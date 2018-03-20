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«Мир узнает про нас»: исландцы не хотят на мундиаль

Разработчик «Новичка» указал виновных в отравлении Скрипаля

Члены правительства Исландии могут объявить бойкот чемпионату мира по футболу — 2018, который пройдет в России. Таким образом, островитяне планируют выразить поддержку Великобритании, которая обвинила Россию в отравлении бывшего шпиона английской разведки Сергея Скрипаля. Тем временем разработчик яда «Новичок» заявил, что вещество могли произвести сами британцы и Москва не виновна в этом преступлении.

Исландия может поддержать Великобританию и присоединиться к бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщил министр иностранных дел островного государства Гудлаугур Тор Тордарсон.

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«Когда так много внимания приковано к нашей стране, очень важно использовать эту возможность показать Исландию в наилучшем свете.

Мы должны обсудить нашу стратегию в правительстве, а также провести переговоры с нашими союзниками. Решение о бойкоте еще не принято — мы в процессе обсуждения»,

— приводит слова чиновника icenews.is.

При этом глава внешнеполитического ведомства Исландии подчеркнул, что бойкот будет относиться только к правительству, и ни один местный чиновник не приедет в Россию на мундиаль. Однако на саму сборную Исландии по футболу и на рядовых болельщиков это решение не распространится, «вне всякого сомнения».

«То, что национальная команда нашей страны сумела пробиться на чемпионат мира — это уникальная возможность», — заметил министр.

Напомним, сборная Исландии впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира, причем сделала это уверенно, с первого места в группе I, отодвинув на вторую строчку солидную команду Хорватии.

На данный момент сборная островитян переживает, пожалуй, лучший период в своей истории. Два года назад футболисты этой страны, население которой в два раза меньше, чем в Люксембурге, впервые пробились в финальную стадию чемпионата Европы и сразу дошли там до четвертьфинала, сенсационно обыграв в 1/8 англичан.

На грядущем чемпионате мира исландцы попали в группу с Аргентиной, Хорватией и Нигерией, и их выход в плей-офф из такого квартета тоже наверняка будет считаться большой удачей. Жаль, что возможный триумф островитян может быть омрачен отсутствием поддержки со стороны их правительства.

На уточняющий вопрос о том, почему функционеры Исландии задумались об игнорировании мирового первенства, министр Тордарсон объяснил это «делом Скрипаля».

«Разумеется, решение о бойкоте, если оно будет принято, станет ответом на события в Великобритании, ведь произошедшее — очень серьезное происшествие, которое имеет отношение не только к англичанам», — отметил чиновник.

Напомним, 5 марта 2018 года в английском городе Солсбери в крайне тяжелом состоянии был обнаружен бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Минобороны России Сергей Скрипаль. Ранее он был обвинен в шпионаже в пользу англичан и в 2010 году передан Лондону в обмен на российских агентов.

Рядом с экс-полковником в критическом состоянии находилась его 33-летняя дочь Юлия. В результате расследования было выяснено, что они были отравлены ядовитым веществом.

Скотленд-Ярд назвал инцидент в Солсбери «попыткой убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества» и обвинил в произошедшем российскую сторону, выслав из страны 23 дипломата.

Кроме того, премьер-министр страны Тереза Мэй в ходе выступления в Палате общин парламента Великобритании сообщила, что члены британского правительства и королевской семьи отказываются приезжать в Россию на чемпионат мира.

По словам чиновницы, Скрипаль был отравлен веществом «Новичок», разработанным на территории СССР, что и вызвало такую ответную реакцию британцев.

Однако еще раньше, чем Мэй, о возможном бойкоте мундиаля заговорил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Правда, он заявил о полном игнорировании турнира, включая футбольную сборную Англии, что показалось перебором даже самим британцам.

Так, бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл, отреагировал на предложение Джонсона довольно возмущенно, написав в своем твиттере: «Он бесполезный дурак! Зачем вмешивать футбол во все это?»

В российском Министерстве иностранных дел заверили, что подобных отравляющих веществ в нашей стране не производится и не хранится. «Возможно, Евросоюзу следует обратиться с этим требованием к самой Великобритании и ряду других стран-членов, где, видимо, продолжается разработка таких веществ», — подчеркивается в заявлении МИДа.

Кроме того, один из разработчиков этого яда Леонид Ринк рассказал в интервью РИА «Новости», что вещество могло быть легко создано самими британцами, поскольку технология его производства открыта для всех профессионалов. Таким образом, Скрипаль мог быть отравлен самими англичанами.

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