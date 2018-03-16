Интервью с вампиром: «Химки» попировали в Тель-Авиве

Семь очков, набранных Энтони Гиллом на излете встречи, — все равно, что гвоздь, накрепко заколотивший крышку гроба израильского гранда. Целый вечер вице-чемпионы России старательно строгали его, подгоняя под размер тель-авивского вампира, а затем с позиции силы стремились уложить туда неуемное детище Невена Спахии. Кровопийца юлил, извивался и всячески старался вырваться из цепких «желто-синих» рук.

Но «Химки» не дрогнули, хотя силенок в пятернях под занавес встречи практически не осталось.

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Оно и понятно: в логово основного табличного преследователя подопечные Гиоргоса Барцокаса выдвинулись в усеченном составе. Без главного флангового разрушителя Ханикатта, ключевого центра Робинсона и трудяги-подбирающего Зубкова россиянам физическая борьба претила в принципе. А здесь еще в дебюте поединка именно силовую манеру игры соперник и взялся навязывать. Пять подборов, добытых в нападении за половину стартовой четверти, — лучшее свидетельство того, сколь агрессивно «Маккаби» встретил визави на земле обетованной.

Параллельно же с попытками вытрясти душу из «желто-синих» кулаками тель-авивцы задумали попить вражеской кровушки быстрыми отрывами.

Сначала классической обоймой с мобильным Параховским на острие, а затем «легким» составом хозяева принялись мучить конкурентов и наращивать очковый перевес.

Благо химчане оказались крепкими парнями неробкого десятка. Перетерпев болевой шок дебютного отрезка, усугубленный промахами Марковича с Андерсоном из-за дуги, они взялись из подручных средств строгать осиновые колышки да отливать серебряные пули, чтобы усмирить вурдалака. Слесарные работы, словно отличники на уроках труда, на славу организовали Швед с Андерсоном — их глубокие вертикальные «двоечки», словно на шампур, нанизывали застревавшего в полупозициях Таюса, и протыкали насквозь всю защиту «Маккаби» (кстати, совсем не дисциплинированную в плане подстраховки по центру). Затем же оружейником от бога проявил себя Барцокас, филигранно использовавший немногочисленных игроков резерва.

Выход Мони обернулся двумя кряду классными попаданиями с периметра, шикарной защитой против коротышки Коула при разменах и деклассированием американца Болдена в чужой вотчине.

Томас и Дженкинс, поднятые с лавки для интенсификации игры, разбили плотную опеку израильтян на дуге — те, просев в счете на десяток баллов, перешли на игру без центровых и предельно высоко стали встречать соперника в начальной фазе атак. Ну а вкрапления Тодоровича, Вяльцева и Зайцева избавили «Химки» от ненужных фолов лидеров — и их досрочного перегруза в важнейшем поединке всей «регулярки».

Что значила экономия энергии для застрельщиков россиян, хозяева в полной мере ощутили на излете получаса игры. К тому моменту усилиями ДеШона Томаса «Маккаби» ликвидировал пассив, попутно вернул матчу высокоскоростную направленность. Казалось, еще немного — и баскетболисты Барцокаса примутся сыпать ошибками, сбиваясь с ног в безнадежной погоне за местными покатигорошками.

Но вместо этого Швед и Томас образовали убойную связку, которая дернула стоп-кран розыгрышами эффектнейших пик-н-роллов.

Более того, лидер «желто-синих» настолько вошел в ассистентский вкус, что в одночасье сменил титул лучшего снайпера Евролиги на характеристику одного из искуснейших ее ассистентов. Защитник создавал партнерам столь роскошные позиции для атаки, что из них совестно было мазать. Партнеры, правда, грешили, но следом часть ошибок сразу же исправляли. Там же, где руки товарищей оказывались слишком коротки, Алексей тянулся за мячом сам — и решал эпизод за эпизодом. Тем самым он не только искупал вину за слишком поспешные дальние броски в первой половине, но и за вспышки авантюризма сразу после перерыва.

К финальной сирене индульгенций Швед набрал с запасом, ведь перебросал не только всех конкурентов, но и накормил точными пасами добрую половину обоймы «Химок».

Собственно, финальная феерия Гилла корнями также уходила в заботу об американце первого номера «желто-синих».

За старательностью баскетболистов несправедливо позабыть и обойти вниманием работу Барцокаса на скамейке. Как бы ни видоизменялся соперник, внешний вид израильского кровопийцы ни на секунду не смущал наставника «Химок». Так, он сразу же выхватил фальшь в напускной агрессии Болдена. Когда коллега по цеху заигрывался «смол-боллом», коуч мастерски переносил акцент атак россиян под кольцо — и ориентировал подопечных на движение мяча в сторону Томаса. Стоило же «Маккаби» задумать активные и многочисленные смены с самого начала защитной фазы, как «желто-синие» принимались терроризировать конкурентов скоростной работой от прохода, провокацией фолов и штрафными — либо же сбросом мяча из гущи людей на свободных снайперов у дуги.

Сказать по правде, за весь вечер — за исключением стартовых 120 секунд — Невен Спахия не предложил визави ничего такого, с чем Барцокас бы не смог совладать.

А потому вполне справедливым видится реванш, который «Химки» взяли у «Маккаби» за поражение в первом круге. Перевес по «плюс/минус» в личных встречах, правда, остался в итоге за израильтянами. Но это будет иметь значение лишь в случае, если по окончании «регулярки» у команд окажется равное количество побед. Пока же у «желто-синих» после успеха в Тель-Авиве 15 викторий — против 13 у оппонента. А значит у парней Барцокаса все карты на руках, чтобы в оставшихся турах не просто удержаться в таблице выше израильтян, но и закрепиться в зоне плей-офф. Причем как можно ближе к вершине: с такой игрой, что команда показала в «Минора Мивтахим арене», у вице-чемпионов страны есть реальные шансы обосноваться в компании топов.

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