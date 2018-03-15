Одинокий паровоз и бенефис Торреса: как громили «Локо»

Ответный матч московского «Локомотива» с мадридским «Атлетико» мало что решал в плане результата: поражение в первой встрече со счетом 0:3 практически лишало «железнодорожников» шансов на проход в четвертьфинал Лиги Европы, так что турнирной интриги здесь было минимум. Однако приезд такого гранда, как «Атлетико», не мог не вызвать интерес у столичной публики, и

за два часа до матча при минусовой температуре и идущем сплошной стеной снеге люди толпились перед входом на территорию стадиона.

Болельщики бы с радостью заполнили всю доступную площадь возле арены, но стюарды никак не спешили их запускать, вследствие чего долгое время можно было наблюдать сюрреалистичную картину:

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за пару часов до статусного матча Лиги Европы знаменитый паровоз перед стадионом «Локомотива» стоял в гордом одиночестве.

Откуда-то сбоку валил дым, придавая картине какой-то военной романтики.

На стадионе в это время уже вовсю работал диктор, радостно благодаривший в микрофон болельщиков за то, что они пришли пораньше и обещавший им «два часа сиесты, отдыха и развлечений». Остается надеяться, что до стоявших в очереди болельщиков доносились его слова, так как на стадионе в это время было довольно пусто.

В это время многие журналисты были уже в сборе — и количество коллег из Испании приятно удивляло, учитывая, что первый матч их команда выиграла 3:0 и ответная встреча вряд ли могла представлять для сеньоров большой интерес.

А поскольку испанцы любят громко поговорить, рабочая зона для СМИ вскоре настолько наполнилась мелодичным языком, что можно было подумать, что игра проходит в Мадриде, а не в Москве.

— Ребята, у них есть кофе? — вопрошал один из испанцев у своих товарищей, беспомощно стоя возле бара для прессы. Получив отрицательный ответ, журналист позволил себе пару нецензурных выражений, —

в Испании настолько обожают этот напиток, что даже отдельно указали, что на базе сборной во время чемпионата мира должна быть кофемашина. Но согреваться в России было предложено только чаем — и это было чуть ли не единственное серьезное отличие, по которому можно было понять, что матч все-таки пройдет в Москве.

Тем временем болельщиков, наконец, запустили на территорию стадиона, и огромная заснеженная площадь вдруг заволновалась бунтующим красно-зеленым потоком, распадавшимся на отдельные течения — кто послушать музыкальную группу, выступающую на сооруженной неподалеку сцене, кто — прикупить шарфов, кто — сделать бесплатный грим в цветах «Локо», а кто — сразу на трибуну.

Немалая часть устремилась в столовую напротив стадиона, которая суровыми деревянными столами и тусклым светом напоминала походную кухню, но где можно было отогреть руки и гаджеты.

За несколько минут до начала на стадионе все еще были видны довольно существенные прогалины на трибунах. Когда дело дошло до объявления составов, фанаты лишь немного посвистели для приличия после специальной паузы, сделанной диктором при произношении названия «Атлетико». Ни одно имя игрока не вызвало особой реакции у трибун, включая Фернандо Торреса.

Состав «Локо» был встречен традиционным выкрикиванием фамилии каждого игрока стартового состава, причем громче всего приветствовали Джефферсона Фарфана,

а не, например, Мануэла Фернандеша или братьев Миранчуков. Стоит признать, что на видеоряде, сопровождающем перечисление футболистов, перуанец выходил из тени наиболее внушительно.

Вскоре на фанатских рядах развернулся красочный перформанс со словами «Поем мы для тебя, «Локомотив» Москва», но нерва матчу по-прежнему сильно не хватало.

Пели болельщики «железнодорожников» действительно много. Даже когда Анхель Корреа играючи проходил на скорости оборону красно-зеленых, фанаты не прекращали кричалку: «Локомотив», вперед, вперед, «Локомотив»!»

Под эти песнопения «железнодорожники» и пропустили: Корреа отправил мяч в дальний угол, а Антон Коченков, для которого этот матч — второй с декабря 2017 года, не спас.

К чести болельщиков, они даже не сбились с ритма своей кричалки, хотя их философское отношение к пропущенному голу немного удивляло.

Однако сами футболисты «Локомотива» явно разозлились и, пока болельщики распевали «Катюшу», нанесли три опаснейших дальних удара подряд.

После выстрела Фарфана и Денисова вратарь перевел на угловой, а вот Мацею Рыбусю удалось, наконец, прошить 22-летнего Акселя Вернера — 1:1.

Тут уже болельщики начали потихоньку разогреваться. Весело подтвердив диктору стадиона, что забил «Мацей…Рыбусь!!!», они также дружно прокричали «Пожалуйста!» в ответ на благодарность за поддержку и напомнили, что «Лучший в мире коллектив — это наш «Локомотив»!» Неодобрительный свист начал звучать на каждое более-менее длительное владение мячом в исполнении испанцев, не говоря уже о нарушениях на «железнодорожниках».

Хотя общий счет противостояния уже был 4:1 в пользу «Атлетико», забитый мяч резко поднял градус настроения на трибунах.

Этот гол словно разом снял с мадридцев ореол команды неземного уровня и опустил их до статуса вполне обыкновенного соперника, с которым можно играть.

На перерыв команды ушли с этим самым ощущением и при счете 1:1. Может быть, именно это и помешало «Локомотиву» вовремя собраться на второй тайм. Так или иначе, красно-зеленые пропустили после первой же атаки «матрасников»: на 47-й минуте после незамысловатой игры в «стенку» с Фелипе Луисом отличился Сауль Ньигес.

Вскоре автора гола заменил лидер «Атлетико» Антуан Гризманн и спустя всего несколько минут заработал пенальти:

Коченков не успел вовремя выйти из ворот, чтобы перехватить мяч и в попытке дотянуться до снаряда задел руками француза - пенальти.

Как ни свистели болельщики «Локо», ничто не смогло сбить с толку легенду «матрасников» Фернандо Торреса с толку, который реализовал удар с 11-метровой отметки и почти сразу после этого забил свой второй мяч, отправив мяч в угол из пределов штрафной.

Игра «Локо» сыпалась на глазах и совсем не верилось, что это та самая команда, которая славится дисциплинированной обороной.

Издевательский гол Гризманна «парашютиком» за шиворот Коченкову стал эпитафией второму тайму в исполнении «Локомотива».

Лидер чемпионата России уступил второй команде Испании со счетом 1:8 и покинул Лигу Европы на стадии 1/8 финала. Понятно, что «Атлетико» — это команда уровня Лиги чемпионов, и в турнире статусом ниже она явный фаворит, но такой разгром «железнодорожников» на их собственном поле наводит на мысль о пугающей разнице между чемпионатами — слишком огромной, чтобы в нее хотелось верить.

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