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Турнир претендентов. Решающее сражение Карякина. LIVE

Онлайн-трансляция 14-го тура турнира претендентов

Сергей Карякин Владимир Барский
Сергей Карякин
В Берлине проходит заключительный тур шахматного турнира претендентов, где шансы победу сохраняет российский гроссмейстер Сергей Карякин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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16:55

Карякин уже потратил на раздумывания ходов на полчаса больше Дина. Пока позиция равная, но ресурсы у белых есть. Победу за черных здесь найти очень сложно, поэтому будем надеяться, что Сергей найдет пути к победе. 16.Qe2 Qd7

16:45

У Каруаны с Грищуком пока только самое начало партии. Американец смог создать черными достаточно крепкий центр, временно подвязал коня. Но Грищук тоже стоит уверенно, защитил ладье пешку е и ждет ответа от соперника.

1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.d4 Nxe4 4.dxe5 d5 5.Nbd2 Nxd2 6.Bxd2 Be7 7.Bd3 c5 8.c3 Nc6 9.0-0 Bg4 10.Re1

16:40

А Мамедьяров действительно предложил Крамнику неизведанные дебри. Как сказал Непомнящий, совершенно необычная табия для каталонского начала. Мамедьяров задержал развитие на ферзевом фланге, но, судя в по всему, чувствует себя прекрасно. Как минимум, заставил Крамника задуматься Мамедьяров.

1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 d5 4.g3 Be7 5.Bg2 O-O 6. O-O dxc4 7.Ne5 Qd6 8.Na3 Rd8 9. Naxc4 Qa6

16:35

Карякин с Лижэнем быстро разменяли по три легкие фигуры. Гроссмейстер Ян Непомнящий, комментируя позицию, назвал ее статичной, но отметил, что белыми здесь играть безопаснее и приятнее.

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 4.Ba4 Nf6 5.0-0 Be7 6.d3 b5 7.Bb3 d6 8.a3 0-0 9.Nc3 Bg4 10.Be3 Nd4 11.Bxd4 exd4 12.Nd5 c5!? 13.a4 Be6 14.Nxf6+ Bxf6 15.Bxe6 fxe6

16:27

Вот такие ходы сделали соперники. 1.c4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 g6 4.e3 Nf6 5.d4 cxd4 6.exd4 d5 7.cxd5 Nxd5 8.Qb3 Nxc3 9.Bc4 e6 10.bxc3 Bd7 11.Be2 Na5 12.Qc2 Bg7 13.Ba3 Bf8 14.Bb2 Bg7 15.Ba3 Bf8 16.Bb2 Bg7 17.Ba3

16:26

А теперь мы больше уже и не вернемся к партии Аронян — Со, так как соперники уже на 17-м ходу зарегистрировали ничью повторением ходов. В принципе можно понять гроссмейстеров, для которых этот поединок уже ничего не решал, и они захотели побыстрее начать отдых.

16:22

И взглянем на четвертую партию, к которой мы будем обращаться реже, чем к остальным, поскольку в ней играют два аутсайдера турнира Левон Аронян и Уэсли Со. Соперники ищут пути к победе в английском начале.

16:20

Крамник и Мамедьяров разыграли каталонское начало, в котором азербайджанский гроссмейстер предложил не самое популярной предложение 7. ... Qd6.

16:15

Неожиданно развивается дебют в еще одной важнейшей партии между Грищуком и Каруаной, где лидер турнира играет черными. Грищук предложил сопернику шотландскую партию — любимое начало Гарри Каспарова.

16:07

Сначала смотрим на партию Карякина и Дина. Гроссмейстеры разыгрывают испанскую партию. В матче за звание чемпиона мира Карякин с Карлсеном очень часто ее играли.

16:03

Решающий 14-й тур турнира претендентов стартовал!

16:00

Говоря простым языком, объясняем, что нужно Карякину для победы в турнире: а) собственный успех в партии с Дин Лижэнем; б) ничья Мамедьярова; в) ничья или поражение Каруаны. Карякин может выиграть турнир и в случае собственной ничьей, но тогда Каруана и Мамедьяров должны уступить в своих партиях.

15:55

Важно отметить, что при равенстве очков в силу вступают дополнительные показатели. Приоритет отдается личным встречам, затем в счет пойдет количество побед, а в третью очередь считается сложный коэффициент Бергера. Впрочем, до него не дойдет. Если говорить о личных встречах, то Карякин имеет преимущество над Каруаной (1,5 на 0,5 очка) и так же уступает Мамедьярову. Каруана с Мамедьяровым дважды сыграли вничью. Также дважды вничью Каруана сыграл с Лижэнем, а Мамедьярова китаец один раз обыграл при одной ничьей. Если дело дойдет до подсчета побед, то здесь впереди всех будет Карякин, но этот расклад тоже маловероятен.

15:50

Сейчас на звание победителя турнира претендентов еще рассчитывают четверо гроссмейстеров. Конечно, в наилучшем положении американец Фабиано Каруана. Если он сегодня переиграет потерявшего в прошлом туре шансы на общую победу Грищука, его уже никто не догонит. Однако Каруана играет черными, что осложняет задачу. То есть его могут догнать и перегнать отстающие на пол-очка Мамедьяров и Карякин. Азербайджанец встречается с немотивированным Крамником. При этом Шахрияр будет играть черными, а российский гроссмейстер, демонстрирующий здесь в Берлине очень творческую игру, наверняка попробует удивить еще чем-нибудь. Задача Карякина вроде бы проще всех: нужно обыграть белыми Дин Лижэня. Другое дело, что китаец еще теоретически имеет шансы на первое место, так как при поражении Каруаны и собственной победе над Карякиным достанет американца.

15:45

Победитель турнира сразится в матче за мировую корону с норвежцем Магнусом Карлсеном, который в 2016 году защитил свое звание на тай-брейке драматичного противостояния с Сергеем Карякиным. Причем российский гроссмейстер был в шаге от общей победы, лидируя за две партии до конца матча.

15:40

В последнем туре встречаются:

Грищук – Каруана, Карякин – Дин Лижэнь, Крамник – Мамедьяров, Аронян – Со.

15:35

Таково турнирное положение после 13 тура: 1. Ф.Каруана – 8 очков из 13, 2-3. С.Карякин, Ш.Мамедьяров – по 7,5, 4. Дин Лижэнь – 7, 5. А.Грищук – 6,5, 6. В.Крамник – 6, 7. У.Со – 5,5, 8. Л.Аронян – 4.

15:30

Здравствуйте, уважаемые поклонники шахмат, любители спорта и все, кому небезразлична судьба Сергея Карякина, Владимира Крамника и Александра Грищука. Сегодня состоится последний тур турнира претендентов по шахматам и станет окончательно ясно, кто завоюет первое место. В 16.00 мск стартуют все четыре партии.

10:05

Партии начнутся в 16.00 мск.

10:00

В Берлине пройдет заключительный тур шахматного турнира претендентов. Шансы на победу сохраняет российский гроссмейстер Сергей Карякин.