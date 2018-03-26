Турнир претендентов. Решающее сражение Карякина. LIVE

Сейчас на звание победителя турнира претендентов еще рассчитывают четверо гроссмейстеров. Конечно, в наилучшем положении американец Фабиано Каруана. Если он сегодня переиграет потерявшего в прошлом туре шансы на общую победу Грищука, его уже никто не догонит. Однако Каруана играет черными, что осложняет задачу. То есть его могут догнать и перегнать отстающие на пол-очка Мамедьяров и Карякин. Азербайджанец встречается с немотивированным Крамником. При этом Шахрияр будет играть черными, а российский гроссмейстер, демонстрирующий здесь в Берлине очень творческую игру, наверняка попробует удивить еще чем-нибудь. Задача Карякина вроде бы проще всех: нужно обыграть белыми Дин Лижэня. Другое дело, что китаец еще теоретически имеет шансы на первое место, так как при поражении Каруаны и собственной победе над Карякиным достанет американца.