На Шарапову обиделись за американский флаг

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала на днях фото, которое вызвало бурную реакцию со стороны поклонников звезды тенниса.

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В своем инстаграме Шарапова поделилась фотографией, на которой она в обнимку с матерью стоит напротив картины Джаспера Джонса с изображением флага США.

«Мама, дочь и «Флаг» Джаспера Джонса», — подписала свою публикацию Шарапова.

У некоторых подписчиков это вызвало негодование в связи с тем, что Шарапова продолжает выступать за Россию на международных соревнованиях.

«Надеюсь, Мария, вы на него не молитесь»,

— написал один из комментаторов.

«Всю жизнь там живет, все ясно с ней давно уже! Бери пример с Овечкина, Маша», — прокомментировал один из болельщиков, не объяснив, в чем должна Шарапова брать пример с капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

«Патриотично? Нет конечно. Но и Маша уже не наша. Никогда она уже не вернется», — ответил на публикацию еще один подписчик теннисистки.

Однако появились люди, которые оказались на стороне Марии.

«Человек просто смотрит на американский флаг, а вы сразу: «Фу, как непатриотично, кошмар». Ребят, вы серьезно? Не позорьте себя своими комментариями», — написала одна из подписчиц.

«Ну смотрит на картину флага, и что? Она всегда представляла Россию. И никогда не отказывалась выступать за триколор»,

— высказалась другая болельщица Шараповой.

Любопытно, что фотография вызвала неоднозначную реакцию и со стороны американских подписчиков теннисистки.

Стоит отметить, что на картине Джонса, написанной им в 50-е годы, на флаге США 48 звезд, а сейчас — 50. Как известно, количество звезд на флаге государства соответствует количеству штатов. И только в 1959 году на правах штатов в страну вступили Аляска и Гавайи.

Этот момент иронично прокомментировала одна из американских подписчиц Шараповой.

«О да. 48 звезд на флаге и еще две стоят напротив»,

— гласит комментарий.

Напомним, что в последнее время Шарапова дала несколько поводов вспомнить о себе, причем не с точки зрения спортивных успехов.

На прошлой неделе россиянка уступила в первом круге престижного турнира «Индиан Уэллс» малоизвестной 20-летней японской тенниситке Наоми Осаке.

После сенсационного вылета Шарапова объявила о расставании со своим тренером Свеном Гренефельдом.

Шведский специалист работал с Марией с ноября 2013 года. Сотрудничество прекратилось на хорошей ноте, и ни теннисистка, ни наставник не высказывали друг другу претензий.

«Я бы хотела поблагодарить Свена за невероятную преданность, рабочую этику и, самое главное, за дружбу, которая возникла между нами и которая будет существовать дальше, уже вне рамок этого спортивного партнерства», — заявила Шарапова на своем сайте.

Гренефельд в свою очередь также тепло попрощался со своей подопечной.

«Мария — одна из самых трудолюбивых и профессиональных теннисисток, с которыми мне когда-либо доводилось работать.

Ее сила и бойцовский характер по-прежнему будут оставаться той мощью, с которой необходимо считаться. Я глубоко уважаю ее как игрока и как личность», — заявил специалист.

Следующий турнир, в котором Шарапова примет участие состоится в Майами и стартует 20 марта. Пока теннисистка не объявляла, кто будет ее новым тренером, и не исключено, что во Флориде она выйдет на корты без постоянного наставника.

Отметим, что возвращение Шараповой после 16-месячной дисквалификации за употребление запрещенного препарата мельдония пока нельзя назвать успешным.

С конца апреля прошлого года Шарапова смогла выиграть лишь один турнир в китайском Тяньцзине.

Теннисистку также преследовали травмы в прошлом году, из-за которых она не получила возможности принять участие в Уимблдоне и пропустила несколько июньских турниров.

Картина «Флаг» Джонса, на которую смотрят теннисистка с матерью, считается одной из самой известной в стиле поп-арт, зародившемся в США в 50-е годы.

Самым известным представителем этого направления является Энди Уорхол, чьи работы известны во всем мире.

Поп-арт характерен тем, что в качестве предметов и образов использует известные продукты потребления. Популярный в массовой культуре образ помещается в иной контекст, однако остается узнаваемым для зрителя. Так, наиболее известной работой Уорхола стал «Диптих Мэрилин», изображающий многократно повторяющийся портрет Мэрилин Монро.

Джаспер Джонс считается самым дорогим здравствующим художником.

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