«Ты мертвец»: российский бизнесмен вышел на поле с пистолетом

Курсы валют$ 56.96 (+0.164) 70.14 (+0.266)
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
14:00
РостовЗенит
0:0
закончен
16:30
АхматЦСКА
0:3
закончен
19:00
Спартак МСКА-Хабаровск
1:0
закончен
Испания / Примера
14:00
ЭспаньолРеал Сосьедад
2:1
закончен
18:15
Атлетико МСельта
3:0
закончен
20:30
Лас-ПальмасВильярреал
0:2
закончен
22:45
Атлетик БЛеганес
2:0
закончен
Италия / Серия А
14:30
ФиорентинаБеневенто
1:0
закончен
17:00
БолоньяАталанта
0:1
закончен
17:00
КальяриЛацио
2:2
закончен
17:00
КротонеСампдория
4:1
закончен
17:00
СассуолоСПАЛ
1:1
закончен
17:00
ЮвентусУдинезе
2:0
закончен
20:00
ДженоаМилан
0:1
закончен
22:45
Интер МНаполи
0:0
закончен
Англия / Премьер-лига
16:30
АрсеналУотфорд
3:0
закончен
19:00
БорнмутТоттенхэм Хотспур
1:4
закончен
Франция / Лига 1
17:00
ГенгамНицца
2:5
закончен
19:00
ЛионКан
1:0
закончен
23:00
ТулузаМарсель
1:2
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
ШтутгартРБ Лейпциг
0:0
закончен
20:00
Боруссия ДАйнтрахт Ф
3:2
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
КарпатыОлимпик Д
0:3
закончен
18:00
МариупольЗаря
0:0
закончен
20:30
Динамо КВерес
1:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Сан-Хосе ШарксВашингтон Кэпиталз
0:2
закончен
00:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
2:7
закончен
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Рейнджерс
4:3 (Б)
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсПиттсбург Пингвинз
5:2
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзНью-Джерси Дэвилз
2:3 (Б)
закончен
06:00
Эдмонтон ОйлерзМиннесота Уайлд
4:1
закончен
19:30
Чикаго БлэкхоуксБостон Брюинз
3:1
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Шарлотт ХорнетсФиникс Санз
122:115
закончен
03:30
Майами ХитВашингтон Уизардс
129:102
закончен
04:30
Даллас МавериксМемфис Гриззлиз
114:80
закончен
04:30
Оклахома-Сити ТандерСан-Антонио Спёрс
104:94
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсОрландо Мэджик
113:105
закончен
20:00
Нью-Йорк НиксТоронто Рэпторс
106:132
закончен
22:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
122:129
закончен
22:30
Миннесота ТимбервулвзГолден Стэйт Уорриорз
109:103
закончен
23:00
Нью-Орлеан ПеликансЮта Джаз
99:116
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Химки
84:79
закончен
15:30
Парма Цмоки-Минск
81:88
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира в Контиолахти
15:30
Масс-старт, мужчины
1
Юлиан Эберхард (Австрия)
38:04,8 (2)
закончен
18:10
Масс-старт, женщины
1
Ванесса Хинц (Германия)
35:47,9 (0)
закончен
Россия / Премьер-Лига
17:00
УралЛокомотив М
0:2
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Сток СитиМанчестер Сити
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ВердерКёльн
не начался
Испания / Примера
23:00
АлавесБетис
не начался
КХЛ / плей-офф
16:00
АвангардСалават Юлаев
3:2
закончен
17:00
Металлург МгАвтомобилист
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Калгари ФлэймзНью-Йорк Айлендерс
2:5
закончен
02:30
Питтсбург ПингвинзДаллас Старз
3:1
закончен
04:00
Аризона КойотсВанкувер Кэнакс
1:0
закончен
НБА / регулярный чемпионат
00:00
Денвер НаггетсСакраменто Кингз
130:104
закончен
02:00
Даллас МавериксХьюстон Рокетс
82:105
закончен
02:30
Бостон СелтиксИндиана Пэйсерс
97:99
закончен
02:30
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
97:120
закончен
04:00
Лос-Анджелес ЛейкерсКливленд Кавальерс
127:113
закончен
Единая лига ВТБ
20:30
ВЭФ ЦСКА
не начался
Лига чемпионов
22:45
Манчестер Юнайтед Севилья
не начался
22:45
Рома Шахтёр Д
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзВиннипег Джетс
не начался
02:00
Филадельфия ФлайерзВегас Голден Найтс
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсКаролина Харрикейнз
не начался
02:30
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
05:00
Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксДетройт Ред Уингз
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзВанкувер Кэнакс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Хьюстон РокетсСан-Антонио Спёрс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизМилуоки Бакс
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
не начался
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсМайами Хит
не начался
Евролига
22:45
Олимпия Милан Реал Мадрид
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция

«Ты мертвец»: российский бизнесмен вышел на поле с пистолетом

В Греции прервали чемпионат из-за выхода Саввиди с пистолетом‍ на поле

Российский владелец греческого клуба ПАОК Иван Саввиди РИА Новости
Российский владелец греческого клуба ПАОК Иван Саввиди
Российский владелец греческого клуба ПАОК Иван Саввиди выбежал на поле во время матча чемпионата Греции против АЕКа с пистолетом в кобуре. Бизнесмена разозлило спорное решение судьи, отменившего гол его команды. В результате встреча была прервана. Местные СМИ сообщают, что полиция уже выдала ордер на арест Саввиди.

Во время матча 25 тура чемпионата Греции по футболу между клубами ПАОК и АЕК произошел скандальный случай. На 90-й минуте защитник ПАОКа Фернанду Варела отличился голом и уже отправился было отмечать с трудом вырванную победу, однако главный арбитр посчитал, что мяч был забит из положения «вне игры» и отменил взятие ворот.

Реклама

Российский владелец клуба Иван Саввиди оказался так сильно возмущен решением судьи, что, по информации СМИ, выбежал на поле с оружием в руках и направился к рефери.

На фотографиях с последних минут матча заметно, что на поясе у президента ПАОК находится кобура с пистолетом, а в некоторых случаях он опускает на нее руку.

Сообщается, что российского бизнесмена спровоцировали на такое поведение последние неудачи клуба. ПАОК борется за чемпионство, однако накануне его подвергли дисциплинарному наказанию, сняв три очка за грубое поведение фанатов в преддверии встречи с «Олимпиакосом».

Тогда болельщики напали на главного тренера команды соперника, кинув ему в лицо кассовую ленту, что привело к рассечению.

В итоге матч был отменен, а ПАОК получил техническое поражение. Видимо, тот факт, что в следующей же встрече арбитр отменил гол «двуглавых орлов», вывел Саввиди из себя. Тем не менее представители бизнесмена в комментарии ТАСС вскоре опровергли информацию о том, что он держал в руках пистолет во время приближения к арбитру:

«Господин Саввиди никому не угрожал оружием, а его ношение в Греции не запрещено».

Главный тренер АЕК Маноло Хименес описал происходившее на поле следующим образом:

«Сначала мы не испугались, но потом,

когда увидели фотографии с пистолетом, то подумали: «Если бы Саввиди сошел с ума, то мог бы его вытащить».

Насколько мы знаем, у него есть разрешение на ношение оружия, но это ненормально, когда президент выбегает в центр поля и угрожает судье. Тем не менее рефери хотел, чтобы мы доиграли матч», — цитирует Хименеса Marca.

Вопреки указаниям арбитра, футболисты АЕКа не дождались финального свистка, отказавшись от продолжения игры в компенсированное время из опасений за свою безопасность. Представители афинян уже заявили, что подадут на поведение Саввиди жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Представители желто-черных утверждают, что российский бизнесмен угрожал одному из руководителей АЕКа словами «теперь ты — мертвец».

Любопытно, что после столь эмоциональной концовки судья встречи все-таки изменил решение и засчитал гол ПАОКа. Однако какой результат будет занесен в итоговый протокол, сказать сложно, ведь формально игра не была завершена. Решать этот вопрос будет Федерация футбола Греции, которая в данный момент находится в ожидании официального отчета от арбитра.

Если Саввиди будет признан виновным, то его клубу грозит матч без зрителей, снятие очков или даже понижение в дивизионе. Также в теории его лично могут наказать штрафом от €50 тыс. и отлучением от футбольных стадионов на срок от трех до пяти лет.

ФИФА уже осудила поведение владельца ПАОК, однако отметила, что окончательное решение будет принимать местная Федерация футбола:

«ФИФА уведомлена об этом инциденте. ФИФА полностью осуждает такое поведение. Учитывая, что этот инцидент произошел в национальном чемпионате, вынесение дисциплинарных мер остается за Федерацией футбола Греции».

Тем временем местные СМИ сообщили, что

греческая полиция выдала ордер на арест Саввиди и еще четырех человек, принимавших участие в разборках с арбитром, однако связано это не с ношением оружия, а с самим фактом выхода на поле.

Портал Ert.gr со ссылкой на свои осведомленные источники в министерстве спорта заявил, что чемпионат Греции может быть приостановлен из-за этого инцидента и что все местные клубы рискуют получить исключение из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Напомним, Саввиди являлся президентом российского клуба «Ростов» с 2002 по 2005 год, а затем руководил еще одним клубом из этого города — СКА (2006-2008). Бизнесмен приобрел ПАОК в 2012 году и с тех пор является бессменным президентом клуба.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице мирового футбола, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».