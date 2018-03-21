Новые приключения Крушителя в Нью-Йорке

Российский боксер Сергей Ковалев, выступающий в полутяжелом весе, подписал 18 марта контракт на бой с американцем Маркусом Брауном.

Поединок состоится в Нью-Йорке, пройдет в легендарном «Мэдисон-сквер-гарден» и будет показан в прямом эфире телеканалом HBO.

Дата боя пока не называется, но по информации сайта BoxingScene.com, который первым сообщил о достижении договоренности, речь может идти о 23 июня.

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На кону в бою Ковалев – Браун будет стоять принадлежащий россиянину чемпионский титул по версии WBO.

Его Ковалев завоевал 25 ноября прошлого года в бою с украинским боксером Вячеславом Шабранским, которого дважды отправил в нокдаун в первом раунде и еще раз во втором, после чего поединок был остановлен.

После этого 3 марта текущего года Крушитель провел защиту титула против своего соотечественника Игоря Михалкина и одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

Кстати, оба эти боя также состоялись в «Мэдисон-сквер-гардене», где до того Ковалев не боксировал никогда.

Маркус Браун, с которым 34-летнему российскому спортсмену предстоит столкнуться летом, имеет впечатляющий послужной список в профессиональном боксе.

В любителях Браун выиграл в 2012 году чемпионат США и отправился после этого в составе «звездно-полосатой» сборной на Олимпийские игры в Лондоне, однако там неожиданно уступил в первом же бою австралийцу Дэмьену Хуперу.

После Игр Браун перешел на профессиональную арену, и на ней не знает поражений. 27-летний боксер провел уже 21 поединок и побеждал в каждом из них, причем 16 раз отправлял своих визави в нокаут.

Последней жертвой американца стал канадский боксер Фрэнки Нтету, который был отправлен в нокаут в бруклинском «Барклай Центре» уже в начале третьей минуты боя 20 января 2018 года.

Интересно, что Браун благодаря своему рейтингу в различных боксерских ассоциациях был также претендентом номер один на титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии IBF, причем Международная боксерская федерация уже назначила его поединок с владельцем пояса россиянином Артуром Бетербиевым.

Однако команда Брауна предпочла провести переговоры с командой Ковалевой и претендовать на пояс по версии WBO, где Браун также являлся первым претендентом. Переговоры прошли всего за неделю, и стороны подписали контракт.

Для Ковалева бой с Брауном должен стать безусловным испытанием, которое покажет, насколько Крушитель отошел от неудачных поединков с Андре Уордом.

Напомним, что не знавший до того поражений Ковалев в ноябре 2016 года в крайне неоднозначном поединке уступил единогласным решением судей Уорду, отдав тому чемпионские титулы по версиям WBA Super, IBF и WBO, которыми владел.

Тот бой вызвал множество споров в мире бокса, а решение арбитров очень многим специалистам и даже зрителям в зале казалось предвзятым и ангажированным.

Однако в июне 2017 года, когда состоялся бой-реванш, Уорд выиграл уже увереннее, отправив Ковалева в восьмом раунде в технический нокаут.

Впрочем, тот бой тоже вызвал определенные вопросы. В седьмом раунде рефери в ринге прозевал сам и не отреагировал на сигнал Ковалева о том, что соперник попал ему в пах, а в восьмом раунде поединок был остановлен, когда Уорд, добивая россиянина, также предположительно несколько раз попал тому ниже пояса.

Впрочем, в том поединке преимущество Уорда было все-таки куда более явным, чем в их первом бою, да и сам Ковалев признавал, что бой сложился для него неудачно.

С тех пор Уорд объявил о завершении карьеры, после чего Ковалев и завоевал вакантный титул WBO, а Бетербиеву достался чемпионский пояс IBF.

Возможный третий бой Уорда с Ковалевым вполне еще может состояться. Для этого Андре должен объявить о возвращении на ринг, что реально, учитывая, какие деньги можно сделать на их противостоянии с Ковалевым.

Но прежде Крушитель в любом случае должен сам одолеть Брауна, а это точно не будет простым делом, хотя трудности никогда не пугали Сергея.

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