UFC. Волков сражается с Вердумом в Лондоне. LIVE

Рассказал бразилец и о взаимоотношениях с Волковым.

«Я знаю, что он приятный человек. У нас были хорошие тренировки. Я помог ему, а он — мне. Но о тренировках с кем-либо я никогда подробностей не говорю. Никогда не говорю ничего плохого о друзьях, и эта ситуация такая же. Знаю, что это сложный бой, и он очень важен для меня. Важен для следующего шага. Все внимание на Волкове, но моя главная цель это завоевание пояса чемпиона снова. У нас с ним хорошие отношения, конфликтов нет. И я не хочу рекламировать бой скандальными заявлениями. Все хотят увидеть бой, арена уже распродана. Зачем поливать грязью соперника? Все самое интересное произойдет в октагоне».