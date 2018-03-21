«У агентства 40 информаторов»: WADA решает судьбу России. LIVE

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Глава департамента WADA по разведке и расследованиям Гюнтер Юнгер заявил, что спортсмены сами благодарят за разоблачающие допинг-расследования.
«Для атлетов очень важна прозрачность работы. После того, как я закончил одно из своих расследований, спортсмены захотели сказать мне лично «спасибо». И это для меня очень важно, потому что я понимаю, что помог атлетам быть более уверенными в честной борьбе», — отметил чиновник.
«Как доктор я понимаю, что чувствуют спортсмены, когда не являются уверенными в честной борьбе. Я надеюсь, что тестирование в России повысит эту уверенность в отношении спортсменов из этой страны, мы также должны проводить тестирование в других странах», — добавил Баджетт.
Глава медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт выразил недовольство в связи с тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) признал, что у МОК недостаточно доказательств в отношении 28 российских спортсменов, чтобы лишать их медалей Олимпиады в Сочи и пожизненно отстранять от Игр. Однако Баджетт, что еще в 11 случаях CAS все-таки признал, что имели места индивидуальные допинг-нарушения.
«Мы были разочарованы тем, что CAS принял ряд решений по отмене наших действий, но в то же время 11 случаев были подтверждены, и это доказательство правильности работы комиссий МОК. Также очень важно было решение CAS поддержать наше решение по недопуску ряда российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане», — отметил представитель МОК.
Заместитель генерального директора WADA Роб Келер отметил, что проблема с доступом в закрытые города России для проверки некоторых спортсменов уже успешна решена, а значит РУСАДА приблизилась к моменту своего восстановления в правах.
«Мы уделяли внимание доступу в закрытые города. Совсем недавно объявили, что вопрос решен. У нас есть доступ в закрытые города. К тому же Юрий Ганус стал новым генеральным директором, в РУСАДА новый штат, который посвящает себя работе по восстановлению функционирования организации», — отметил Келер.
«Первое, что мы сделали — оценили объем работы и необходимого финансирования для того, чтобы в России появилась сильная антидопинговая система. Увеличили штат РУСАДА вдвое. Предприняли действия для того, чтобы в РУСАДА появился отдел расследований. Приняли решение ежегодно проводить образовательные семинары», — добавила Ева Лукосюте-Станикуниене.
Возвращаясь к заседанию WADA по поводу РУСАДА: независимый эксперт Ева Лукосюте-Станикуниене, работающая в российском агентстве, рассказала о том, как изменился там рабочий процесс. «Новый менеджмент по планированию тестов в РУСАДА состоит из шести очень молодых и образованных людей, которые будут проводить эффективную работу по разработке программ тестирования. В отделе расследований сейчас пять человек. Мы ввели программу информаторов прошлым летом, уже появилось около 40 источников. Должна быть введена также программа защиты информаторов — если людям необходима помощь, она должна быть оказана им», — отметила специалист.
Сотрудники РУСАДА действительно плотно работают с отечественным футболом. Недавно, 20 марта, они выступали на совместном заседании представителей медицинских штабов клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с медицинским комитетом РФС.
На этом заседании обсуждались вопросы взаимодействия РУСАДА и РФС в деле борьбы против допинга, а также особенности процедуры допинг-контроля и подачи запросов на использование терапевтических исключений.
Защитник сборной России Андрей Семенов поделился впечатлениями от неожиданных допинг-тестов.
«Допинг-контроль не то чтобы надоел, но за последние два месяца я сдавал его дважды. Сегодня сдавал тоже, процедура затянулась. Два часа сидел, потому что человек пришел с очень стареньким планшетом. Я сдал в числе первых, повезло», — приводит слова Семенова «Р-Спорт».
К слову, допинг-офицер прибыл в сборную России к 6:30 утра, — видимо, чтобы создать эффект неожиданности.
«Часть команды проснулась и пошла на завтрак, а другая часть была разбужена громкими стуками в дверь инспектора допинг-контроля. Вопрос, кто его направил к нам в количестве одной штуки, является, наверное, риторическим. В итоге тренировку перенесли на час», — рассказал Безуглов.
«С сентября 2017 года игроки в российском чемпионате сдали порядка 500 проб, сегодня еще 20 проб добавились — десять игроков сдали анализы крови и мочи», — заявил Безуглов.
Двое футболистов сборной России даже не смогли принять участие в тренировке из-за допинг-контроля, о чем сообщил врач национальной команды Эдуард Безуглов.
«Футболисты сборной России Федор Кудряшов и Владимир Габулов пропустят тренировку команды из-за прохождения допинг-контроля. Владимир Гранат примет участие в занятии, но с опозданием», — сказал врач.
Кстати говоря, прямо в день заседания WADA по поводу РУСАДА было предъявлено еще одно доказательство тщательных проверок российских спортсменов на допинг.
Сборную Россию по футболу неожиданно навестили допинг-офицеры прямо накануне тренировки. В результате занятие было перенесено на час.
«Пришел один допинг-офицер, который забрал на допинг-контроль 10 футболистов сборной. Начало тренировки из-за этого перенесено ориентировочно на час позже», — сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Будем ждать окончательного решения WADA по Российскому антидопинговому агентству в течение двух ближайших дней и надеяться на лучшее.
К сожалению для российской стороны, заместитель генерального директора WADA Роб Келер на прошедшем заседании неоднократно напоминал и настаивал на том, что Россия должна признать выводы доклада Ричарда Макларена, в том числе и самый болезненный из них, — о том, что в нашей стране якобы существовала организованная на государственном уровне система поддержки допинга. Российские чиновники неоднократно говорили, что такого признания WADA не дождется, так что судьба восстановления РУСАДА вызывает определенную тревогу.
К счастью, на те турниры, которые уже были согласованы, эти запреты не распространятся. Это значит, чемпионат мира по футболу — 2018 все-таки состоится в России.
Но если WADA откажется восстанавливать РУСАДА, то все соревнования, которые в теории могут быть проведены в России в следующем году, окажутся под угрозой.
Напомним, с 1 апреля 2018 года в силу вступает поправка к одной из статей кодекса WADA под названием «Дополнительные роли и ответственность сторон».
Уже со следующего месяца все международные организации, сотрудничающие с агентством, должны будут отклонять заявки на проведение любых спортивных состязаний от тех государств, чьи национальные антидопинговые организации не соответствуют кодексу WADA.
Если РУСАДА так и не восстановят, то на территории России нельзя будет проводить соревнований.
Итак, открытая дискуссия по поводу возможного восстановления РУСАДА в правах подошла к концу. Сообщается, что окончательное решение WADA объявит позже. Сегодня проходит первый день ежегодного симпозиума Всемирного антидопингового агентства (WADA), который завершится в Лозанне 23 марта. Так что судьбоносного решения стоит ждать в течение ближайших двух дней.
Эксперт из Израиля спрашивает: «Как МОК решил, каких россиян можно пустить на Олимпиаду? Два атлета все равно сдали положительные допинг-пробы».
Отвечает представитель МОК: «Мы установили для россиян гораздо более серьезные критерии для допуска на Олимпиаду, чем для всех остальных. Если были хоть какие-то сомнения, мы не высылали приглашений на Игры. Мы использовали все возможные источники информации для того, чтобы принять правильное решение».
Глава РУСАДА отвечает:
«У нас нет права на ошибку. Мы должны изменить антидопинговую культуру россиян по всей стране, работая и с опытными, и с молодыми атлетами. Мой заместитель Маргарита Пахноцкая подготовила целую книгу по этому вопросу. Мы заинтересованы в том, что спортивное сообщество России двигалось вперед».
Максим из Украины задает вопрос:
«Изменение антидопинговой культуры России может занять годы. Когда мы сможем понять, что эта страна соответствует антидопинговым критериям?»
Глава РУСАДА Ганус тоже высказался:
«Когда я начал работать, я понял, что самыми заинтересованными в борьбе с допингом лицами являются «чистые» спортсмены. И мы должны им помочь».
Ева Лукосьют-Станикуниене отмечает:
«Доверие к антидопинговой системе должно улучшаться. Мы постараемся сделать так, чтобы всех нечестных спортсменов преследовали. В этом плане антидопинговым агентствам должны помогать и правительства их стран».
Заместитель гендира WADA Келер снова взял слово:
«Спортсмены должны активнее участвовать в работе антидопинговой системы. Им надо входить в соответствующие структуры и бороться против допинговых махинаций. РУСАДА заявила о том, что хочет предоставить атлетам право голоса — это правильное решение».
Представители РУСАДА проигнорировали вопрос про признание доклада Макларена.
«Россия никогда не соглашалась с докладом Макларена. Что должно произойти для этого?» - задает вопрос эксперт из Барбадоса. «Поэтому я и говорю об этом сегодня, — отвечает представитель WADA Келер. — Нам нужно, чтобы доклад Макларена был принят. Власти России должны это сделать. Им нужно изменить свою антидопинговую культуру. WADA не сменит своего курса. Так что России придется признать выводы доклада Макларена».
На вопрос эксперта из Саудовской Аравии о допинг-тестах во время ЧМ-2018 независимый эксперт Ева Лукосьют-Станикуниене, работающая в РУСАДА, ответила следующее: «РУСАДА никак не задействована в тестировании футболистов во время чемпионата мира — 2018. Всеми этим вопросами будет ведать Международная федерация футбола (ФИФА).
Независимый эксперт Ева Лукосьют-Станикуниене, работающая в РУСАДА, тоже решила ответить на вопрос португальца: «Раньше у нас были проблемы с тестированием спортсменов, однако сейчас в 95% мы легко связываемся и берем пробы у наших атлетов. Многие сами с охотой идут на тесты, потому что им необходимо сдать определенное количество проб, чтобы получить допуск к соревнованиям. В этом плане антидопинговая культура изменилась».
Глава РУСАДА отвечает ему: «Создание антидопинговой культуры — это ключевая проблема РУСАДА. На это может уйти несколько поколений, но мы работаем ради будущего молодых спортсменов в том числе. Если кто-то из атлетов не хочет принимать эту культуру, мы отстраняем их от соревнований».
Независимый антидопинговый эксперт из Португалии задал вопрос из зала: «Как вы думаете, за последние несколько месяцев Россия сумела создать антидопинговую культуру, которая явно отсутствовала раньше?»
Представитель WADA Роб Келер тоже оценил прогресс РУСАДА.
«Антидопинговая система России стала явно крепче. Но нужно, чтобы правила не только существовали, но и обязательно соблюдались. WADA постарается помочь российским атлетам быть уверенными в «чистоте» их спорта. Россия должна пойти нам навстречу, сделать шаг вперед в этом плане».
«РУСАДА отправляет своих сотрудников даже в Кению, если там участвуют российские спортсмены. Агентство должно контролировать все — в том числе и соревнования регионального уровня», — заявил Ганус.
Глава РУСАДА Ганус высказывает свое мнение по поводу прогресса агентства в его деятельности:
«Мы сделали все возможное для возвращения доверия российскому спорту. В РУСАДА все живут антидопинговым процессом. Мы вводим инновации и намерены отказаться от всех старых способов работы — нам они больше не помогут. Нам помогает министерство спорта. РУСАДА борется с незаконными поставками запрещенных веществ в Россию, сотрудничая с таможенными службами».
«Нас постоянно спрашивали, проверили ли мы все данные относительно россиян. Отмечу, что было очень сложно обработать весь массив информации, так что работники просто недосыпали. Но мы уверены, что сделали максимум возможного.
Мы хотим ввести новую систему по рассмотрению антидопинговых правил. Нам очень помогли информаторы. Если бы они, у нас не было бы такой обширной базы данных», — сказал Гюнтер.
Директор департамента по вопросам расследований и разведки WADA Гюнтер Янгер рассказывает о проверке тестов российских атлетов.
«Мы проводили расследование по работе с базой данных допинг-тестов, пытались установить связи между сданными анализами и результатами. Россияне обвиняли нас в манипуляциях, поэтому мы должны были быть уверены на 100% в своих выводах. В нашем распоряжении было больше 1000 подозрительных проб, которые надо было перепроверить. Они относились к 16 разным спортивным федерациям. Плюс мы должны были успеть сделать это до Олимпийских игр, чтобы федерации могли сделать определенные выводы вовремя».
«За время нашей работы бюджет РУСАДА увеличился €4 млн до €8 млн. Теперь у нас гораздо больше возможностей», — заверила Ева Лукосьют-Станикуниене.
Независимый эксперт Ева Лукосьют-Станикуниене, работающая в РУСАДА, рассказывает о нововведениях в агентстве. «Мы открыли отдел расследований в РУСАДА — раньше его явно не хватало. Также мы всерьез занялись просветительской деятельностью: ранее только раз в год проводился семинар о запрещенных витаминах — этого явно было недостаточно», — отметила чиновница.
Теперь речь держит представитель МОК.
«МОК решил, что пора восстановить Россию в правах по окончании Олимпиады-2018, поскольку мы пришли к выводу, что допинговые махинации отдельных спортсменов не имели отношения к какой-то организованной допинг-системе в России. Отмечу, что комиссия МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида тоже не нашла связи правительства с нарушающими правила атлетами».
«Мы вели переговоры с WADA, объясняли, какие функции мы хотим выполнять в России. Также мы проводили работу в Великобритании, разъясняя населению, почему помогаем РУСАДА», — рассказала глава UKAD.
Исполнительный директор Британского антидопингового агентства (UKAD) Николь Сэпстид взяла слово.
«Мы решили прийти на помощь российским коллегам, когда РУСАДА отстранили и запретили проводить тесты самостоятельно, потому что борьба с допингом — это один из наших приоритетов. Мы знали, что многие агентства ответили им «нет», но кому-то надо было заполнить эту огромную пустоту. При этом было понятно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не запретит российским спортсменам участвовать в Олимпиаде. Но РУСАДА не могло их протестировать. Не могли же атлеты поехать на Игры без проверки? Мы решили помочь», — объяснила Сэпстид.
«Мы настроены на глубинные изменения в антидопинговой системе России. В данный момент РУСАДА активно сотрудничает со спортивными федерациями страны, чтобы исправить ситуацию. Ключевой проблемой является вопрос доверия РУСАДА со стороны спортсменов. Мы пытаемся его решить», — заверил Ганус.
«РУСАДА сменило 90% сотрудников — почти всех глав департамента. К 1 апреля у нас появится уже 100 новых ключевых работников», — отмечает глава агентства.
«Макларен? Он уважаемый человек, но нам нужно начать переговоры и начать сотрудничать по этому докладу. В любом случае, признание его выводов не в моей компетенции. Это должно сделать государство», — отметил Ганус.
Выступает глава РУСАДА Юрий Ганус.
«Нам нужно добиться большей прозрачности. Для меня было неприятным сюрпризом то, что РУСАДА оказалось очень закрыто для международного сообщества. Мы хотим налаживать связи.
Кроме того, агентству нужно добиваться автономности от государства. Мы не позволим никому использовать РУСАДА в каких-либо целях», — утверждает Ганус.
«У нас возникли противоречия, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) признал, что WADA не хватает доказательств в отношении 28 спортсменов, которые были обвинены в употреблении допинга и пожизненно отстранены от Олимпиады. Мы работаем в направлении того, чтобы прийти к единому мнению. Правительству России нужно помочь нам», — заявил Келер.
Видимо, WADA все-таки будет настаивать на признании доклада Макларена.
Келер напоминает, что РУСАДА еще все-таки не полностью выполнило дорожную карту, — Россия не признала выводы доклада Ричарда Макларена, который заявил о существовании организованной допинг-системы в нашей стране. «Россия должна признать этот доклад», — заявил чиновник.
Чиновник сообщил, что британское антидопинговое агентство (UKAD), которое помогает РУСАДА проводить тесты во время отстранения, взяло более 3300 тестов у спортсменов: 788 во время соревнований и 2542 — вне соревнований. Все это делалось под наблюдением независимых экспертов WADA, и нет сомнений в том, что не допускалось фальсификации проб.
Выступает заместитель генерального директора WADA Роб Келер. Он описывает всю ситуацию, произошедшую с РУСАДА. Напомним, российское агентство было объявлено несоответствующим антидопинговому кодексу WADA в ноябре 2015 года, после того как независимая комиссия Всемирного агентства пришла к выводу, что российские легкоатлеты массово занимались допинговыми махинациями для улучшения своих результатов.
Добрый день, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).