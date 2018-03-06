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Мутко попрощался с чемпионатом мира

Дворкович стал координатором Оргкомитета ЧМ-2018 вместо Мутко

Виталий Мутко и Аркадий Дворкович (слева) вместе болеют за сборную России РИА Новости
Виталий Мутко и Аркадий Дворкович (слева) вместе болеют за сборную России
Аркадий Дворкович сменил Виталия Мутко в должности координатора Оргкомитета «Россия-2018», ведущего подготовку страны к чемпионату мира по футболу 2018 года. Одновременно вице-премьер правительства России Дворкович занял пост председателя Оргкомитета, который после ухода Мутко недолгое время совмещал с должностью генерального директора Алексей Сорокин.

Вице-премьер правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко лишился последней должности, которая связывала его с домашним чемпионатом мира по футболу 2018 года.

Теперь пост координатора от правительства России по вопросам организации, подготовки и проведения мундиаля перейдет от Мутко к другому вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

Кроме того, Дворкович займет должность председателя Оргкомитета «Россия-2018», который занимается всеми вопросами подготовки чемпионата мира. Ранее этот пост также занимал Мутко перед тем, как уступить его Алексею Сорокину.

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Как сообщает пресс-служба вновь назначенного координатора мирового первенства и председателя Оргкомитета в одном лице, документы о кадровых перестановках были подписаны еще 3 марта премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.

Мутко прокомментировал произошедшее крайне немногословно:

«Мы приняли решение, что генеральным директором Оргкомитета «Россия-2018» является Алексей Сорокин, а мой коллега Аркадий Дворкович станет председателем».

Напомним, Мутко покинул пост председателя «России-2018» и был исключен из Наблюдательного совета Оргкомитета 4 января 2018 года, причем о готовящихся нововведениях стало известно еще 27 декабря 2017-го. Приказ об этих кадровых переменах также подписал Медведев.

«Сорокин будет взаимодействовать с Международной федерацией футбола (ФИФА). Я же займусь координацией работы со стороны правительства, —

говорил тогда Мутко в комментарии ТАСС. — Сорокин получит всю необходимую поддержку от государства на посту главы оргкомитета. Проект чемпионата мира находится в большой степени готовности, сделано много. А задачи, которые мы еще не решили в уходящем году, будут реализованы в ближайшем будущем».

Однако и координаторская деятельность теперь не в компетенции вице-премьера. Впрочем, чиновник сам ранее высказывал намерения дистанцироваться от грядущего мундиаля из-за скорых судебных разбирательств с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Напомним, 5 декабря прошлого года МОК обвинил Мутко в пособничестве допинговым махинациям во время зимней Олимпиады в Сочи - 2014. Тогда он занимал должность министра спорта России.

Основываясь на этих подозрениях, МОК пожизненно отстранил вице-премьера от Олимпиады и запретил ему приезжать в южнокорейский Пхенчхан на Игры-2018.

Вскоре после обнародования данного вердикта чиновник принял решение защищать свое доброе имя и подал апелляцию на решение МОК в Спортивный арбитражный суд (CAS).

5 марта 2018 года стало известно, что CAS приступил к изучению жалобы Мутко на пожизненное отстранение от Игр.

«Подтверждаем, что CAS рассматривает апелляцию господина Мутко, поданную 26 декабря 2017 года. В настоящее время CAS не может давать какие-либо комментарии по этому делу», — говорится в заявлении суда.

Перед тем, как подать жалобу, Мутко рассудил, что не сможет совмещать деятельность по подготовке к чемпионату мира с судебными тяжбами против МОК.

В конце декабря 2017-го он объявил, что планирует по своей воле оставить пост президента Оргкомитета «Россия-2018», что вскоре и произошло.

«ФИФА понимает решение Мутко, которое также было принято в интересах мундиаля, который пройдет в России.

ФИФА благодарит Мутко за столь ответственный шаг и выполненную к этому моменту работу по подготовке к чемпионату мира», — заявили тогда в пресс-службе Международной федерации футбола.

Также чуть ранее, 26 декабря, Мутко временно покинул должность президента Российского футбольного союза (РФС).

Срок отказа от полномочий — полгода, то есть до июля 2018-го, когда чемпионат мира будет в самом разгаре. Этот уход тоже объяснялся скорыми разборками с МОК, а также желанием чиновника сосредоточиться на государственной работе.

Временно исполняющим обязанности Мутко стал генеральный директор организации Александр Алаев, который сразу выразил надежду на скорое возвращение предыдущего руководителя.

«Ровно два года назад мы не говорили о футболе, а говорили о том, что надо спасать РФС, и, по сути, это сделал Виталий Леонтьевич.

Сегодня все мы должны сосредоточиться, у нас есть полный контакт с клубами и федерациями — это футбольная семья.

Надеюсь, что приостановка будет минимальной, потому что Виталий Леонтьевич лучше всех разбирается в футболе, нам его будет не хватать», — подчеркнул Алаев.

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