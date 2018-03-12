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Плевать на карьеру: легенда «Ливерпуля» попался на провокацию

Sky Sports отстранил Каррагера от работы за плевок в болельщика «МЮ»

Эксперт Джейми Каррагер в студии SkySports
Эксперт Джейми Каррагер в студии
Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер, в последнее время строивший успешную карьеру на телевидении, попался на неприятную для себя провокацию. Разозлившись на донимавшего его фаната, экс-футболист случайно плюнул в несовершеннолетнюю дочь обидчика, в результате чего был отстранен от деятельности.

Для бывшего защитника «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагера 9 марта стал по-настоящему черным днем — сначала его родная команда уступила в очном матче «Манчестер Юнайтед» (1:2), прямому конкуренту по Премьер-лиге, а затем экс-спортсмен поддался на явную провокацию фаната «красных дьяволов», из-за чего теперь может лишиться работы.

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Резонансная история произошла, когда 40-летний англичанин возвращался домой с «Олд Траффорда», где немногим ранее завершилась встреча очередного тура АПЛ, по итогам которой симпатичная многим команда Юргена Клоппа отстала в турнирной таблице не только от на данный момент главного клуба Манчестера («Сити» уже впору объявлять чемпионом), но и собственно от обидчиков в лице коллектива Жозе Моуринью.

Ситуацию на видеокамеру снял сам провокатор: увидя, что в соседнем ряду на трассе едет Каррагер, болельщик «МЮ» начал кричать тому о финальном счете недавнего матча, после чего назвал футболиста «неудачливым Джейми».

Разъяренный такой наглостью спортсмен в ответ на это просто плюнул в открытое окно обидчика — к несчастью, попал он не в самого фаната, а в его 14-летнюю дочь.

«Оу, Каррагер плюнул в мою дочь, отлично! Супер, просто супер, Джейми», — тут же оценил поступок экс-защитника «Ливерпуля» провокатор.

Любопытно, что сама пострадавшая девочка еще до начала сомнительных действий своего отца просила его остановиться и не мешать Каррагеру возвращаться домой.

Несложно догадаться, что болельщик «Манчестер Юнайтед» не стал оставлять данное видео лишь для домашнего пользования, оперативно передав его британским СМИ: и уже спустя считанные часы на футболиста обрушился шквал критики.

Ситуация для Каррагера осложняется тем, что по окончании карьеры он стал авторитетным футбольным экспертом, достигнув на этом поприще немалых успехов. В последнее время он работал на Sky Sports, радуя зрителей едкими и точными комментариями по актуальным темам.

Теперь же телевизионная карьера Джейми под серьезной угрозой — даже несмотря на публичные извинения, которые он вскоре принес.

«Это была вспышка безумия, которую мне трудно объяснить. Независимо от обстоятельств, нельзя себя так вести. Теперь я думаю: «Почему я так отреагировал?» Это часть публичной жизни. Люди говорят разные вещи, но ты не реагируешь. Это единственный раз, когда я так отреагировал, и это останется единственным разом.

Я позвонил той семье. Очевидно, они были расстроены и разочарованы прошлой ночью. Я разговаривал с девочкой. Много о чем сожалею, но, конечно, больше всего о том, что она была вовлечена в это.

У меня дочь такого же возраста, и если кто-то сделал бы подобное по отношению к ней, трудно сказать, как бы я отреагировал. Все, что могу сделать, — извиниться перед этой семьей, если это возможно»,

— заявил подавленный Каррегер.

Однако и это не спасло его от капитальных проблем — уже 12 марта стало известно, что Джейми отстранен от работы на Sky Sports.

Кроме того, от работы с Каррагером отказался и датский телеканал TV3+, для которого он должен был освещать ближайший матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Севилья».

Не оценил поступок Джейми и его заклятый коллега по работе в телестудии — Гари Невилл, в своем время, что любопытно, выступавший за «дьяволов».

«Я видел, как Каррагер извиняется. Его поступку нет никаких оправданий, он совершил большую ошибку. Он очень увлечен футболом.

Он перешагнул черту и не должен быть проявлять такую реакцию. Я работаю с ним на телевидении три года, и этот инцидент не должен мешать нам работать вместе», — написал он в своем твиттере.

Каррагер всю свою взрослую карьеру провел в «Ливерпуле», цвета которого защищал с 1996-го по 2013 год, десять лет являясь капитаном команды.

В составе красных Джейми выиграл вообще все серьезные трофеи — кроме титула чемпиона страны. Лишь эта вершина оборонцу, которого фанаты прозвали «железным человеком», не покорилась.

Ушел из футбола Каррагер в возрасте 35 лет, когда на его счету было немногим менее 1000 матчей в футболке «Ливерпуля».

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