«У агентства 40 информаторов»: WADA решает судьбу России. LIVE

Глава медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт выразил недовольство в связи с тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) признал, что у МОК недостаточно доказательств в отношении 28 российских спортсменов, чтобы лишать их медалей Олимпиады в Сочи и пожизненно отстранять от Игр. Однако Баджетт, что еще в 11 случаях CAS все-таки признал, что имели места индивидуальные допинг-нарушения.

«Мы были разочарованы тем, что CAS принял ряд решений по отмене наших действий, но в то же время 11 случаев были подтверждены, и это доказательство правильности работы комиссий МОК. Также очень важно было решение CAS поддержать наше решение по недопуску ряда российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане», — отметил представитель МОК.