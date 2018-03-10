Новое поколение: Трусова и Косторная напугали мир

Это было классное выступление наших девушек. Константинова поднялась с шестого места после короткой программы на четвертое, ну а Трусова и Косторная стали закономерно первой и второй! Прекрасный юниорский чемпионат мира по фигурному катанию для России. Мы выиграли все золото! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.