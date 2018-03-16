«Ювентус» и «Реал» сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов. LIVE

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Лига Европы
19:00
Локомотив М Атлетико М
1:5
закончен
21:00
Динамо К Лацио
0:2
закончен
21:00
Зенит РБ Лейпциг
1:1
закончен
21:00
Атлетик Б Марсель
1:2
закончен
21:00
Виктория Пльзень Спортинг
2:1 (ДВ)
закончен
23:05
Лион ЦСКА
2:3
закончен
23:05
Ред Булл Зальцбург Боруссия Д
0:0
закончен
23:05
Арсенал Милан
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсДаллас Старз
6:5 (Б)
закончен
03:00
Нью-Йорк РейнджерсПиттсбург Пингвинз
4:3 (ОТ)
закончен
04:30
Эдмонтон ОйлерзСан-Хосе Шаркс
3:4 (ОТ)
закончен
05:00
Анахайм ДаксВанкувер Кэнакс
3:0
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсНью-Джерси Дэвилз
3:8
закончен
Евролига
20:45
Црвена Звезда Валенсия
106:90
закончен
22:00
Олимпиакос Барселона
63:90
закончен
22:00
Бамберг Анадолу Эфес
88:79
закончен
22:05
Маккаби Т-А Химки
91:94
закончен
22:45
Баскония Жальгирис
84:64
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикМилуоки Бакс
126:117
закончен
03:00
Бостон СелтиксВашингтон Уизардс
124:125
закончен
05:00
Сакраменто КингзМайами Хит
123:119
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Лейкерс
117:106
закончен
Единая лига ВТБ
20:00
Калев Енисей
97:88
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира в Холменколлене
14:00
Спринт, женщины
1
Анастасия Кузьмина (Словакия)
21:31,8 (1)
закончен
16:45
Спринт, мужчины
1
Хенрик Л'Абе-Лунд (Норвегия)
26:10,3 (0)
закончен
Футбол / Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы
13:30
Онлайн-трансляция жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы
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ФНЛ / Первый дивизион
15:00
Динамо СПбХимки
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ФрайбургШтутгарт
не начался
Франция / Лига 1
22:45
МонакоЛилль
не начался
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23:00
ЛевантеЭйбар
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Тоттенхэм ХотспурНьюкасл Юнайтед
перенесен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзКоламбус Блю Джекетс
3:5
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
3:7
закончен
02:00
Баффало СэйбрзТоронто Мэйпл Лифс
2:5
закончен
02:30
Флорида ПантерзБостон Брюинз
3:0
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
3:5
закончен
03:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
6:2
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
1:4
закончен
05:00
Аризона КойотсНэшвилл Предаторз
2:3
закончен
05:00
Лос-Анджелес КингзДетройт Ред Уингз
4:1
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
не начался
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
не начался
19:30
СКАЛокомотив
не начался
19:30
ЦСКАЙокерит
не начался
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20:45
Фенербахче ЦСКА
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23:00
Уникаха Панатинаикос
не начался
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02:00
Индиана ПэйсерсТоронто Рэпторс
99:106
закончен
02:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
117:129
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
110:118
закончен
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
101:96
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизЧикаго Буллз
110:111
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
98:93
закончен
04:00
Денвер НаггетсДетройт Пистонс
120:113
закончен
04:00
Юта ДжазФиникс Санз
116:88
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсКливленд Кавальерс
113:105
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ВЭФ Парма
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Россия / Премьер-Лига
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СКА-ХабаровскУрал
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АрсеналРостов
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КраснодарУфа
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АнжиТосно
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Хаддерсфилд ТаунКристал Пэлас
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18:00
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18:00
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18:00
Суонси СитиСаутгемптон
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СКАЛокомотив
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17:00
ЦСКАЙокерит
не начался
17:00
Ак БарсМеталлург Мг
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:30
Оттава СенаторзДаллас Старз
не начался
04:00
Калгари ФлэймзСан-Хосе Шаркс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Анахайм ДаксДетройт Ред Уингз
не начался
05:30
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
не начался
20:00
Баффало СэйбрзЧикаго Блэкхоукс
не начался
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Флорида ПантерзЭдмонтон Ойлерз
не начался
23:00
Лос-Анджелес КингзНью-Джерси Дэвилз
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Орландо МэджикБостон Селтикс
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02:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
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02:30
Торонто РэпторсДаллас Маверикс
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Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
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05:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
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Лос-Анджелес ЛейкерсМайами Хит
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«Ювентус» и «Реал» сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов. LIVE

Онлайн-трансляция жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы

Игроки ЦСКА Понтус Вернблум (слева) и Александр Головин Reuters
Игроки ЦСКА Понтус Вернблум (слева) и Александр Головин
В швейцарском Ньоне проходит жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Единственный российский участник Лиги Европы ЦСКА ждет своего соперника. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию.
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14:20

Ну и, конечно, нельзя не отметить английское противостояние «Ливерпуля» с «Манчестер Сити». Это будет настоящая битва. А вот «Барса» и «Бавария» в своих парах — явные фавориты. Сейчас сделаем паузу и вернемся на жеребьевку Лиги Европы через 40 минут.

14:17

Ну что ж, мы получили повторение прошлогоднего финала уже в четвертьфинале. Тогда, в рамках одного матча «Ювентус» «Реалу» уступил, но в последних двухматчевых дуэлях туринцы были сильнее, в том числе в полуфинале три года назад, когда «сливочных» похоронил их же воспитанник Альваро Мората.

14:14

Четвертая пара: «Ливерпуль» (Англия) — «Манчестер Сити» (Англия).

14:13

Третья пара: «Ювентус» (Италия) — «Реал Мадрид» (Испания)

14:12

Вторая пара: «Севилья» (Испания) — «Бавария» (Германия).

14:11

Первая пара: «Барселона» (Испания) — «Рома» (Италия).

14:10

Вот за этот красавец-трофей бьются команды. Жеребьевка сейчас начнется.

14:08

На сцену выходит посол финала в Киеве великий украинский форвард Андрей Шевченко, который будет тянуть шарики. Маркетти спросил, кто произвел на Андрея наибольшее впечатление на стадии 1/8 финала. Шевченко назвал мадридский «Реал», «Барселону», «Манчестер Сити» и «Ювентус».

14:07

Пять из восьми добравшихся до четвертьфинала команд выигрывали Кубок чемпионов. Причем на всех собрали коллекцию из 29-ти «ушастых кубков». Не брали трофей «Манчестер Сити», «Рома» и «Севилья», которая, как уже было сказано, в эту стадию прошла впервые в истории.

14:05

Слово берет генеральный секретарь УЕФА Джорджио Маркетти, который сейчас рассказывает собравшимся в зале и телезрителям об особенностях и правилах жеребьевки.

14:02

Напомним, что финал главного еврокубка в этом сезоне пройдет в столице Украины Киеве.

14:00

Начинается процесс жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. На экране демонстрируют ролики о командах, пробившихся в 1/8 финала Лиги чемпионов.

13:55

В Лиге чемпионов своя интрига. Тут все команды выделяются по-своему. Мадридский «Реал» надеется на третий титул подряд, хотя до него ЛЧ никто не брал и два года кряду. При этом из борьбы за остальные трофеи команда Зинедина Зидана уже выбыла. «Барселона» шикарно играет при Эрнесто Вальверде, и у нее еще есть супергерой Лео Месси. «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы уничтожает АПЛ, показывая феноменальный футбол. Смогут ли «горожане» наконец трансформировать это и в успех в ЛЧ? «Бавария» — всегда остается собой и не знает равных в Бундеслиге. Лихой «Ливерпуль» Юргена Клоппа блещет атакой, где солирует Мо Салах, а помогают ему Садьо Мане и Роберто Фирмино. «Ювентус» остается флагманом Италии и командой, которая может все перевернуть с любым соперником за пару минут, как было в 1/8 финала против «Тоттенхэма». «Рома» Эусебио ди Франческо набрала отменную форму и никого не боится. Ну а «Севилья» под руководством Винченцо Монтеллы уже выбила «МЮ» и впервые вышла в четвертьфинал ЛЧ. Теперь андалузсцам нечего терять, и они просто будут рубиться раскрепощенно с любым соперником.

13:50

Напомним, что наравне с самим трофеем важнейшим призом за победу в Лиге Европы является квалификация в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. Так в ЛЧ годом ранее попал, например, «Манчестер Юнайтед». Гипотетически у России в новом сезоне может быть аж четыре команды в главном еврокубке! Для этого надо, чтобы ЦСКА взял ЛЕ и не попал в тройку в РФПЛ. Всего-то.

13:45

В Лиге Европы, жербьевка которой начнется в 15.00 мск, состав участников чуть менее представительный, но тоже достаточно внушительный: «Атлетико» (Испания), «Арсенал» (Англия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Лацио» (Италия), «Марсель» (Франция), «Спортинг» (Португалия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) и ЦСКА (Россия). Кстати, армейцы лишили «Лион» возможности сыграть в финале на домашнем стадионе — именно на «Стад Лион» пройдет решающая игра Лиги Европы в этом сезоне.

13:40

В Лиге чемпионов сегодня в жеребьевке будут участвовать следующие команды: «Реал Мадрид» (Испания), «Барселона» (Испания), «Севилья» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Ливерпуль» (Англия), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Рома» (Италия). В твиттере уже вовсю балуются прогнозами на состав пар. Никаких искусственных ограничений нет — каждый может сыграть с каждым.

13:35

Сама в меру торжественная церемония начнется в 14.00 мск. Сначала своих соперников узнают восемь лучших команд Европы, выступающих в Лиге чемпионов, а затем дело дойдет и до участников второго по значимости еврокубка — Лиги Европы. Для нас это особенно интересно, потому что в деле остается московский ЦСКА, в блестящем стиле вчера разобравшийся в гостях с французским «Лионом» (3:2) и благодаря голам, забитым на выезде, вышедший в четвертьфинал.

13:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции жеребьевки четвертьфиналов футбольных еврокубков. Вместе с вами за процессом будет следить Александр Седов.

10:30

Начал трансляции в 13.30 мск.

10:00

Онлайн-трансляция жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.