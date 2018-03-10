Новое поколение: Трусова и Косторная напугали мир

- 145595 просмотров В Пентагоне заявили о возможности уничтожить Россию с помощью подлодок
- 104456 просмотров ЦСКА проиграл «Лиону» в Москве в Лиге Европы
- 93640 просмотров Прогноз погоды в Москве с 9 по 16 марта
- 77897 просмотров В результате взрыва газа в доме в Краснодаре пострадали двое детей
- 67072 просмотра Биатлонист Шипулин выиграл этап Кубка мира в Контиолахти
- 63252 просмотра «Зенит» уступил «Лейпцигу» в Лиге Европы
- 61414 просмотров Биатлонистка Домрачева выиграла спринт на этапе Кубка мира
Это было классное выступление наших девушек. Константинова поднялась с шестого места после короткой программы на четвертое, ну а Трусова и Косторная стали закономерно первой и второй! Прекрасный юниорский чемпионат мира по фигурному катанию для России. Мы выиграли все золото! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Достойное второе место и в произвольной — 135,76, и по сумме — 207,39. Трусова была вне досягаемости, но Косторная недосягаема для остальных.
Хороший прокат, завершила четверным прыжком. Но до Трусовой не дотянется.
128,38 — только Трусовой проиграла Ямасита. Естественно, что она опередила Константинову и вышла на второе место — 195,17. Ну а сейчас определится чемпионка — Алена Косторная закроет выступления своим прокатом.
После проката Трусовой тяжело такие выступления оценивать. Неплохо сработала японка, болельщики довольны, просто это не уровень нашей фигуристки. А вот с Константиновой поборется и, конечно, имеет отличные шансы на сохранение третьей позиции, на которой была после короткой программы. По технике, похоже, Константинову опережает, а ведь и так был небольшой задел.
На льду японка Мако Ямасита.
Трусова просто фантастические баллы получает! 153,49 за произвольную программу. 225,52 — это фантастическая сумма Александры. Она почти на 40 очков опережает Константинову!
«Молодец, молодец!» — несется с трибун. Ну а что тут еще скажешь? Это просто другой уровень. На голову сильнее всех, кто уже выступил.
Не самая большая сложность программы и падение стоили очень дорого. 111,51 в произвольной и 175,25 в сумме. Это только пятый результат. Константинова минимум четвертой будет! Ну а на льду лидер — Александра Трусова, собственной персоной!
Не обошлась Кихира без ошибок, да и по сложности программа не дотянула до соперниц. Проиграет Константиновой.
За произвольную получает 123,72 Константинова, и это второй результат. Но по сумме — 186,35 — она выходит на первое место! Одну позицию минимум уже отыграла после произвольной. Теперь на льду японка Рика Кихира, которая в короткой программе была четвертой.
Станислава Константинова без помарок фактически откаталась. Все элементы с плюсами, пусть и большинство с небольшими. Борется за лидерство Станислава.
122,16 — это второй результат в произвольной. Но по сумме Юн-Су Лим выходит на первое место — 185,12. Ну а теперь на льду россиянка Станислава Константинова.
Высшая лига пошла! Очень качественный прокат от кореянки. Была пара помарок, но с прыжками справилась, кроме одного, где было приземление на две ноги у бортика.
Юн-Су Лим из Южной Кореи выступает первой из сильнейшей шестерки. Она была пятой в короткой программе.
Шесть минут, и нас ждет финальная разминка. В группе сильнейших выступят все три россиянки. Напомним, что Трусова и Косторная борются между собой за золото! Константинова после короткой программы была шестой, но ей вполне по силам дотянуться до бронзы. Меньше четырех баллов надо отыграть.
111,99 за произвольный прокат у кореянки, а было бы выше, если бы не падение. 171,78 — это третья сумма.
Вообще, прокат был неплохим, но на фоне двух предыдущих участниц все-таки Ю выглядит бледнее.
Ой-ой-ой! Йокои получает 124,97 за произвольный прокат! В сумме у нее 184,78 — и это уверенное первое место пока! Кореянка Юнг Ю закроет предпоследнюю разминку.
Ох, японка дала жару! По технике она сильнее чем Куи выступила! Посмотрим, что будет в итоге. Может и обогнать американку по сумме.
118,17 и 180,39 в сумме. Это уже очень серьезно. Промежуточное первое место у Куи. Йоанна Йокои из Японии на льду. Она была восьмой, уступая Куи три балла.
Небольшие помарочки были, но в целом вполне себе удачный прокат. Продолжают арбитры накидывать баллы за технику. Лидером прямо сейчас станет точно.
92,25 получает Юнг за произвольный прокат и этого хватает, чтобы выйти на общее второе место — 156,22. На лед выходит американка Тинг Куи. Она была седьмой в короткой программе (62,22), всего в четырех баллах позади третьего места.
Неплохой прокат представительницы Гонконга, но многовато было недочетов. И сама недовольна.
«Улыбнись, — говорит наставница своей подопечной. — Все будет хорошо». Но оценки не радуют. Шестой результат в произвольной программе (92,81) и третье место по сумме баллов — 151,98. Ну а на льду Йи Кристи Юнг из Гонконга.
Первой среди участниц третьей разминки не выдерживает напряжения Архипова. Украинка падала и в целом завалила прокат.
Украинка Анастасия Архипова на льду.
Очень уверенно! Лучший прокат на сегодня (109,02) и по сумме привозит больше десяти баллов австрийке Пезендорфер — 164,34.
Отлично Дастих откатала свою программу, просто здорово! Выйдет в лидеры сейчас.
Леа Йоанна Дастих из Германии выступает первой.
Заливка льда закончена, и участницы третьей разминки уже на льду. Вот они.
Пауза на заливку льда, а потом третья разминка нас ждет. Напомним, что наши девушки будут в четвертой.
97,02 — третий результат в произвольной. За счет короткой программы опередила Беккари по сумме и стала второй — 150,35.
И шведка без падения не обошлась... Мда...
Провал, конечно. 82,72 за произвольную у Марольд и 135,56 в сумме. Только седьмой результат. Сельма Ир из Швеции закроет вторую разминку.
Наошибалась юная немка, падала... Результат будет так себе.
Порезали все же арбитры технику, и в итоге за произволку у Чен только пятый результат (91,17). Пятая она и по сумме программ — 147,00. На льду немка Анн-Кристин Марольд.
Еще один достойный прокат. Китаянка в борьбе за промежуточное лидерство.
Пезендорфер набирает за произвольный прокат 99,54, уступая только Беккари, ну а по сумме выходит в лидеры — 153,70. Хонгий Чен из Китая выступает следующей.
Австрийка в экстравагантном наряде выступила вполне неплохо. Обошлась без падений и может претендовать на лидерство.
Все стандартно: падения отправили Ма ниже, чем она могла бы быть. Только 87,20 за произвольную и 139,98 в сумме. Это третий результат. На льду австрийка Штефани Пезендорфер.
Какой-то день слез у нас. Не самый худший прокат, но американка сама ждала от себя большего.
Ну что ж, показав второй на данный момент результат в короткой программе (96,01), Фейгин на домашнем льду становится промежуточным лидером — 147,50. Ну а на льду американка Эмми Ма.
Серьезный прокат мы увидели! По технике болгарка Беккари уступила, но наверняка будет выше за счет суммы.
Болгарка Александра Фейгин открывает вторую разминку.
Только 79,64 за произволку и 129,21 в сумме — лишь на третьем месте Спаурс. Сейчас пауза перед началом выступлений девушек из второй разминки.
И у британки прокат не получился. Парад ошибок и падений продолжается. Ну а Беккари будет лидером после первой разминки!
Британка Кристан Спаурс, лучшая из этой разминки по итогам короткой программы, на льду сейчас.
В итоге Инг стала четвертой среди выступивших и в произвольной программе, и по сумме выступление. С результатом 124,26 она обошла пока только голландку.
Не получился прокат Инг. Падения сгубили ее выступление. Сама все понимает.
Худший результат в произвольной программе на данный момент — 70,89. Ну и по сумме ван Тиль остается, само собой, последней — 116,77. Но это было понятно и так. Следующей выступает Хлоя Инг из Сингапура. Она была 20-й в короткой программе, выше всех уже выступивших сегодня участниц.
Просто зашкаливающее число падений, в итоге даже не успела закончить программу до окончания саундтрека. Плачет Киара.
100,89 за произвольную программу получает итальянка! Ну и, конечно, выходит в лидеры с суммой 147,45! А на льду голландка Киара ван Тиль. Она пробилась в произвольную с худшим, 24-м результатом. Но Беккари-то была предпоследней, а уже обошла двух соперниц, что были выше.
Первый более-менее приличный прокат на сегодня. Итальянка откатала чище предшественниц, которым, кстати, в короткой программе уступила. Беккари обошлась без падений и должна выйти в промежуточные лидеры.
Только 78,99 за произвольный прокат и 127,27 в сумме. Падения дали о себе знать. На льду итальянка Лукреция Беккари.
Не очень рада Алана Токтарова. Она была 22-й после короткой программы и произвольную не смогла откатать без ошибок. Канадке уступила в технике.
Канадка Котоп не обошлась без падений и сдержанно встретила свою оценку. 92,49 у нее за произвольный прокат. 141,64 в сумме. На льду Алана Токтарова из Казахстана.
Выступление первой разминки открывает канадка Аврора Котоп, которая была в короткой программе 21-й.
Еще одна россиянка, Светлана Константинова, занимает после короткой программы шестое место (62,63) и тоже выступит в заключительной разминке сильнейших. На третьей строчке располагается японка Мако Ямасита (66,79).
После короткой программы лидирует россиянка Александра Трусова (72,03), на втором месте ее соотечественница Алена Косторная (71,63). Обе работают в группе Этери Тутберидзе.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на соревнованиях в произвольной программе у девушек на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию. Вместе с вами за событиями будет следить Александр Седов.
Прокаты одиночниц начнутся в 17:00 мск.
Российские фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная определят сильнейшую в произвольной программе на юниорском чемпионате мира в Софии.