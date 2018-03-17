UFC. Волков сражается с Вердумом в Лондоне. LIVE

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На повестке — бой в полусреднем весе (до 77 кг) между леоном Эдвардсом и Петером Соботтой.
Шоу движется дальше. Чарльз Берд победил Джона Филлипса в первом раунде. На этом предварительная часть завершилась — впереди бои основной программы.
Дэнни Робертс победил Оливера Энкампа. Все это пока бои местного значения...
А вот судейские карточки боя Анкалаев — Крейг. как мы видим, россиянин уверенно лидировал по очкам...
В очередном поединке Дэнни Генри победил Хакима Даводу.
Еще шесть боев состоятся в шоу до выхода Волкова и Вердума.
К слову, примерно так же Вердуму проиграл Федор Емельяненко в 2010 году.
Это первое поражение в карьере Анкалаева после девяти побед. Бой остановлен за 1 секунду до окончания!
Эта встреча оканчивается неожиданно. Анкалаев вел бой, владел преимуществом, но за несколько секунд до гонга неожиданно сдался! Совсем немного ему не хватило. При борьбе в партере соперник накинул ногами треугольник на шею, и нервы россиянина, судя по всему, не выдержали.
В эти самые минуты россиянин Магомед Анкалаев (категория до 93 кг) сражается с шотландцем Полом Крейгом.
К настоящему моменту в Лондоне состоялись уже несколько схваток. Дебютирующий в UFC тяжеловес Дмитрий Сосновский удушающим приемом победил англичанина Марка Гадбира, одержав 11 победу подряд в ММА при отсутствии поражений.
Сам Волков признал свою дружбу с Вердумом. «Я ждал этого всю свою карьеру. Действительно, мы с Фабрисио друзья, но нам обоим есть что доказывать всем. Для меня Фабрисио — лучший тяжеловес в UFC. Но я могу доказать своей победой, что я пришел использовать этот шанс. В нашем бою нет никакой неприязни. Это просто бизнес для нас обоих. В случае победы любой из нас может сражаться за пояс, потому что у него впечатляющая победная серия, как и у меня».
Рассказал бразилец и о взаимоотношениях с Волковым.
«Я знаю, что он приятный человек. У нас были хорошие тренировки. Я помог ему, а он — мне. Но о тренировках с кем-либо я никогда подробностей не говорю. Никогда не говорю ничего плохого о друзьях, и эта ситуация такая же. Знаю, что это сложный бой, и он очень важен для меня. Важен для следующего шага. Все внимание на Волкове, но моя главная цель это завоевание пояса чемпиона снова. У нас с ним хорошие отношения, конфликтов нет. И я не хочу рекламировать бой скандальными заявлениями. Все хотят увидеть бой, арена уже распродана. Зачем поливать грязью соперника? Все самое интересное произойдет в октагоне».
На финальной пресс-конференции Вердум рассказал об этапе жизни в российской столице.
«Я тренировался в Москве в самой крупной команде по джиу-джитсу. Там было много людей с опытом соревнований на чемпионатах по бразильскому джиу-джитсу. Все они помогли мне подготовиться к поединку. Сложно выполнить прием, если соперник с тобой не борется. Ведь мы соревнуемся не по джиу-джитсу и не по вольной борьбе, а в смешанных единоборствах. Бой начинается со стойки, тогда и посмотрим, что поможет».
За сутки до схватки состоялась традиционная церемония взвешивания. Противники показали близкий вес: Вердум потянул на 112,9 кг, Волков — на 111,6 кг. Отметим, что рост бразильца составляет 183 см, россиянина — 2 метра ровно.
Бойцы являются друзьями в жизни, много тренировались вместе. Но победа достанется кому-то одному. В настоящий момент Вердум занимает третье место в рейтинге лучших тяжеловесов UFC, в то время как Волков здесь пока восьмой. Бразильцу — 40 лет, а россиянину 29.
На арене О2 в Лондоне проходит крупное шоу по смешанным единоборствам UFC Fught Night `127, в главном бою которого встретятся топовые тяжеловесы бразилец Фабрисио Вердум и россиянин Александр Волков. Их выход в октагон состоится после 0:00 мск, а пока в деле показывают себя участника предварительной программы.