«Ювентус» и «Реал» сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов. LIVE

В Лиге чемпионов своя интрига. Тут все команды выделяются по-своему. Мадридский «Реал» надеется на третий титул подряд, хотя до него ЛЧ никто не брал и два года кряду. При этом из борьбы за остальные трофеи команда Зинедина Зидана уже выбыла. «Барселона» шикарно играет при Эрнесто Вальверде, и у нее еще есть супергерой Лео Месси. «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы уничтожает АПЛ, показывая феноменальный футбол. Смогут ли «горожане» наконец трансформировать это и в успех в ЛЧ? «Бавария» — всегда остается собой и не знает равных в Бундеслиге. Лихой «Ливерпуль» Юргена Клоппа блещет атакой, где солирует Мо Салах, а помогают ему Садьо Мане и Роберто Фирмино. «Ювентус» остается флагманом Италии и командой, которая может все перевернуть с любым соперником за пару минут, как было в 1/8 финала против «Тоттенхэма». «Рома» Эусебио ди Франческо набрала отменную форму и никого не боится. Ну а «Севилья» под руководством Винченцо Монтеллы уже выбила «МЮ» и впервые вышла в четвертьфинал ЛЧ. Теперь андалузсцам нечего терять, и они просто будут рубиться раскрепощенно с любым соперником.