«Ювентус» и «Реал» сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов. LIVE

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Ну и, конечно, нельзя не отметить английское противостояние «Ливерпуля» с «Манчестер Сити». Это будет настоящая битва. А вот «Барса» и «Бавария» в своих парах — явные фавориты. Сейчас сделаем паузу и вернемся на жеребьевку Лиги Европы через 40 минут.
Ну что ж, мы получили повторение прошлогоднего финала уже в четвертьфинале. Тогда, в рамках одного матча «Ювентус» «Реалу» уступил, но в последних двухматчевых дуэлях туринцы были сильнее, в том числе в полуфинале три года назад, когда «сливочных» похоронил их же воспитанник Альваро Мората.
Четвертая пара: «Ливерпуль» (Англия) — «Манчестер Сити» (Англия).
Третья пара: «Ювентус» (Италия) — «Реал Мадрид» (Испания)
Вторая пара: «Севилья» (Испания) — «Бавария» (Германия).
Первая пара: «Барселона» (Испания) — «Рома» (Италия).
Вот за этот красавец-трофей бьются команды. Жеребьевка сейчас начнется.
На сцену выходит посол финала в Киеве великий украинский форвард Андрей Шевченко, который будет тянуть шарики. Маркетти спросил, кто произвел на Андрея наибольшее впечатление на стадии 1/8 финала. Шевченко назвал мадридский «Реал», «Барселону», «Манчестер Сити» и «Ювентус».
Пять из восьми добравшихся до четвертьфинала команд выигрывали Кубок чемпионов. Причем на всех собрали коллекцию из 29-ти «ушастых кубков». Не брали трофей «Манчестер Сити», «Рома» и «Севилья», которая, как уже было сказано, в эту стадию прошла впервые в истории.
Слово берет генеральный секретарь УЕФА Джорджио Маркетти, который сейчас рассказывает собравшимся в зале и телезрителям об особенностях и правилах жеребьевки.
Напомним, что финал главного еврокубка в этом сезоне пройдет в столице Украины Киеве.
Начинается процесс жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. На экране демонстрируют ролики о командах, пробившихся в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В Лиге чемпионов своя интрига. Тут все команды выделяются по-своему. Мадридский «Реал» надеется на третий титул подряд, хотя до него ЛЧ никто не брал и два года кряду. При этом из борьбы за остальные трофеи команда Зинедина Зидана уже выбыла. «Барселона» шикарно играет при Эрнесто Вальверде, и у нее еще есть супергерой Лео Месси. «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы уничтожает АПЛ, показывая феноменальный футбол. Смогут ли «горожане» наконец трансформировать это и в успех в ЛЧ? «Бавария» — всегда остается собой и не знает равных в Бундеслиге. Лихой «Ливерпуль» Юргена Клоппа блещет атакой, где солирует Мо Салах, а помогают ему Садьо Мане и Роберто Фирмино. «Ювентус» остается флагманом Италии и командой, которая может все перевернуть с любым соперником за пару минут, как было в 1/8 финала против «Тоттенхэма». «Рома» Эусебио ди Франческо набрала отменную форму и никого не боится. Ну а «Севилья» под руководством Винченцо Монтеллы уже выбила «МЮ» и впервые вышла в четвертьфинал ЛЧ. Теперь андалузсцам нечего терять, и они просто будут рубиться раскрепощенно с любым соперником.
Напомним, что наравне с самим трофеем важнейшим призом за победу в Лиге Европы является квалификация в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. Так в ЛЧ годом ранее попал, например, «Манчестер Юнайтед». Гипотетически у России в новом сезоне может быть аж четыре команды в главном еврокубке! Для этого надо, чтобы ЦСКА взял ЛЕ и не попал в тройку в РФПЛ. Всего-то.
В Лиге Европы, жербьевка которой начнется в 15.00 мск, состав участников чуть менее представительный, но тоже достаточно внушительный: «Атлетико» (Испания), «Арсенал» (Англия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Лацио» (Италия), «Марсель» (Франция), «Спортинг» (Португалия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) и ЦСКА (Россия). Кстати, армейцы лишили «Лион» возможности сыграть в финале на домашнем стадионе — именно на «Стад Лион» пройдет решающая игра Лиги Европы в этом сезоне.
В Лиге чемпионов сегодня в жеребьевке будут участвовать следующие команды: «Реал Мадрид» (Испания), «Барселона» (Испания), «Севилья» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Ливерпуль» (Англия), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Рома» (Италия). В твиттере уже вовсю балуются прогнозами на состав пар. Никаких искусственных ограничений нет — каждый может сыграть с каждым.
Сама в меру торжественная церемония начнется в 14.00 мск. Сначала своих соперников узнают восемь лучших команд Европы, выступающих в Лиге чемпионов, а затем дело дойдет и до участников второго по значимости еврокубка — Лиги Европы. Для нас это особенно интересно, потому что в деле остается московский ЦСКА, в блестящем стиле вчера разобравшийся в гостях с французским «Лионом» (3:2) и благодаря голам, забитым на выезде, вышедший в четвертьфинал.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции жеребьевки четвертьфиналов футбольных еврокубков. Вместе с вами за процессом будет следить Александр Седов.
Начал трансляции в 13.30 мск.
Онлайн-трансляция жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.