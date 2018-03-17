UFC. Волков сражается с Вердумом в Лондоне. LIVE

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Футбол / Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы
13:30
ЦСКА встретится с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
Динамо СПбХимки
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
ФрайбургШтутгарт
1:2
закончен
Франция / Лига 1
22:45
МонакоЛилль
2:1
закончен
Испания / Примера
23:00
ЛевантеЭйбар
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Тоттенхэм ХотспурНьюкасл Юнайтед
перенесен
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
1:2
закончен
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
3:4 (ОТ)
закончен
19:30
СКАЛокомотив
4:0
закончен
19:30
ЦСКАЙокерит
4:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзКоламбус Блю Джекетс
3:5
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
3:7
закончен
02:00
Баффало СэйбрзТоронто Мэйпл Лифс
2:5
закончен
02:30
Флорида ПантерзБостон Брюинз
3:0
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
3:5
закончен
03:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
6:2
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
1:4
закончен
05:00
Аризона КойотсНэшвилл Предаторз
2:3
закончен
05:00
Лос-Анджелес КингзДетройт Ред Уингз
4:1
закончен
Евролига
20:45
Фенербахче ЦСКА
79:81
закончен
23:00
Уникаха Панатинаикос
79:90
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсТоронто Рэпторс
99:106
закончен
02:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
117:129
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
110:118
закончен
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
101:96
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизЧикаго Буллз
110:111
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
98:93
закончен
04:00
Денвер НаггетсДетройт Пистонс
120:113
закончен
04:00
Юта ДжазФиникс Санз
116:88
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсКливленд Кавальерс
113:105
закончен
Единая лига ВТБ
20:30
ВЭФ Парма
78:67
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскУрал
0:3
закончен
14:00
АрсеналРостов
2:2
закончен
16:30
КраснодарУфа
0:1
закончен
19:00
АнжиТосно
2:0
закончен
19:00
РубинСпартак М
1:2
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
СибирьКрылья Советов
0:1
закончен
13:00
ЕнисейФакел
1:0
закончен
14:00
ШинникВолгарь
1:1
закончен
14:00
ТюменьТомь
1:1
закончен
14:00
ОренбургОлимпиец
3:0
закончен
15:00
Спартак-2Кубань
0:0
закончен
16:00
БалтикаРотор-Волгоград
1:0
закончен
16:00
Зенит-2Авангард К
0:4
закончен
18:00
ТамбовЛуч-Энергия
2:1
закончен
Испания / Примера
15:00
ДепортивоЛас-Пальмас
1:1
закончен
18:15
ВаленсияАлавес
3:1
закончен
20:30
Реал СосьедадХетафе
1:2
закончен
22:45
БетисЭспаньол
1:0
2 тайм
Англия / Премьер-лига
15:30
БёрнлиЧелси
перенесен
18:00
БорнмутВест Бромвич Альбион
2:1
закончен
18:00
Хаддерсфилд ТаунКристал Пэлас
0:2
закончен
18:00
Лестер СитиАрсенал
перенесен
18:00
Сток СитиЭвертон
1:2
закончен
18:00
Суонси СитиСаутгемптон
перенесен
20:30
ЛиверпульУотфорд
5:0
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МХоффенхайм
3:3
закончен
17:30
Айнтрахт ФМайнц
3:0
закончен
17:30
АугсбургВердер
1:3
закончен
17:30
ГамбургГерта
1:2
закончен
20:30
ВольфсбургШальке-04
0:1
закончен
Франция / Лига 1
19:00
БордоРенн
0:2
закончен
22:00
АмьенТруа
1:1
2 тайм
22:00
АнжеКан
3:0
закончен
22:00
МонпельеДижон
2:2
2 тайм
22:00
ТулузаСтрасбург
1:1
2 тайм
Италия / Серия А
20:00
УдинезеСассуоло
1:2
закончен
22:45
СПАЛЮвентус
0:0
2 тайм
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15:00
ЧерноморецСталь К
0:1
закончен
18:00
Олимпик ДЗирка
0:1
закончен
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевТрактор
3:2 (ОТ)
закончен
17:00
СКАЛокомотив
1:2
закончен
17:00
ЦСКАЙокерит
2:0
закончен
17:00
Ак БарсМеталлург Мг
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
6:3
закончен
02:30
Оттава СенаторзДаллас Старз
3:2 (ОТ)
закончен
04:00
Калгари ФлэймзСан-Хосе Шаркс
4:7
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
2:4
закончен
05:00
Анахайм ДаксДетройт Ред Уингз
4:2
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
2:4
закончен
20:00
Баффало СэйбрзЧикаго Блэкхоукс
5:3
закончен
21:00
Флорида ПантерзЭдмонтон Ойлерз
2:4
закончен
23:00
Лос-Анджелес КингзНью-Джерси Дэвилз
0:2
перерыв
НБА / регулярный чемпионат
02:00
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закончен
02:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
120:116
закончен
02:30
Торонто РэпторсДаллас Маверикс
122:115
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
121:113
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
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закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМайами Хит
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18:00
Цмоки-Минск Локомотив-Кубань
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закончен
Бокс/ММА / ММА. UFC Fight Night 127
22:00
Александр Волков (Россия) — Фабрисио Вердум (Бразилия)
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Биатлон / Кубок мира
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Женщины. Эстафета 4х6,5 км
1
Франция
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Мужчины. Гонка преследования
1
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БарселонаАтлетик Б
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ВильярреалАтлетико М
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РБ ЛейпцигБавария
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Манчестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
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не начался
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02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
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02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Рейнджерс
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04:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксСан-Хосе Шаркс
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22:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
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Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
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Милуоки БаксАтланта Хоукс
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02:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
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02:00
Нью-Орлеан ПеликансХьюстон Рокетс
не начался
02:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Юта ДжазСакраменто Кингз
не начался
05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
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Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
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UFC. Волков сражается с Вердумом в Лондоне. LIVE

Онлайн-трансляция боя в UFC Вердум — Волков

Александр Волков MMAJunkie
Александр Волков
Российский боец ММА Александр Волков сражается в Лондоне с легендарным бразильцем Фабрисио Вердумом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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23:45

На повестке — бой в полусреднем весе (до 77 кг) между леоном Эдвардсом и Петером Соботтой.

23:35

Шоу движется дальше. Чарльз Берд победил Джона Филлипса в первом раунде. На этом предварительная часть завершилась — впереди бои основной программы.

23:10

Дэнни Робертс победил Оливера Энкампа. Все это пока бои местного значения...

23:05

А вот судейские карточки боя Анкалаев — Крейг. как мы видим, россиянин уверенно лидировал по очкам...

23:00

В очередном поединке Дэнни Генри победил Хакима Даводу.

22:50

Еще шесть боев состоятся в шоу до выхода Волкова и Вердума.

22:45

К слову, примерно так же Вердуму проиграл Федор Емельяненко в 2010 году.

22:44

Это первое поражение в карьере Анкалаева после девяти побед. Бой остановлен за 1 секунду до окончания!

22:43

Эта встреча оканчивается неожиданно. Анкалаев вел бой, владел преимуществом, но за несколько секунд до гонга неожиданно сдался! Совсем немного ему не хватило. При борьбе в партере соперник накинул ногами треугольник на шею, и нервы россиянина, судя по всему, не выдержали.

22:41

В эти самые минуты россиянин Магомед Анкалаев (категория до 93 кг) сражается с шотландцем Полом Крейгом.

22:40

К настоящему моменту в Лондоне состоялись уже несколько схваток. Дебютирующий в UFC тяжеловес Дмитрий Сосновский удушающим приемом победил англичанина Марка Гадбира, одержав 11 победу подряд в ММА при отсутствии поражений.

22:30

Сам Волков признал свою дружбу с Вердумом. «Я ждал этого всю свою карьеру. Действительно, мы с Фабрисио друзья, но нам обоим есть что доказывать всем. Для меня Фабрисио — лучший тяжеловес ​​в UFC. Но я могу доказать своей победой, что я пришел использовать этот шанс. В нашем бою нет никакой неприязни. Это просто бизнес для нас обоих. В случае победы любой из нас может сражаться за пояс, потому что у него впечатляющая победная серия, как и у меня».

22:25

Рассказал бразилец и о взаимоотношениях с Волковым.

«Я знаю, что он приятный человек. У нас были хорошие тренировки. Я помог ему, а он — мне. Но о тренировках с кем-либо я никогда подробностей не говорю. Никогда не говорю ничего плохого о друзьях, и эта ситуация такая же. Знаю, что это сложный бой, и он очень важен для меня. Важен для следующего шага. Все внимание на Волкове, но моя главная цель это завоевание пояса чемпиона снова. У нас с ним хорошие отношения, конфликтов нет. И я не хочу рекламировать бой скандальными заявлениями. Все хотят увидеть бой, арена уже распродана. Зачем поливать грязью соперника? Все самое интересное произойдет в октагоне».

22:20

На финальной пресс-конференции Вердум рассказал об этапе жизни в российской столице.

«Я тренировался в Москве в самой крупной команде по джиу-джитсу. Там было много людей с опытом соревнований на чемпионатах по бразильскому джиу-джитсу. Все они помогли мне подготовиться к поединку. Сложно выполнить прием, если соперник с тобой не борется. Ведь мы соревнуемся не по джиу-джитсу и не по вольной борьбе, а в смешанных единоборствах. Бой начинается со стойки, тогда и посмотрим, что поможет».

22:15

За сутки до схватки состоялась традиционная церемония взвешивания. Противники показали близкий вес: Вердум потянул на 112,9 кг, Волков — на 111,6 кг. Отметим, что рост бразильца составляет 183 см, россиянина — 2 метра ровно.

22:05

Бойцы являются друзьями в жизни, много тренировались вместе. Но победа достанется кому-то одному. В настоящий момент Вердум занимает третье место в рейтинге лучших тяжеловесов UFC, в то время как Волков здесь пока восьмой. Бразильцу — 40 лет, а россиянину 29.

22:00

На арене О2 в Лондоне проходит крупное шоу по смешанным единоборствам UFC Fught Night `127, в главном бою которого встретятся топовые тяжеловесы бразилец Фабрисио Вердум и россиянин Александр Волков. Их выход в октагон состоится после 0:00 мск, а пока в деле показывают себя участника предварительной программы.