкот ничего не изменит. Наоборот, Олимпийские игры в Южной Корее показали, что спорт действительно может способствовать деэскалации конфликтов и стать связующим элементом в международных отношениях», — отметил глава организации Райнхард Гриндель, слова которого приводит DPA.

Остается отметить, что несмотря на все то, что окружает проведение мирового первенства, стороны гарантируют безопасность на территории нашей страны. В этом уверена Международная федерация футбола (ФИФА).

«Что касается безопасности на чемпионате мира по футболу 2018 года, то мы полностью доверяем механизмам безопасности и комплексной концепции безопасности, разработанной российскими властями и организационным комитетом турнира», — отметили в пресс-службе организации, приведя в пример прошедший летом 2017 года Кубок конфедерации.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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