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Емельяненко проголосовал перчатками

Александр Емельяненко нокаутировал Шимона Байора за три минуты

Российский боец Александр Емельяненко vk.com/fc_akhmat
Российский боец Александр Емельяненко
Российский боец ММА Александр Емельяненко досрочно победил польского спортсмена Шимона Байора в главном бою вечера ММА «Битва на Волге» в Тольятти. Россиянину понадобилось все три минуты, чтобы отправить соперника в нокаут.

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко нокаутировал поляка Шимона Байора на вечере ММА «Битва на Волге» в Тольятти. Бои проходили под эгидой лиги World fighting championship Akhmat (WFCA), с которой Емельяненко подписал контракт в прошлом году.

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Поединок с Байором стал третьим для россйиского бойца после освобождения из тюремного заключения, к которому Александр был приговорен за изнасилование.

Всего в этот вечер в Тольятти прошло 14 боев, но всеобщее внимание, конечно, привлекал поединок с участием одного из самых известных бойцов ММА в России Емельяненко-младшего.

Александр еще до боя числился явным фаворитом схватки с Байором. До встречи с российским спортсменом поляк одержал 17 побед и потерпел семь поражений.

Емельяненко уверенно доказал свой статус, нокаутировав соперника в середине первого раунда. На победу в бое Александр затратил около трех минут.

С самого начала схватки Емельяненко продемонстрировал свой агрессивный настрой. Байор же заметно опасался соперника, изначально предпочтя вести бой от обороны. Правда, на первой минуте Байору все же удалось нанести пару ударов, которые, впрочем, не оказали на россиянина никакого действия.

Пропустив несколько ударов, Александр, наоборот, разозлился и бросился в атаку.

Он быстро нашел ключи к защите поляка и в начале четвертой минуты первого раунда провел сильную и точную двойку, послав соперника в тяжелый нокдаун.

Емельяненко мгновенно перешел в партер, где одним ударом добил Байора.

В какое-то мгновение за поляка стало даже страшно, потому что в течение нескольких секунд он ни разу не пошевелился, но, к счастью, Байор сам смог прийти в себя и даже нашел силы поздравить Александра с победой.

В целом, тактика польского бойца на бой была оправдана, так как в открытой перестрелке поляк не продержался бы против Емельяненко и трех минут, но и надежную оборону Байору выстроить не удалось.

Эта победа стала для Александра 26-й в профессиональной карьере и третьей досрочной подряд после освобождения из тюрьмы.

Сразу же после боя Емельяненко на ринге прокомментировал свой успех.

«Спасибо всем, кто пришел поддержать. Спасибо, что смотрите. Сегодня в этих перчатках я проголосовал за Путина на ринге. Владимир Владимирович — наш президент. Спасибо Рамзану Ахматовичу за поддержку, эта победа зачислена на счет клуба «Ахмат». «Ахмат» — сила!»

— сказал боец.

Напомним, что Емельяненко-младший находится в хороших отношениях с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который оказывает активную поддержку смешанным единоборствам в республике.

До встречи с Байором Емельяненко под знаменами клуба «Ахмат» провел бои с бразильцем Жеронимо дос Сантосом и американцем Верджилом Цвикером.

Оба поединка завершились победой россиянина техническим нокаутом.

С момента освобождения из заключения Емельяненко периодически становился участников конфликтов, а также делал скандальные заявления.

Так, за день до боя с Байором Александр подверг критике известных российских бойцов Сергея Харитонова и Алексея Олейника.

«Я попросил не ставить меня против российских бойцов. Даже против таких, как Харитонов, как Алексей Олейник, и им подобных. Они в открытую сидят и заявляют: «Нам не интересен бой с Александром, нам интересно, сколько заплатят!» И я им отвечаю: «Да отдыхайте!» Я принципиально не буду с ними драться. Если хотят, пусть приезжают ко мне на тренировку, либо я готов приехать к ним в спортзал и побить их. По их правилам.

Они что один, что второй — полуобмороки, мертвые. Доживают свой бойцовский век»,

— приводит слова спортсмена «СЭ».

Ранее осенью, уже будучи членом клуба «Ахмат» Емельяненко поссорился со своим старшим братом Федором, чье окружение подверг критике в одном из интервью. Бойцы написали друг другу несколько открытых писем с взаимными обвинениями, и на сегодняшний день об их примирении пока ничего неизвестсно.

Однако Александр выразил уверенность, что рано или поздно братья помирятся.

«Успокоится все, уляжется, выровняется. Все будет нормально, не переживайте»,

— сказал боец.

Возглавляющий союз ММА России Емельяненко-старший в октябре 2016 года выступил с критикой боев турнира по смешанным единоборством в Грозном, где приняли участие трое сыновей Кадырова. Федор резко осудил бои, отметив, что детям до 12 лет не разрешено выступать по правилам ММА.

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