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«Астори могли убить»: расследование трагедии в кальчо

Непроснувшийся футболист сборной Италии мог быть случайно убит

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Защитник сборной Италии и «Фиорентины» Давиде Астори, который был найден мертвым в своем гостиничном номере, мог стать жертвой убийства по неосторожности. Такую версию озвучил прокурор города, в котором произошла трагедия, Антонио Де Николо. Ранее предполагалось, что сердце футболиста остановилось по естественным причинам. Клуб уже сообщил, что церемония прощания с игроком состоится в среду, 7 марта, а похороны пройдут на следующий день.

Внезапная смерть капитана итальянской «Фиорентины» Давиде Астори, выступавшего за основную сборную своей страны, могла быть вызвана не естественными причинами, как утверждалось ранее.

Прокурор города Удине, в котором футболист был найден мертвым, Антонио Де Николо сообщил, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с предполагаемым убийством по неосторожности.

«На данный момент дело возбуждено без конкретных обвиняемых, предполагаемые убийцы названы «неизвестными». Мы потребовали вскрытия тела, которое будет произведено во вторник, 6 марта, — приводит слова прокурора Football Italia. — Нашим долгом является выяснить, была ли смерть Астори трагическим случаем или же кто-то мог что-то об этом знать.

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В настоящее время мы не предъявляем никому обвинений. К тому же мы не нашли никого, кто мог бы дать ответы на наши вопросы».

Напоследок чиновник отметил, что такая юридическая процедура, как возбуждение уголовного дела, позволит определить, является ли кто-то ответственным за случившуюся трагедию.

Астори был обнаружен мертвым в своем гостиничном номере утром 4 марта — в день игры национального чемпионата против «Удинезе».

Изначально предполагалось, что игрок скончался во сне от внезапной остановки сердца. К сожалению, в современном футболе подобные случаи происходят не так уж редко — сказываются огромные физические нагрузки и большое количество матчей, которые вынуждены проводить за сезон игроки топ-клубов, участвующих в нескольких серьезных турнирах.

В своем первом заявлении по поводу внезапной кончины Астори прокурор Де Николо охарактеризовал произошедшее как «остановку сердца, произошедшую естественным образом».

«Странно, что такая беда случилась с профессиональным спортсменом, которого тщательно обследовали врачи.

Никаких тревожных симптомов до трагедии не было», — отмечал чиновник.

Накануне несчастного случая состояние Астори действительно не вызывало ни у кого подозрений. По информации портала Corriere.it, в последний вечер своей жизни футболист вместе с несколькими одноклубниками посмотрел в лобби отеля матч Серии А «Лацио» — «Ювентус» (0:1), а затем и встречу «Наполи» — «Рома» (2:4).

Затем Астори посетил общий ужин, после чего заглянул к голкиперу команды Марко Спортьелло.

«Давиде пришел в мою комнату, чтобы поиграть в приставку, и чувствовал себя хорошо, — рассказал 25-летний вратарь.

— В 11 ночи он ушел, забыв свои тапочки. Я написал ему об этом. Уже из своего номера Давиде ответил: «Спасибо, они мне сейчас не нужны, я заберу их утром перед завтраком».

Однако капитан «Фиорентины» так и не вернулся к Спортьелло, который стал последним человеком, видевшим его в живых.

Отсутствие Астори на завтраке вызвало всеобщее удивление: раньше капитан никогда не пропускал общекомандные сборы. Когда защитник не ответил на звонки и не открыл дверь на стук, партнеры забеспокоились.

Персонал отеля предоставил массажисту команды дополнительный ключ от номера, и вскоре мужчина обнаружил в комнате безжизненно лежащего игрока.
Был немедленно вызван клубный врач, но он не сумел провести сердечно-легочную реанимацию, поскольку с момента смерти прошло уже слишком много времени.

Тело скончавшегося было доставлено в больницу Udine de Santa Maria della Misericordia, где будет произведено вскрытие, которое должно дать окончательный ответ на вопрос, что же стало причиной смерти Астори.

Матч «Фиорентины» и «Удинезе» был отменен, а футболисты отправились домой чартерным рейсом. Позднее стало известно, что все оставшиеся встречи 27 тура чемпионата Италии, включая дерби «Милан» — «Интер» были перенесены на неопределенный срок.

Астори защищал цвета «Фиорентины» последние три года, до этого проведя один сезон в «Роме» и семь — в «Кальяри». За основную сборную Италии он выступал с 2011 года, не всегда появляясь на поле, но регулярно попадая в заявку в последнее время.

Футбольная общественность Италии пребывает в глубоком шоке от произошедшего. Многие пишут трогательные обращения в адрес безвременного ушедшего игрока.

Полузащитник «Фиорентины» Риккардо Сапонара посвятил Астори пронимающее до глубины души прощальное письмо.

«Капитан, мой капитан. Почему ты не пришел на общий завтрак? Почему ты не забрал свои тапочки из комнаты Спортьелло? Почему не пришел выпить апельсиновый сок, как ты обычно это делаешь?

Нам будут говорить, что жизнь продолжается и мы должны смотреть вперед и прийти в себя, но каково это будет без тебя?

Кто зайдет в столовую утром, чтобы обрадовать нас своей улыбкой? Кто с любопытством спросит, чем мы занимались вчера вечером, чтобы вместе посмеяться?

Кто будет воспитывать молодых парней, кто будет беседовать с самыми опытными?

Вернись, нам нужно досмотреть «Ла-Ла Ленд» и поговорить о нем. Вернись во Флоренцию, тебя ждут там, чтобы продлить контракт с клубом и таким образом признать все то доброе и позитивное, что ты даришь нам постоянно.

Выйди из этой проклятой комнаты, мы ждем тебя завтра на тренировке.

В жизни мы встречаемся с людьми, с которыми вроде знакомы, но они никогда не общаются с нами. И есть такие, как Давиде, которые сразу приветствуют тебя: «Добро пожаловать во Флоренцию, Рики».

Где бы ты ни был, продолжай быть нашим защитником и наставляй нас на правильный путь. Капитан, мой капитан. Навсегда мой капитан», — написал Сапонара в своем инстаграме.

O capitano, mio capitano. Perchй non sei sceso a fare colazione insieme a tutti noi? Perchй non sei passato a riprendere le tue scarpe fuori dalla camera di Marco e non sei venuto a bere la tua solita spremuta d'arancia? Ora ci diranno che la vita scorre, che lo sguardo va puntato in avanti e dovremo rialzarci, ma che sapore avrа la tua assenza? Chi arriverа ogni mattina in mensa a riscaldare l'ambiente con il proprio sorriso? Chi ci chiederа incuriosito ciт che abbiamo fatto la sera precedente per riderci su? Chi sgriderа i piщ giovani e chi responsabilizzerа i piщ esperti? Chi formerа il cerchio per giocare a "due tocchi" o chi farа ammattire Marco alla play? Con chi dibatteremo sulle puntate di Masterchef, i ristoranti fiorentini, le serie TV o le partite disputate? Su chi appoggerт la mia spalla a pranzo dopo un allenamento estenuante? Torna dai, devi ancora finire di vedere LaLaLand per poterlo analizzare come ogni film appena uscito. Torna a Firenze, ti attendono in sede per rinnovare il contratto e riconoscerti il bene e la positivitа che doni quotidianamente a tutti noi. Esci da quella maledetta stanza, ti aspettiamo domani alla ripresa degli allenamenti. Nella vita ci sono persone che conosci da sempre con le quali non legherai mai, poi ci sono i Davide che ti entrano immediatamente dentro con un semplice "Benvenuto a Firenze Ricky". Ovunque tu sia ora, continua a difendere la nostra porta e dalle retrovie illuminaci il giusto cammino. O capitano, mio capitano. Per sempre mio capitano.

Публикация от Riccardo Saponara (@rickinara)

Церемония прощания с Астори состоится в среду, 7 марта, а похороны пройдут на следущий день в базилике Санта-Кроче. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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