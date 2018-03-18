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«Русские — крутые»: как Волков нокаутировал легенду UFC

Почему одолевший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о финале боя

Российский боец UFC Александр Волков бьет бразильца Фабрисио Вердума Reuters
Российский боец UFC Александр Волков бьет бразильца Фабрисио Вердума
Российский боец смешанного стиля Александр Волков отправил в нокаут легенду ММА Фабрисио Вердума на вечере UFC Fight Night 127. Перед поединком Волков заявил, что попытается «доказать всему миру, что русские — крутые», несмотря на то, что он менее популярен, чем Хабиб Нурмагомедов или Александр Шлеменко. После победы россиянин потребовал себе поединок за титул и выразил надежду, что этот бой состоится осенью 2018 года — на первом вечере UFC в России.

В Лондоне на арене О2 состоялся бойцовский вечер UFC Fight Night 127, главным событием которого стала схватка тяжеловесов — легендарного бразильца Фабрисио Вердума и известного россиянина Александра Волкова.

40-летний латиноамериканец, который в свое время побеждал таких бойцов, как Федор Емельяненко, Кейн Веласкес и Алистар Оверим, стремился вернуться в элиту UFC и добиться титульного боя.

Такую же цель преследовал и 29-летний Волков — с той лишь разницей, что для него это восхождение на вершину — первое.

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Соперники были отлично друг с другом знакомы, поскольку раньше тренировались вместе, и на контрольном взвешивании даже обошлось без оскорблений: бойцы предпочли не портить налаженные отношения.

Вердум лишь в шутку сделал вид, что намеревается ударить Волкова стулом, однако затем просто взгромоздился на сиденье и посмотрел на соперника сверху вниз.

Тот воспринял все как невинную забаву. Кроме того, перед боем россиянин отметил, что пока не особенно популярен среди родной публики.

«Мне кажется, сейчас пристально следят за Хабибом Нурмагомедовым и Александром Шлеменко. Моя персона все-таки более скромная. Конечно, поддержка растет, это чувствуется, — говорил боец в интервью «Известиям». — Однако мои мысли больше связаны с тем, что я представляю Россию для зарубежных зрителей и промоушенов, поэтому нельзя ударить в грязь лицом.

Хочется говорить, что я русский, и поднимать наш флаг. Есть желание доказать всему миру, что русские — крутые.

У нас есть сила духа, техника и все остальное. Но, повторюсь, растущая поддержка болельщиков чувствуется, и это мотивирует».

После этого боя с Вердумом узнаваемость Волкова должна существенно возрасти. Россиянин одолел непростого соперника нокаутом в четвертом раунде при том, что первые два в основном отбивался.

Бразилец с ходу ринулся в атаку, пытался достать голову соперника ногой в прыжке, переводил поединок в партер и осыпал Александра ударами из доминирующей позиции.

Волков терпеливо держал оборону, не позволял Вердуму нанести себе серьезного урона и иногда сам отвечал меткими попаданиями. Так продолжалось до конца второго раунда, когда латиноамериканец в очередной раз затеял борьбу на настиле и попытался применить болевой прием, но не успел — гонг известил об окончании пятиминутки.

Казалось, что бой проходит под диктовку Вердума (по очкам он точно выигрывал на тот момент), однако Волков сохранял ледяное спокойствие.

С началом третьего раунда россиянин вдруг начал гораздо агрессивнее работать в стойке и обрушил на потратившего изрядные силы соперника град мощнейших ударов.

Под правым глазом бразильца появилось рассечение, но Александр не спешил превращать достигнутый успех в тотальное превосходство и методично выматывал противника. К четвертому раунду Вердум уже осознал, что сил почти не остается, и пошел на открытый обмен ударами в надежде на чудо.

Однако Волков несколькими точными попаданиями отправил бразильца на настил, а затем одним ударом отправил в нокаут. Рефери остановил поединок.

Это победа стала для россиянина 30-й в карьере (и 20-й, добытой нокаутом) при шести поражениях. Что касается Вердума, то он уступил в восьмой раз при 23 победах.

Поприветствовав английскую публику в микрофон (это вызвало неодобрительный гул зрителей — к России в Великобритании сейчас сложное отношение), Волков заявил, что желает получить бой за титул.

7 июля в Лас-Вегасе состоится поединок между сильнейшими тяжеловесами UFC Даниэлем Кормье и Стипе Миочичем. Очевидно, что Александр претендует на схватку с кем-то из них — уже после того, как эти двое решат судьбу чемпионского пояса в своем противостоянии.

«На мой взгляд, я заслуживаю получить титульный бой. На данный момент у меня серия из четырех побед подряд (помимо Вердума, Волков одолел Тимоти Джонсона, Роя Нельсона и Штефана Штруве. — «Газета.Ru»).

Я одолел бывшего чемпиона UFC Вердума и парня, который побил действующего чемпиона UFC Миочича, — Штруве. Возможно, настало мое время.

Я был бы счастлив, если бы титульный поединок назначили на осень 2018 года — на первом турнире UFC в России. Я был бы счастлив, если бы UFC предоставила мне такую возможность. Я хочу привести UFC в Россию. Я мог бы стать бойцом, свершившим историю», — приводит слова Волкова Allboxing.ru.

Анализируя схватку с Вердумом, боец признался, что на старте все пошло совсем не так, как он рассчитывал.

«В начале поединка было тяжело для меня со всех сторон: с точки зрения техники, с точки зрения давления.

Я не очень доволен тем, как проходил бой, потому что я мог бы сделать что-то иначе. Мне пришлось использовать план «Б» и план «В». То есть бой пошел по наихудшему сценарию.

Наши недавние совместные тренировки повлияли на нас обоих в этом поединке. Мы оба были более осторожны. Вердум знал, что я могу тяжело ударить. Я знал, что он очень хорош в джиу-джитсу. Это было умное сражение, в котором мы оба ждали ошибки соперника. Он ждал, когда я сделаю ошибку в партере. А я ждал его ошибки в стойке», — рассказал россиянин.

Волков также выразил сожаление из-за необходимости жестких действий в конце поединка.

«Я думаю, что мы оба были немного расстроены нашими стратегиями.

Меня расстроило то, что Вердума пришлось добивать, нанести несколько ударов в конце. Я надеюсь, что он получил не очень большой урон.

Это бой и, к сожалению, мы должны делать свое дело на полную. У меня не было никакого злого умысла. Мы уважительно друг к другу относимся и, надеюсь, после боя будем общаться», — заявил россиянин.

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