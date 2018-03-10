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2
Косторная (Россия)
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3
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Флорида ПантерзНью-Йорк Рейнджерс
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Нэшвилл ПредаторзНью-Джерси Дэвилз
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Эдмонтон ОйлерзМиннесота Уайлд
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Майами ХитВашингтон Уизардс
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Даллас МавериксМемфис Гриззлиз
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04:30
Оклахома-Сити ТандерСан-Антонио Спёрс
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06:30
Лос-Анджелес КлипперсОрландо Мэджик
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20:00
Нью-Йорк НиксТоронто Рэпторс
не начался
22:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
не начался
22:30
Миннесота ТимбервулвзГолден Стэйт Уорриорз
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Новое поколение: Трусова и Косторная напугали мир

Фигуристки Трусова и Косторная заняли первое и второе места на ЮЧМ

Александра Трусова РИА Новости
Александра Трусова
Российские фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная завоевали золото и серебро турнира одиночниц на чемпионате мира среди юниоров в Софии. Спортсменки из группы Этери Тутберидзе, тренирующиеся с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, просто оказались на голову сильнее своих соперниц. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию.
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20:45

Это было классное выступление наших девушек. Константинова поднялась с шестого места после короткой программы на четвертое, ну а Трусова и Косторная стали закономерно первой и второй! Прекрасный юниорский чемпионат мира по фигурному катанию для России. Мы выиграли все золото! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

20:42

Достойное второе место и в произвольной — 135,76, и по сумме — 207,39. Трусова была вне досягаемости, но Косторная недосягаема для остальных.

20:39

Хороший прокат, завершила четверным прыжком. Но до Трусовой не дотянется.

20:35

128,38 — только Трусовой проиграла Ямасита. Естественно, что она опередила Константинову и вышла на второе место — 195,17. Ну а сейчас определится чемпионка — Алена Косторная закроет выступления своим прокатом.

20:32

После проката Трусовой тяжело такие выступления оценивать. Неплохо сработала японка, болельщики довольны, просто это не уровень нашей фигуристки. А вот с Константиновой поборется и, конечно, имеет отличные шансы на сохранение третьей позиции, на которой была после короткой программы. По технике, похоже, Константинову опережает, а ведь и так был небольшой задел.

20:28

На льду японка Мако Ямасита.

20:27

Трусова просто фантастические баллы получает! 153,49 за произвольную программу. 225,52 — это фантастическая сумма Александры. Она почти на 40 очков опережает Константинову!

20:24

«Молодец, молодец!» — несется с трибун. Ну а что тут еще скажешь? Это просто другой уровень. На голову сильнее всех, кто уже выступил.

20:220

Не самая большая сложность программы и падение стоили очень дорого. 111,51 в произвольной и 175,25 в сумме. Это только пятый результат. Константинова минимум четвертой будет! Ну а на льду лидер — Александра Трусова, собственной персоной!

20:17

Не обошлась Кихира без ошибок, да и по сложности программа не дотянула до соперниц. Проиграет Константиновой.

20:12

За произвольную получает 123,72 Константинова, и это второй результат. Но по сумме — 186,35 — она выходит на первое место! Одну позицию минимум уже отыграла после произвольной. Теперь на льду японка Рика Кихира, которая в короткой программе была четвертой.

20:09

Станислава Константинова без помарок фактически откаталась. Все элементы с плюсами, пусть и большинство с небольшими. Борется за лидерство Станислава.

20:05

122,16 — это второй результат в произвольной. Но по сумме Юн-Су Лим выходит на первое место — 185,12. Ну а теперь на льду россиянка Станислава Константинова.

20:02

Высшая лига пошла! Очень качественный прокат от кореянки. Была пара помарок, но с прыжками справилась, кроме одного, где было приземление на две ноги у бортика.

19:57

Юн-Су Лим из Южной Кореи выступает первой из сильнейшей шестерки. Она была пятой в короткой программе.

19:51

Шесть минут, и нас ждет финальная разминка. В группе сильнейших выступят все три россиянки. Напомним, что Трусова и Косторная борются между собой за золото! Константинова после короткой программы была шестой, но ей вполне по силам дотянуться до бронзы. Меньше четырех баллов надо отыграть.

19:50

111,99 за произвольный прокат у кореянки, а было бы выше, если бы не падение. 171,78 — это третья сумма.

19:47

Вообще, прокат был неплохим, но на фоне двух предыдущих участниц все-таки Ю выглядит бледнее.

19:42

Ой-ой-ой! Йокои получает 124,97 за произвольный прокат! В сумме у нее 184,78 — и это уверенное первое место пока! Кореянка Юнг Ю закроет предпоследнюю разминку.

19:40

Ох, японка дала жару! По технике она сильнее чем Куи выступила! Посмотрим, что будет в итоге. Может и обогнать американку по сумме.

19:35

118,17 и 180,39 в сумме. Это уже очень серьезно. Промежуточное первое место у Куи. Йоанна Йокои из Японии на льду. Она была восьмой, уступая Куи три балла.

19:33

Небольшие помарочки были, но в целом вполне себе удачный прокат. Продолжают арбитры накидывать баллы за технику. Лидером прямо сейчас станет точно.

19:28

92,25 получает Юнг за произвольный прокат и этого хватает, чтобы выйти на общее второе место — 156,22. На лед выходит американка Тинг Куи. Она была седьмой в короткой программе (62,22), всего в четырех баллах позади третьего места.

19:25

Неплохой прокат представительницы Гонконга, но многовато было недочетов. И сама недовольна.

19:20

«Улыбнись, — говорит наставница своей подопечной. — Все будет хорошо». Но оценки не радуют. Шестой результат в произвольной программе (92,81) и третье место по сумме баллов — 151,98. Ну а на льду Йи Кристи Юнг из Гонконга.

19:17

Первой среди участниц третьей разминки не выдерживает напряжения Архипова. Украинка падала и в целом завалила прокат.

19:14

Украинка Анастасия Архипова на льду.

19:13

Очень уверенно! Лучший прокат на сегодня (109,02) и по сумме привозит больше десяти баллов австрийке Пезендорфер — 164,34.

19:10

Отлично Дастих откатала свою программу, просто здорово! Выйдет в лидеры сейчас.

19:05

Леа Йоанна Дастих из Германии выступает первой.

18:59

Заливка льда закончена, и участницы третьей разминки уже на льду. Вот они.

18:45

Пауза на заливку льда, а потом третья разминка нас ждет. Напомним, что наши девушки будут в четвертой.

18:43

97,02 — третий результат в произвольной. За счет короткой программы опередила Беккари по сумме и стала второй — 150,35.

18:40

И шведка без падения не обошлась... Мда...

18:36

Провал, конечно. 82,72 за произвольную у Марольд и 135,56 в сумме. Только седьмой результат. Сельма Ир из Швеции закроет вторую разминку.

18:33

Наошибалась юная немка, падала... Результат будет так себе.

18:29

Порезали все же арбитры технику, и в итоге за произволку у Чен только пятый результат (91,17). Пятая она и по сумме программ — 147,00. На льду немка Анн-Кристин Марольд.

18:26

Еще один достойный прокат. Китаянка в борьбе за промежуточное лидерство.

18:21

Пезендорфер набирает за произвольный прокат 99,54, уступая только Беккари, ну а по сумме выходит в лидеры — 153,70. Хонгий Чен из Китая выступает следующей.

18:18

Австрийка в экстравагантном наряде выступила вполне неплохо. Обошлась без падений и может претендовать на лидерство.

18:14

Все стандартно: падения отправили Ма ниже, чем она могла бы быть. Только 87,20 за произвольную и 139,98 в сумме. Это третий результат. На льду австрийка Штефани Пезендорфер.

18:11

Какой-то день слез у нас. Не самый худший прокат, но американка сама ждала от себя большего.

18:07

Ну что ж, показав второй на данный момент результат в короткой программе (96,01), Фейгин на домашнем льду становится промежуточным лидером — 147,50. Ну а на льду американка Эмми Ма.

18:04

Серьезный прокат мы увидели! По технике болгарка Беккари уступила, но наверняка будет выше за счет суммы.

18:00

Болгарка Александра Фейгин открывает вторую разминку.

17:51

Только 79,64 за произволку и 129,21 в сумме — лишь на третьем месте Спаурс. Сейчас пауза перед началом выступлений девушек из второй разминки.

17:48

И у британки прокат не получился. Парад ошибок и падений продолжается. Ну а Беккари будет лидером после первой разминки!

17:45

Британка Кристан Спаурс, лучшая из этой разминки по итогам короткой программы, на льду сейчас.

17:44

В итоге Инг стала четвертой среди выступивших и в произвольной программе, и по сумме выступление. С результатом 124,26 она обошла пока только голландку.

17:41

Не получился прокат Инг. Падения сгубили ее выступление. Сама все понимает.

17:36

Худший результат в произвольной программе на данный момент — 70,89. Ну и по сумме ван Тиль остается, само собой, последней — 116,77. Но это было понятно и так. Следующей выступает Хлоя Инг из Сингапура. Она была 20-й в короткой программе, выше всех уже выступивших сегодня участниц.

17:33

Просто зашкаливающее число падений, в итоге даже не успела закончить программу до окончания саундтрека. Плачет Киара.

17:29

100,89 за произвольную программу получает итальянка! Ну и, конечно, выходит в лидеры с суммой 147,45! А на льду голландка Киара ван Тиль. Она пробилась в произвольную с худшим, 24-м результатом. Но Беккари-то была предпоследней, а уже обошла двух соперниц, что были выше.

17:26

Первый более-менее приличный прокат на сегодня. Итальянка откатала чище предшественниц, которым, кстати, в короткой программе уступила. Беккари обошлась без падений и должна выйти в промежуточные лидеры.

17:21

Только 78,99 за произвольный прокат и 127,27 в сумме. Падения дали о себе знать. На льду итальянка Лукреция Беккари.

17:19

Не очень рада Алана Токтарова. Она была 22-й после короткой программы и произвольную не смогла откатать без ошибок. Канадке уступила в технике.

17:14

Канадка Котоп не обошлась без падений и сдержанно встретила свою оценку. 92,49 у нее за произвольный прокат. 141,64 в сумме. На льду Алана Токтарова из Казахстана.

17:06

Выступление первой разминки открывает канадка Аврора Котоп, которая была в короткой программе 21-й.

17:05

Еще одна россиянка, Светлана Константинова, занимает после короткой программы шестое место (62,63) и тоже выступит в заключительной разминке сильнейших. На третьей строчке располагается японка Мако Ямасита (66,79).

17:03

После короткой программы лидирует россиянка Александра Трусова (72,03), на втором месте ее соотечественница Алена Косторная (71,63). Обе работают в группе Этери Тутберидзе.

17:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на соревнованиях в произвольной программе у девушек на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию. Вместе с вами за событиями будет следить Александр Седов.

10:30

Прокаты одиночниц начнутся в 17:00 мск.

10:00

Российские фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная определят сильнейшую в произвольной программе на юниорском чемпионате мира в Софии.