«Шел в туалет и упал»: Цзю перенес инфаркт

Известный российский боксер Константин Цзю перенес операцию на сосудах сердца после инфаркта. О своем здоровье 48-летний спортсмен рассказал в эфире передачи «Жить здорово» на Первом канале.

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По словам боксера некоторое время назад он решил отдохнуть от спорта и сделать перерыв в тренировках. После возвращения к занятиям Цзю почувствовал себя плохо, однажды упав в обморок.

«Когда я делал какие-то упражнения, например, подтягивания, после 15-20 раз я испытывал непонятные ощущения.

Я не понимал, что это такое. А потом утром пошел в туалет и упал...», — сказал Цзю..

После этого, по словам спортсмена, он позвонил телеведущей Елене Малышевой, которая заявила о необходимости консультации кардиолога, и уже на следующий день боксер оказался на операционном столе.

В ходе обследования было решено провести коронарографию и операцию по стентированию (укреплению стенок) артерии. Медики объяснили возникшую проблему высоким уровнем холестерина.

«Оказалось, что у меня был повышен уровень холестерина, что является причиной образования тромба. Своих детей я уже проверил. У них все в норме!» — заверил спортсмен.

В настоящее время Константин восстанавливается после перенесенной операции.

Цзю не впервые обращается к врачам за помощью с сердечными проблемами. В 2017 году боксер прошел обследование в Екатеринбургском кардиоцентре, где получил электронный чип «Коронарного паспорта» и рекомендации о том, как предотвратить развитие атеросклероза артерий.

Также в прошлом году у спортсмена родился пятый ребенок — дочь Виктория. Старший сын Константина Тим уже вовсю идет по стопам отца и одерживает победу за победой на профессиональном ринге.

Свой последний бой 22-летний спортсмен провел 22 октября в Сиднее, где первенствовал в поединке с австралийцем Уэйдом Райаном и завоевал региональный титул Всемирного боксерского совета (WBC) Asian Boxing Council Continental.

После 10-раундового поединка в весовой категории до 72,6 кг судьи единогласным решением отдали победу Цзю.

Сейчас на счету сына Константина уже шесть побед и ни одного поражения. Он дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года, выиграв у австралийца Зоррана Кэсседи по очкам.

Цзю-старший родился 19 сентября 1969 года в городе Серов Свердловской области. В начале карьеры он становился призером многих региональных и международных соревнований.

Первые серьезные успехи на взрослом уровне к нему пришли в 1989 году, когда Константин победил на чемпионатах СССР и Европы. В 1990-м Цзю выиграл золото на Играх доброй воли в американском Сиэтле, а год спустя стал первым на континентальном и мировом первенствах.

Выступление россиянина на чемпионате мира в Сиднее произвело впечатление на австралийского тренера Джонни Льюиса и промоутера Билла Морди. Они предложили ему переехать в Австралию и начать карьеру в профессионалах.

Долгое время Константин оставался одним из сильнейших спортсменов планеты в своей весовой категории (до 63,503 кг). Ему удалось победить многих известных боксеров, таких как Джесси Лейха, Хуан Лапорте, Заб Джуда, Сезар Чавес, Исмаэль Чавес. Это сделало Цзю знаменитым в Австралии и России.

За всю карьеру Константин провел 282 боя, в которых одержал 270 побед.

В 2011 году спортсмена включили в зал бойцовской славы как человека, внесшего огромный вклад в развитие этого вида спорта.

В один день с россиянином подобной чести удостоились американец Майк Тайсон, актер и режиссер Сильвестр Сталлоне, бывший мексиканский чемпион Хулио Сезар Чавес, тренер Игнасио «Начо» Бериштайн и известный рефери Джо Кортес.

4 июня 2005 боксер провел последний поединок на профессиональном ринге, после чего решил попробовать себя в роли тренера. За годы жизни в Австралии Цзю разработал свои методы тренировок профессиональных боксеров, которые он успешно применял на протяжении нескольких лет.

Вернувшись на родину, Константин стал тренировать известных российских спортсменов. Под его руководством выступали Денис Лебедев, Александр Поветкин и Хабиб Аллахвердиев.

Также Цзю открыл в России ряд спортивных школ, где регулярно проводит мастер-классы.

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