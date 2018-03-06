Россия под прицелом: атлетов гонят с турниров

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), начатое в ноябре 2015 года на фоне масштабного допингового скандала в российском спорте. Текущий статус организации по-прежнему не позволяет отечественным спортсменам выступать на международных состязаниях под национальным флагом.

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Некоторые из них допускаются к стартам в качестве нейтральных атлетов, как было на недавно прошедшем в Бирмингеме зимнем чемпионате мира. Индивидуальные приглашения были выданы семерым спортсменам из России, трое из которых завоевали награды. Мария Ласицкене и Данил Лысенко первенствовали в прыжках в высоту, а Анжелика Сидорова стала второй в прыжках с шестом.

В неофициальном медальном зачете нейтральные россияне показали пятый результат, уступив полноценным командам из США (6 золотых, 10 серебряных и 2 бронзовые награды), Эфиопии (4-1-0), Польше (2-2-1) и Великобритании (2-1-4).

Сохраняется риск лишения России права делегировать на соревнования своих атлетов даже в нейтральном статусе. По словам руководителя рабочей группы ИААФ по восстановлению ВФЛА Руне Андерсена, соответствующее решение может быть принято на июльском заседании в случае, если в обозримой перспективе «не получится достигнуть прогресса».

На ближайшем конгрессе ВФЛА также могут исключить из числа членов ИААФ, подчеркнул функционер.

Как сообщается на официальном сайте российской федерации, рабочая группа ИААФ «отметила определенный прогресс в отношении восстановления членства организации в своей структуре». Одновременно там обозначили ряд требований, необходимых к выполнению для полного устранения противоречий.

Во-первых, ВФЛА обязана возместить все расходы, понесенные ИААФ и Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS), всех судебных издержек, а также расходов, понесенных ИААФ при рассмотрении заявок российских спортсменов для участия в международных стартах в нейтральном статусе. Точная сумма задолженности при этом не называется.

Во-вторых, для восстановления членства в ИААФ российская сторона должна признать выводы комиссии Макларена и принять меры по итогам этих выводов. С выполнением данного условия могут возникнуть серьезные проблемы, поскольку президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков уже заявил о том, что российская сторона не намерена делать подобное.

В-третьих, необходимо полное восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА): данный вопрос пока остается открытым, точные перспективы не ясны.

В-четвертых, от ВФЛА требуют добиться на законодательном уровне решения вопроса «о временном отстранении от работы тренеров в тех случаях, если они временно отстранены от тренерской деятельности в соответствии с нарушениями антидопинговых правил».

Ну и в-пятых, федерация должна предоставить «четкий и объемный план» антидопингового тестирования российских спортсменов на национальном уровне на 2018 год, который позволит ИААФ быть уверенной в том, что российские спортсмены будут выступать «чистыми».

Как уточняется на ресурсе ВФЛА, рабочая группа ИААФ рекомендовала в самое ближайшее время созвать встречу ВФЛА и рабочей группы, где будут обсуждены детали невыполненных критериев, назначены сроки их выполнения, а также обозначена новая «дорожная карта».

Далее рабочая группа будет наблюдать за выполнением данных критериев.

Немецкий журналист, автор цикла нашумевших фильмов про российский допинг Хайо Зеппельт выразил удовлетворение пролонгацией санкций, поставив ИААФ в пример Международному олимпийскому комитету (МОК), который, по его твердому убеждению, смалодушничал, пустив атлетов из России на зимнюю Олимпиаду-2018.

«В отличие от МОК, ИААФ ведет себя последовательно. Российские спортсмены остаются отстраненными», — написал Зеппельт в твиттере.

В свою очередь, президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин выразил желание встретиться с главой ИААФ Себастьяном Коу и Андерсеном. Российский функционер намерен добиваться прямого диалога с коллегами.

«Думаю, под прогрессом они понимают признание доклада Макларена и восстановление РУСАДА поскольку больше вопросов к нашей федерации у них нет, — сказал Шляхтин ТАСС. — Мы отправляли им все материалы, документы.

С октября рабочая группа ИААФ ни разу не выходила с нами на связь и, соответственно, никаких негативных факторов, касающихся этих вещей, мы не заметили.

Но то, что там ситуация накаляется, мы это все прекрасно видим и понимаем. Те, кто от нас был в Бирмингеме, все это протранслировали».

Бывший руководитель ВФЛА Валентин Балахничев, при котором и начался все не стихающий скандал, обвинил в ситуации нынешнее руководство, которое, по его мнению, «ничего не предпринимает для ускорения вопроса об отмене отстранения».

«Посмотрите, насколько быстро все было решено у зимних видов спорта, — приводит слова специалиста «Чемпионат.com». — Насколько я понимаю, «зимникам» в CAS помогает министерство юстиции. Если бы четыре год назад нам оказали такую же поддержку, то ничего бы этого не произошло».

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что поводом к продлению отстранения ВФЛА послужили высокие показатели россиян на ЧМ-2018.

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