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«Беспокоюсь за свою безопасность в Тюмени»

Шведский биатлонист присоединился к бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени

Себастьян Самуэльссон РИА Новости
Себастьян Самуэльссон
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон и словенец Клемен Бауэр присоединились к бойкоту последнего этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени, о котором ранее объявили сборные Канады, США и Чехии.

Сразу по окончании Олимпийских игр сборные Канады, США и Чехии по биатлону объявили, что объявят бойкот последнему этапу Кубка мира и не полетят в Тюмень, где и состоятся заключительные биатлонные старты сезона.

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Биатлонисты и руководители федераций этих трех стран выражали крайнее раздражение решением Международного союза биатлонистов (IBU) не переносить старты из России.

Недовольство было вызвано неудовлетворительными, по мнению бойкотирующих, действиями России по борьбе с допингом, а также тем, что до сих пор не восстановлено в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Несмотря на то что норвежский президент IBU Андерс Бессеберг четко сказал, что решающий этап борьбы за Большой хрустальный глобус, как и было запланировано, состоится в Тюмени, канадцы, американцы и чехи посредством соцсетей и различных интервью призывают другие сборные и отдельных биатлонистов и биатлонисток присоединиться к их решению и отказаться от поездки в Россию.

Пока индивидуальных отказников среди других команд двое. 7 марта о своем отказе лететь в Россию заявил словенский биатлонист Клемен Бауэр.

«Я не собираюсь ехать в Россию. Я был полностью уверен, что Международный союз биатлонистов перенесет эти гонки, но, несмотря на все те усилия, которые мы приложили в борьбе за чистый спорт, благодаря президенту IBU этого не произошло. Хочется увеличить активную роль спортсменов в принятии подобных решений», — заявил Бауэр в интервью словенским СМИ.

Интересно, что в данный момент отбывает дисквалификацию самая титулованная биатлонистка Словении Тея Грегорин, в допинг-пробе которой, сданной еще на Играх-2010 в Ванкувере, обнаружили запрещенный препарат.

Напомним, что Грегорин является бронзовым призером Олимпиады в Сочи в 2014 году, где она заняла третье место в гонке преследования.

Самым же резонансным отказом от выступления в Тюмени стало заявление шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона, который стал известен миру благодаря сенсационному серебряному финишу в Пхенчхане-2018 в гонке преследования.

Кроме того, в Южной Корее Самуэльссон выиграл золотую медаль в составе шведской эстафетной сборной.

«Я решил бойкотировать этап Кубка мира в России. Страны, которые не имеют функционирующей антидопинговой организации, не должны проводить международные соревнования.

Кроме того, я беспокоюсь как насчет собственной безопасности в России, так и насчет надежности проведения там допинг-тестирования»,

– написал Самуэльссон на своей странице в фейсбуке.

«Я беру пример с Чехии, Канады и США. Не хочу ехать туда. Это мое личное решение, но тем не менее я чувствую сильную поддержку со стороны всей нашей команды», — рассказал спортсмен в интервью Expressen.

Некоторые другие иностранные спортсмены поддержали позицию Самуэльссона, хотя сами от выступлений в Тюмени не отказались.

«По-моему, РУСАДА и Союз биатлонистов России (СБР) сделали недостаточно для того, чтобы пролить свет на допинговое дело. На протяжении последних лет WADA и различные комиссии обнаружили множество доказательств наличия допинговой системы в России, — рассказал Faster Skier немец Эрик Лессер.

— Но РУСАДА и СБР не сделали ничего в плане борьбы с допингом. Московская антидопинговая лаборатория все еще не имеет лицензии, чиновники остались на своих местах. Ехать в Россию и праздновать там финал сезона после все этих проблем – неправильный знак».

Впрочем, многие звезды биатлона, например, многократный обладатель Кубка мира француз Мартен Фуркад и сборная Норвегии в полном составе, раскритиковали такую позицию.

Фуркад-младший заявил, что Россия уже была достаточно наказана прежде, а также напомнил, что после Олимпиады в Южной Корее МОК восстановил ОКР в правах.

Норвежцы же сделали акцент на том, что дело спортсменов – соревноваться, и все они обязаны при любой личной позиции выполнять свою работу и участвовать в стартах в Тюмени.

Напомним, что именно Фуркад и лидер норвежской команды Йоханнес Бё ведут борьбу за победу в Кубке мира и должны разрешить свой спор именно на соревнованиях в Тюмени, которые пройдут с 22 по 25 марта.

Не согласился со своим подопечным даже главный тренер шведской сборной Вольфганг Пихлер, прежде работавший с женской сборной России.

«Если Себастьян думает, что для него так будет лучше, он должен сделать это. У меня другое мнение на этот счет, но я поддерживаю его, если он считает, что это пойдет спорту во благо, — сказал Пихлер.

— У нас демократия, и если он хочет бойкотировать, то пускай так и поступает. Если он не хочет ехать, то не поедет».

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