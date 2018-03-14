Разбойники и вымогатели: бойцам ММА готовят камеры

Известные российские бойцы смешанных единоборств (ММА) Вагаб Вагабов и Юсуп Сулейманов были задержаны за вымогание денежных средств у руководителя одного из СМИ Дагестана. По сообщению пресс-службы МВД России, задержанные угрожали физической расправой потерпевшему и его родственникам, вымогая шесть миллионов рублей.

С целью устрашения и доказательства серьезности своих намерений фигуранты совершили разбойное нападение.

В ходе обысков у подозреваемых были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, а также огнестрельное оружие, снаряженное восемью патронами.

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Вместе с Вагабовым и Сулеймановым задержали еще пять человек.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дела: по пункту «б» части 3 статьи 163 «Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере» и по части 1 статьи 222 УК России «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему».

«Оперативники ГУУР МВД России совместно с коллегами из ФСБ России, УВД САО ГУ МВД России по городу Москве, УУР МВД по Республике Дагестан во взаимодействии и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали участников организованной преступной группы, подозреваемых в разбойном нападении и вымогательстве денежных средств в особо крупном размере», — говорится в заявлении официального представителя МВД России Ирины Волк.

Имя потерпевшего, равно как и возглавляемое им издание пока официально не называются. Задержание преступников происходило в Москве и Дагестане.

Наиболее известен из этой пары 32-летний Вагабов. Ему посвящены несколько пабликов в социальных сетях, в которых до определенного момента информировалось о текущих успехах спортсмена, его подготовке и жизни, а также публиковались фотографии. Вагапов является специалистом сразу по нескольким видам единоборств и боевых искусств.

Если верить данным, размещенным в одном из пабликов, он обладает званием «Мастер спорта» в боксе, кокбоксинге, боевом самбо, имеет корочку «Мастера спорта международного класса» по боевому джиу-джитсу и ушу-саньда. Известно, что свой путь в спорте Вагапов начинал с бокса, где становился призером российского чемпионата среди молодежи и даже дебютировал на профессиональном ринге. Причем получилось удачно: в своем единственном поединке нынешний гангстер победил по очкам в 2013 году в Каспийске украинца Александра Охрея.

Вагапов боксировал в категории до 90,7 кг, однако с этим видом спорта почему-то не сложилось: тот единственный бой продолжения так и не получил. Зато способный атлет по-настоящему раскрылся в ММА, где дерется в среднем весе (до 84 кг) как прославленный Александр Шлеменко. Достижения Вагапова в октагоне более чем впечатляющие: 22 победы при лишь одном поражении от бразильца Бруно Сантоса решением судей 31 декабря 2016 года в США.

Вагапов начал выступления в ММА 12 лет назад, но давненько уже не был в большом деле. Его предыдущие поединки датируются 25 февраля и 26 марта 2017-го.

С разницей всего в месяц Вагапов дважды сошелся с Алексеем Ефремовым. И если в первой встрече была определена ничья, то во второй Вагапов брутально нокаутировал противника и затем сделал неприличный жест тазом. Впрочем, вернувшись вскоре в октагон из раздевалки, он извинился перед поверженным оппонентом.

22 апреля в Ростове-на-Дону Вагапов должен помериться силами с бразильцем Ильдемаром Алькантары, однако с большой долей вероятности можно утверждать, что эта его схватка уже не состоится.

Статистика второго бойца, тяжеловеса Юсупа Сулейманова (масса тела под 100 кг при росте 175 см) поскромнее.

Он в ММА ровно четыре года, выиграв пять боев при двух поражениях. В отличие от Вагапова, за пределы России этот спортсмен на соревнования не выезжал.

Известен он прежде всего тем, что тренировался с главной российской звездой UFC (наиболее статусный промоушен в ММА) Хабибом Нурмагомедовым, в чьем клубе состоит до сих пор. В интернете имеется видео, на котором более субтильный боец безуспешно пытается пробить пресс Сулейманова.

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