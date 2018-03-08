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Кубок Гагарина: Фемида благоволит СКА

Ошибка арбитров привела к победе СКА в третьем матче с «Северсталью»

Пока арбитры являются главными действующими лицами в серии СКА — «Северсталь» РИА Новости
Пока арбитры являются главными действующими лицами в серии СКА — «Северсталь»
Первый раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги обходится без сенсаций на Западе и проходит в драматичной борьбе на Востоке. Острые сюжеты и напряженная борьба есть и в Западной конференции, но ее несколько портят судейские ошибки. «Газета.Ru» рассказывает о ходе первого раунда плей-офф КХЛ.

Кагарлицкий против СКА и судей

Серия плей-офф между первой командой Континентальной хоккейной лиги и восьмой командой Западной конференции, по идее, не должна была стать примечательной. Собственно, счет противостояния — безнадежные для аутсайдера 0-3 — говорит именно об этом.

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Только эти цифры обманчивы. На деле «Северсталь» навязывает СКА настоящую борьбу, в которой самый богатый и мощный клуб страны держится с трудом и, к сожалению, не в последнюю очередь благодаря временами спорным, а порой и просто возмутительным решениям арбитров.

В первой игре серии в Санкт-Петербурге хозяева обошлись без штрафных минут, а гости играли в меньшинстве семь раз, включая моменты, когда армейцы сравнивали счет в основное время и вырывали победу в овертайме.

Формально здесь можно говорить о том, что череповчане не успевали за соперниками, о том, что команда Олега Знарка мастеровитее и потому раз за разом зарабатывала возможности реализовать лишнего.

Правда, в плей-офф, где арбитры в хоккее на всех уровнях и во всех странах стараются как можно меньше влиять на ход матчей удалениями, такой перекос выглядит как минимум странно.

Ну а произошедшее в третьем матче серии уже можно оценивать однозначно. После второго в противостоянии поражения в овертайме «Северсталь» справедливо чувствует, что ее обокрали.

Дело в том, что победная шайба Ярно Коскиранты в первом дополнительном периоде была заброшена после того, как атака армейцев из Питера должна была быть прервана свистком об офсайде.

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев взял челлендж, но арбитры после просмотра эпизода оставили решение в силе.

Все бы ничего, вот только череповчане выложили после игры в своем твиттере видео, на котором отчетливо видно, что положние вне игры имело место, а значит гол СКА нельзя было засчитывать, и игра должна была продолжаться.

Департамент судейства КХЛ уже выступил с официальным заявлением, отметив, что в распоряжении арбитров не было той записи, какую представил видеотренер «Северстали», но разве для кого-то подобное объяснение может быть удовлетворительным.

Да и почему-то кажется, что запись из трансляции тоже позволяла разглядеть арбитр, как все было на самом деле.

Есть в этой серии и безоговорочно положительный момент. Речь об игре капитана «Северстали» Дмитрия Кагарлицкого. 28-летний форвард, которого слухи на следующий сезон упорно сватают как раз в СКА, неудержим в этой серии.

На счету Кагарлицкого уже 4 шайбы и одна голевая передача в трех играх серии, и именно в капитане заключены надежды череповчан на продолжение борьбы после четвертого матча, который также пройдет на их льду.

Закономерный Запад

В остальном на Западе все достаточно закономерно. Московский ЦСКА лишь за две с лишним минуты до конца третьего матча серии со «Спартаком» пропустил от красно-белых первую шайбу.

6:0, 1:0 и 3:1 — в этом противостоянии настоящего накала дерби нет из-за слишком большой разницы в классе между командами, хоть спартаковцы и очень стараются.

Ярославский «Локомотив» уже и вовсе закончил свое противостояние с нижегородским «Торпедо», выиграв все четыре матча.

И хотя борьба в целом была достаточно упорной, все матчи завершились с перевесом ярославцев в одну шайбу, а дважды судьба встреч решалась в овертаймах, в целом перевес «железнодорожников» абсолютно закономерен.

Торпедовцы не смогли показать в этой серии чего-то, что позволило бы поверить в их возможность пройти дальше, хотя их наставника Петериса Скудру, не сдержавшего слез на пресс-конференции после заключительного матча, конечно, жалко.

«Торпедо» уже в пятый раз подряд при латвийском наставнике выходит в плей-офф, но преодолело первый раунд Кубка Гагарина только раз. Похоже, настало время что-то поменять.

Правда, прошла информация, что Скудре предлагают в Нижнем Новгороде новый контракт продолжительностью в два года.

Похоже, что все ясно и в противостоянии «Йокерита» с «Сочи», в котором российский клуб выиграл первый матч в Хельсинки, но уступил в трех следующих.

При этом борьба в этой паре очень интересная, и сдаваться подопечные Сергея Зубова точно не намерены.

В четвертой игре они, уступая в счете, забили эквалайзер за пять секунд до конца основного времени, однако все-таки уступили в овертайме.

Упорный Восток

На Востоке, как и ожидалась, упорная борьба идет абсолютно во всех сериях. Только челябинскому «Трактору» удалось выиграть три встречи подряд у забуксовавшего еще в конце регулярки «Нефтехимика».

У нижнекамцев остался последний шанс зацепиться в серии во втором домашнем поединке, который будет сыгран 8 марта. Учитвая, что после третьей игры челябинцы жаловались на стиль игры команды Андрея Назарова, снова стоит ожидать настоящих боевых действий на льду.

Имеет перевес казанский «Ак Барс» над хабаровским «Амуром», при этом «тигры» выиграли первую из двух домашних игр, показав свои острые зубы.

Ну а битвы «Салавата Юлаева» с «Авангардом» и магнитогорского «Металлурга» с екатеринбургским «Автомобилистом» и вовсе похожи на блокбастеры.

Объединяет их то, что перевес после трех матчей имеют номинальные андердоги — омичи и «Магнитка», ответившие двумя своими победами на первые виктории соперников. И понятно, что вся борьба в обоих противостояниях еще впереди. Эти серии — главные кандидаты на пары с седьмыми матчами.

Стоит также отметить, что пока не набрал ни одного очка ведущий защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин. И хотя это, конечно, для уральцев фактор негативный, именно в действиях Трямкина кроется резерв для усиления игры команды.

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