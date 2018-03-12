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На Шарапову обиделись за американский флаг

Болельщики раскритиковали Шарапову за фотографию с флагом США

Российская теннисистка Мария Шарапова Reuters
Российская теннисистка Мария Шарапова
Российская теннисистка Мария Шарапова подверглась критике в интернете за публикацию фотографии со своей матерью на фоне картины, представляющий государственный флаг США.

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала на днях фото, которое вызвало бурную реакцию со стороны поклонников звезды тенниса.

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В своем инстаграме Шарапова поделилась фотографией, на которой она в обнимку с матерью стоит напротив картины Джаспера Джонса с изображением флага США.

«Мама, дочь и «Флаг» Джаспера Джонса», — подписала свою публикацию Шарапова.

Mama, daughter and a Jasper John's Flag #jasperjohns #art #thebroadmuseum

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

У некоторых подписчиков это вызвало негодование в связи с тем, что Шарапова продолжает выступать за Россию на международных соревнованиях.

«Надеюсь, Мария, вы на него не молитесь»,

— написал один из комментаторов.

«Всю жизнь там живет, все ясно с ней давно уже! Бери пример с Овечкина, Маша», — прокомментировал один из болельщиков, не объяснив, в чем должна Шарапова брать пример с капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

«Патриотично? Нет конечно. Но и Маша уже не наша. Никогда она уже не вернется», — ответил на публикацию еще один подписчик теннисистки.

Однако появились люди, которые оказались на стороне Марии.

«Человек просто смотрит на американский флаг, а вы сразу: «Фу, как непатриотично, кошмар». Ребят, вы серьезно? Не позорьте себя своими комментариями», — написала одна из подписчиц.

«Ну смотрит на картину флага, и что? Она всегда представляла Россию. И никогда не отказывалась выступать за триколор»,

— высказалась другая болельщица Шараповой.

Любопытно, что фотография вызвала неоднозначную реакцию и со стороны американских подписчиков теннисистки.

Стоит отметить, что на картине Джонса, написанной им в 50-е годы, на флаге США 48 звезд, а сейчас — 50. Как известно, количество звезд на флаге государства соответствует количеству штатов. И только в 1959 году на правах штатов в страну вступили Аляска и Гавайи.

Этот момент иронично прокомментировала одна из американских подписчиц Шараповой.

«О да. 48 звезд на флаге и еще две стоят напротив»,

— гласит комментарий.

Напомним, что в последнее время Шарапова дала несколько поводов вспомнить о себе, причем не с точки зрения спортивных успехов.

На прошлой неделе россиянка уступила в первом круге престижного турнира «Индиан Уэллс» малоизвестной 20-летней японской тенниситке Наоми Осаке.

После сенсационного вылета Шарапова объявила о расставании со своим тренером Свеном Гренефельдом.

Шведский специалист работал с Марией с ноября 2013 года. Сотрудничество прекратилось на хорошей ноте, и ни теннисистка, ни наставник не высказывали друг другу претензий.

«Я бы хотела поблагодарить Свена за невероятную преданность, рабочую этику и, самое главное, за дружбу, которая возникла между нами и которая будет существовать дальше, уже вне рамок этого спортивного партнерства», — заявила Шарапова на своем сайте.

Гренефельд в свою очередь также тепло попрощался со своей подопечной.

«Мария — одна из самых трудолюбивых и профессиональных теннисисток, с которыми мне когда-либо доводилось работать.

Ее сила и бойцовский характер по-прежнему будут оставаться той мощью, с которой необходимо считаться. Я глубоко уважаю ее как игрока и как личность», — заявил специалист.

Следующий турнир, в котором Шарапова примет участие состоится в Майами и стартует 20 марта. Пока теннисистка не объявляла, кто будет ее новым тренером, и не исключено, что во Флориде она выйдет на корты без постоянного наставника.

Отметим, что возвращение Шараповой после 16-месячной дисквалификации за употребление запрещенного препарата мельдония пока нельзя назвать успешным.

С конца апреля прошлого года Шарапова смогла выиграть лишь один турнир в китайском Тяньцзине.

Теннисистку также преследовали травмы в прошлом году, из-за которых она не получила возможности принять участие в Уимблдоне и пропустила несколько июньских турниров.

Картина «Флаг» Джонса, на которую смотрят теннисистка с матерью, считается одной из самой известной в стиле поп-арт, зародившемся в США в 50-е годы.

Самым известным представителем этого направления является Энди Уорхол, чьи работы известны во всем мире.

Поп-арт характерен тем, что в качестве предметов и образов использует известные продукты потребления. Популярный в массовой культуре образ помещается в иной контекст, однако остается узнаваемым для зрителя. Так, наиболее известной работой Уорхола стал «Диптих Мэрилин», изображающий многократно повторяющийся портрет Мэрилин Монро.

Джаспер Джонс считается самым дорогим здравствующим художником.

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