Герой Пхенчхана обыграл норвежцев

Российские герои лыжных гонок на Олимпиаде в Пхенчхане продолжают радовать россиян своим попаданием на пьедестал — только теперь уже на этапах Кубка мира.

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В норвежском Драммере завершился один из трех последних этапов сезона-2017/2018. В небольшом городке с 2003 года проводится только один вид лыжных соревнований — спринт среди мужчин и женщин, а потому спортивные мероприятия занимают только одни сутки.

В этом году лыжные забеги выпали на предпраздничный день — 7 марта. Среди россиянок ярче всего поздравить себя с наступающим сумела 22-летняя Наталья Непряева.

На очень непростой трассе, где перед длинной финишной прямой необходимо преодолеть крутой подъем, бронзовый призер Олимпиады-2018 в женской эстафете уверенно добралась до финала.

Соперницами россиянки в борьбе за медали стали олимпийская чемпионка Игр-2018 в спринте Стина Нильссон из Швеции, серебряный призер Пхенчхана в этом же виде гонок Майкен Касперсен Фалла из Норвегии и американка Джессика Диггинс.

Будучи универсальной лыжницей, которая может добиться неплохого результата и классическим ходом, и коньковым — причем на любых дистанциях — Непряева непременно должна была биться за попадание на пьедестал.

Тем более что 4 марта россиянка уже взяла серебро в индивидуальной гонке на 10 км, доказав всем и себе в первую очередь, что не является лишь краткой вспышкой олимпийской истории.

В финале спринта в Драммере Непряева ушла в отрыв вместе с Нильссон и Фаллой и большую часть дистанции держалась в их темпе, пока Диггинс выступала в роли догоняющей.

Однако на последнем повороте россиянка решила рискнуть и оторвалась от своих оппоненток, решив во что бы то ни стало прийти первой. Это сыграло злую шутку с не самой опытной спортсменкой: отдав все силы на этот обгон, она затем ощутимо сдала и сначала пропустила вперед резко ускорившуюся Фаллу, а затем и Нильссон.

Что самое обидное, на последних метрах дистанции Наталью обогнала и американка, оставив ее совсем без наград.

В итоге Непряева завоевала в Драммене лишь «деревянную» медаль, отстав от Фаллы, которая финишировала первой, на 2,32 секунды. Второе место досталось Нильссон (+1,39), а третьей стала, как уже было сказано, Диггинс (+1,88).

После гонки Фалла не скрывала удовлетворения от победы в родных стенах.

«Очень рада, что одержала четвертую победу в Драммене. Думаю, мои батареи наконец-то полностью заряжены. Я немного устала после Олимпийских игр и поэтому тренировалась не так часто.

Здорово, что мне удалось победить и практически обеспечить себе третий малый Хрустальный глобус», —

приводит слова норвежки официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (ФИС).

Однако еще больше полученной медали радовалась бронзовый призер спринта Диггинс, которая, в отличие от своих соперниц, не так титулована и не имеет в своей копилке олимпийских наград.

«Я очень счастлива. Наконец-то мне удалось попасть на подиум по итогам классического спринта. Мы вместе с тренерским штабом уделили огромное внимание «классике».

Впрочем, я удивлена тем, что смогла занять третье место.

Лыжи катили превосходно, сервисмены проделали замечательную работу», — поделилась впечатлениями американка.

Комментариев от Непряевой так и не появилось, что неудивительно: россиянка явно была разочарована итоговым результатом. Однако в любом случае стоит похвалить ее за рвение к победе и амбициозность.

В мужском спринте россиян порадовал уже полюбившийся всем Александр Большунов — четырехкратный призер Олимпиады-2018 в личном спринте, эстафете, командном спринте и масс-старте на 50 км.

Добравшись до финала, лыжник решил действовать смело и с ходу ринулся вперед, оставив соперников позади. Стоит отметить, что в решающую стадию, помимо Александра, пробились только норвежцы, отлично знакомые с трассой, среди них — трехкратный олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Йоханнес Клэбо.

Какое-то время Большунову удавалось лидировать даже в такой компании, однако по ходу дистанции его все-таки обогнали Клэбо и Эйрик Брандсдаль (как это уже было в полуфинале).

Финишную черту спортсмены пересекли в следующем порядке: Клэбо стал первым, Брандсдаль — вторым, а Александр взял бронзу.

К слову, после Большунова в итоговом протоколе шли подряд норвежцы, вплоть до восьмого места, которое занял россиянин Александр Панжинский. Трасса в Драммене неспроста является домашней для скандинавов — здесь они всегда претендуют на весь пьедестал, так что Александра можно смело поздравлять с тем, что он обошел всех норвежцев, кроме двух.

Сложность этой трассы для всех представителей других стран отлично подчеркивает тот факт, что Большунов стал только третьим российским лыжником, которому удалось завоевать медаль в Драммене -— до него этого добивались лишь Сергей Устюгов и Никита Крюков.

Впрочем, сам россиянин остался не очень доволен выступлением.

«Боролся за победу сегодня, поэтому я разочарован, что не сумел победить. Клэбо был очень силен на последнем подъеме. Я отдал все, но этого оказалось недостаточно. С нетерпением жду масс-старта на 50 км в Холменколлене. Буду бороться за победу», — пообещал Большунов.

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