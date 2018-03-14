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Новый вызов Ломаченко: венесуэлец на пути к рекорду

Боксер Ломаченко подерется с Линаресом в Нью-Йорке

Василий Ломаченко (справа) и Хорхе Линарес BoxingScene
Василий Ломаченко (справа) и Хорхе Линарес
Украинский боксер Василий Ломаченко 12 мая в Нью-Йорке сразится с опасным бою венесуэльцем Хорхе Линаресом за чемпионский титул уже в третьей для себя категории. Промоутеры спортсменов ударили по рукам после длительных препирательств.

Один из лучших боксеров современности независимо от категорий, чемпион мира в весе до 59 кг по версии WBO Василий Ломаченко по прозвищу Хай-тек назвал имя своего очередного соперника. 12 мая на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке украинец скрестит перчатки с венесуэльцем Хорхе Линаресом. Ради этого боя Ломаченко в очередной раз сменит дивизион, поднявшись уже в легкий вес (до 61,2 кг). Ему светит уникальный рекорд: чемпионский титул в третьей по счету категории всего за 12 поединков.

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Правда, задача осложняется тем, что Ломаченко, возможно, ждет самый тяжелый противник в карьере. 32-летний Линарес по прозвищу Золотой мальчик невероятно опытен, но еще свеж и более чем конкурентоспособен: за 15,5 лет в профи (дебютировал еще совсем юношей) он провел 47 зарегистрированных боев, выиграв 44 из них, в том числе 27 нокаутом, и потерпев три поражения.

Линарес давно проживает в Японии, где и дрался на заре серьезных выступлений. Впрочем, последние свои бои он провел в США.

С сентября 2016 года венесуэлец владеет поясом WBA. Отняв его у британца Энтони Кроллы на его территории, Линарес праздновал успех и в реванше, а затем одолел другого представителя Великобритании Люка Кэмпбелла (раздельным решением) и филиппинца Мерсито Гесту.

Препятствием для организации этого поединка долгое время оставалось намерение ведущего американского кабельного ТВ-канала запустить в это же время в эфир повтор намеченного на 5 мая боя Геннадий Головкин (Казахстан) – Сауль Альварес (Мексика). Однако двум телегигантам после изнурительных переговоров все же удалось развести трансляции по времени и ударить по рукам.

О достижении принципиального соглашения насчет проведения крупного шоу заявили промоутерские компании боксеров – Top Rank Боба Арума, представляющая интересы Ломаченко, и Golden Boy Promotions Оскара Де Ла Хойи, ведущая дела Линареса.

Изначально Де Ла Хойя давал понять, что его подопечный с удовольствием сразится с украинцем в любой день, кроме 12 мая: функционеру очень не хотелось, чтобы шоу конкурировало за рейтинги с повтором Головкина – Альвареса. Однако предложенный Top Rank гонорар – самый высокий в карьере Линареса – заставил лагерь венесуэльца передумать и искать компромисс.

Отметим, что еще после своей тотальной победы над кубинцем Гильермо Ригондо в схватке двух двукратных олимпийских чемпионов 9 декабря 2017 года Ломаченко объявил свои следующие приоритетные цели.

«Сначала – Линарес, затем – американец Майки Гарсия», — сказал украинский чемпион прямо на ринге.

В свою очередь, промоутер Арум не имеет ни тени сомнения, что его подопечный нокаутирует любого из них.

Подтверждение подписания контракта, а также афиша предстоящего боя тем временем появились на неверифицированной странице Ломаченко в Facebook. Там также выложили 11-секундный ролик, на котором украинец работает с маленькой грушей.

«Не важно, кто следующий. Результат будет тот же», — говорится в подписи к видео.

Чуть ранее Василий обрадовал поклонников своего таланта другой записью: боксер усердно убирает территорию близ своего дома, лопатой выбрасывая снег подальше, и обещает отправить видео «на Калифорнию», чтобы «передать пацанам привет».

Пару дней назад Ломаченко попал в рейтинг самых прибыльных боксеров вне зависимости от весовых дивизионов по версии «Форбс». Украинец занял почетное четвертое место. Лидерство в списке удерживает Альварес, на вторую строчку определили чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа, на третью – Головкина из Казахстана.

Ломаченко, в феврале отпраздновавший 30-летие, победил на Олимпийских играх в Пекине-2008 и Лондоне-2012, а среди профессионалов дебютировал в октябре 2013-го.

Уже в своем втором бою весной следующего года он получил возможность поспорить за чемпионское звание, однако уступил мексиканцу Орландо Салидо раздельным – и очень спорным – судейским решением. Стратегическую цель боец реализовал в третьем поединке.

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