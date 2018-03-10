Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом

В южнокорейском Пхенчхане после небольшого перерыва снова наступило время спортивного праздника — стартовала Паралимпиада-2018.

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Россия получила право отправить на Игры 30 спортсменов с шестью ведущими (спортсменами, которые помогают соревноваться паратлетам с нарушением зрения). Могло быть и больше, но из-за отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР) по причине допингового скандала отечественным атлетам пришлось подавать заявки на выступления под нейтральным флагом, и допустили далеко не всех.

Тем не менее наша страна оказалась представлена в пяти видах спорта из шести (в биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде и керлинге) и в первый же день Паралимпиады завоевала медали.

Сначала порадовали российские биатлонистки, выступающие в классе «стоя». 27-летняя Екатерина Румянцева, для которой эти Игры стали дебютными, финишировала первой на дистанции 6 км, показав время 17:06,1 минуты с одним промахом.

Серебро в этой гонке также осталось за представительницей нашей страны Анной Милениной. Многократная чемпионка Паралимпиады (на ее счету четыре золота — в лыжных гонках и одно — в биатлоне) не допустила осечек на огневом рубеже, но уступила своей соотечественнице ходом, проиграв в совокупности 15,7 секунды.

Третьей стала спортсменка из Украины Людмила Ляшенко (+38,3 секунды), допустившая один промах.

После гонки Румянцева призналась, что в борьбе со статусными соперницами до конца не верила, что станет первой.

«Несмотря на дебют, гонка для меня прошла как обычный старт, как этапы Кубка мира — стресса даже не было. Он пришелся на день накануне, а сегодня вышла абсолютно спокойной.

Бежать было очень сложно — снег, как каша, до последнего момента не было уверенности, что буду первой», — приводит слова новоиспеченной чемпионки ТАСС.

Серебряный призер гонки Миленина по-философски отнеслась к своему проигрышу менее титулованной соотечественнице.

«Сейчас у нас здоровая конкуренция в команде, и это очень хорошо, я рада, что у нас появилась Катя, хорошо, что есть смена поколений.

Я считаю, что серебро — это неплохое начало. На Играх в Сочи я тоже не с золота начала, —

отметила спортсменка. — Ехалось неплохо, но снег немного мягкий. Стрельба получилась, отстрелялась на ноль, что со мной редко бывает. Не было сильных порывов ветра, повезло — попала в спокойную зону. Самые обидные — второе и четвертое места, но это Игры, где нельзя жалеть о месте на пьедестале».

К слову, это серебро в биатлоне — уже четвертое в копилке Милениной на четырех Паралимпиадах подряд.

Очень приятные новости ожидали россиян в еще одной биатлонной гонке среди женщин на 6 км — только уже в другом классе, для лиц с нарушением зрения.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Михалина Лысова (в ее активе два золота в лыжных гонках и два — в биатлоне) оказалась быстрее всех конкуренток вместе со своим ведущим Алексеем Ивановым.

25-летняя спортсменка, завоевавшая первые медали Паралимпиады еще в Ванкувере-2010, вновь подтвердила свой высокий класс, преодолев дистанцию за 18 минут 48,3 секунды и отстрелявшись идеально на обоих огневых рубежах.

Серебро досталось украинке Оксане Шишковой (+38,1 секунды без промахов), а бронза — белорусске Светлане Саханенко ((+1:39,9 минуты с тремя осечками).

Таким образом, Лысова стала пятикратной чемпионкой Паралимпийских игр, принеся России второе золото Пхенчхана-2018.

Эта награда приобретает особенное значение в свете того, что Михалину допустили до Паралимпиады в последний момент — 6 марта (Игры открылись девятого числа), когда она уже почти утратила надежду.

Спортсменка рассказывала, что расплакалась, узнав о получении разрешения соревноваться в Пхенчхане под нейтральным флагом от Международного паралимпийского комитета (МПК).

«Когда узнала, что поеду в Корею, это было настоящим потрясением — плакала от счастья навзрыд, и плакали все, кто в тот момент был рядом со мной.

Первым, кому я позвонила с этой новостью, был мой спортсмен-ведущий Леша Иванов, он мне не поверил. А потом признался, что у него было такое опустошение, что не было сил радоваться, за него это делала семья», — рассказала спортсменка.

В интервью после триумфальной гонки в Пхенчхане Лысова пообещала не останавливаться на достигнутом.

«Перед гонкой испытывала невероятное волнение — боялась, что растеряла всю форму, что не удалось подготовиться так, как хотелось бы. Но это были лишь волнение и страх, а на деле все получилось замечательно.

Трасса тяжелая, работать сложно, но можно — получилось на пять. Надеюсь, что это только начало — мы еще постараемся», — заключила чемпионка.

Что касается биатлонной гонки в классе «сидя» среди женщин на 6 км, то лучшим результатом российских спортсменок стало четвертое место Ирины Гуляевой (22 минуты 22,4 секунды с одним промахом на двух рубежах).

К сожалению, в мужских гонках по биатлону порадоваться за россиян возможности не было — МПК не допустил до Паралимпиады ни одного биатлониста и лыжника из нашей страны.

Также в этот день проходили соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине скоростной спуск, в которых россияне, к счастью, участвовали (как женщины, так и мужчины), но до высоких мест они не добрались.

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