Снежное дерби в стиле хард-рок

4 марта на стадионе «РЖД Арена» в рамках 21-го Российской футбольной премьер-лиги состоялось московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». Если формально чемпионат возобновился днем ранее, то самый ожидаемый и во многом судьбоносный (как для команд, так и для всей лиги) матч был сыгран сегодня. Атмосфера вокруг встречи и вовсе была накалена чуть ли не до предела за неделю до нее. И оно понятно: красно-зеленые, продолжающие свой путь к чемпионству, на своем стадионе не могли ударить в грязь лицом и должны были сохранить отрыв от ближайших преследователей; красно-белые же были мотивированы его сократить и взять реванш за обидное поражение в первом круге.

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За несколько дней до матча президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что решающим он является именно для «Спартака»:

«Матч со «Спартаком» — решающий для них. Не для нас. Мы со «Спартаком» находимся в разных ситуациях. Но, безусловно, мы хотим сыграть в нем и выиграть», — сказал он.

В день игры владелец красно-зеленых вновь заявил о себе: болельщикам действующего чемпиона страны было отказано в проведении перфоманса на стадионе. Об этом сообщило объединение фанатов «Спартака» «Фратрия».

Позже в «Локомотиве» объяснили данную ситуацию заботой о безопасности, а также напомнили, что в матче первого круга фанатам «железнодорожников» также запретили устраивать перфоманс, который был согласован с руководством РФПЛ.

Согласованный с @rfpl перфоманс на матч с Локомотивом запретили. Такое решение лично принял президент Локо Геркус.#ФутболДляФанатов pic.twitter.com/DJjyFLLpfS — Фратрия (@fratria) 4 марта 2018 г.

«Одна из причин: полотно не просматривается, болельщики могут пронести пиротехнику, как было в прошлый раз. Также на совещании было указано, что матч повышенной категории безопасности, поэтому трибуны должны просматриваться. Отметим, на прошлом матче в августе болельщикам «Локомотива» также запретили согласованный с РФПЛ перформанс на матче со «Спартаком». Принимающая сторона имеет на это право», — сообщили ТАСС в отделе по работе с болельщиками «Локомотива».

Неизвестно, охладило ли пыл спартаковских фанатов данное пояснение, но вот погода в день матча точно могла. Температура воздуха составляла около 10 градусов мороза, что, согласно регламенту, не давало повода о переносе встречи. Однако обильный снегопад заставил инспекторов матча об этом задуматься. После небольшого совещания было принято решение не отменять игру, а чтобы создать более комфортные для игры в футбол условия, разметка на поле была покрашена в красный цвет. Единственный недочет — отсутствие мяча красного цвета.

Пока все слушают Макса Покровского и группу 'Ногу Свело', 'РЖД-Арена' под снежным покровом ожидает жары. #ЛокомотивМСпартакМ pic.twitter.com/BKLygM0gWw — Andrey Senchenko (@ASenchenko11) 4 марта 2018 г.

Пока команды готовились к выходу на предматчевую разминку, болельщики (преимущественно «Локомотива») согревались на площади у стадиона. Стоит отметить, что руководство «железнодорожников» ведет отличную работу со своими фанатами, для которых было организовано несколько видов развлечений. В частности зрители смогли увидеть концерт известной рок-группы «Ногу Свело». Забавно, но известно, что ее лидер Максим Покровский является болельщиком московского «Динамо». Ну, или являлся. В любом случае, согреть и расшевелить толпу музыканты смогли.

Вообще весь Match Day был проведен в стиле хард-рок.

И это весьма символично в такой-то снегопад.

К слову о болельщиках: их на матче присутствовало немного и немало одновременно. Для такой погоды 21 750 зрителей является хорошим показателем. Для такой статусной игры — нет. Были видны свободные места — и даже сектора — что не может не расстраивать после ожидания увидеть полные трибуны. Кстати, Геркус перед матчем говорил, что на игру было реализовано 24 тысячи билетов. Куда пропали чуть более двух тысяч зрителей — непонятно.

Впрочем, если визуально их отсутствие было заметно, то на слух — нет.

Признаться, впервые за все то время, когда мне удавалось побывать на матчах между «Локомотивом» и «Спартаком» на стадионе в Черкизове, было наконец-то заметно преимущество болельщиков хозяев, а не гостей, как это обычно бывает. В течение всей игры они активно себя проявляли и без пиро-шоу обойтись, конечно же, не сумели.

Один из файеров, кстати, упал рядом с голкипером гостей Александром Селиховым. Убрать его поспешил никто иной, как Мануэл Фернандеш.

Кстати, к воротам Селихова бросили файер. Угадайте, кто его убрал. pic.twitter.com/Ng9zhJjCNB — Andrey Senchenko (@ASenchenko11) 4 марта 2018 г.

Фанаты «Спартака» же ограничились одной дымовой шашкей… и подожженных парочкой стульев.

Однако снега было все-таки больше. В снегу было абсолютно все: поле, трибуны и болельщики. Снегопад не прекращался ни на секунду. По ходу матча во время паузы на газон были вынуждены выйти сотрудники стадиона, чтобы в буквальном смысле откопать линии разметки.

Не обошлось и без проблем на трибунах: лестничные проходы напоминали аттракцион «Попади на сектор, не упав». У болельщиков дела обстояли еще хуже: помимо ледяной корки на полу в некоторых местах был самый настоящий потоп.

И, возвращаясь к теме о запрете перфоманса фанатов «Спартака», опасность здоровью зрителей мог понести вовсе не он.

Во время матча с крыши стадиона несколько раз падал снег. Учитывая, что козырек «РЖД Арены» накрывает лишь часть трибун, он мог упасть на голову болельщикам, что могло повлечь за собой серьезную травму, о которых, к счастью, не сообщается.

Можно ли назвать такие условия футбольными? Наверное, да. Но только в России. К примеру, матч 26-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Аталантой» из-за сильного снегопада был перенесен. У нас же решили, что московскому дерби быть. Особенно данная тема была актуальна для «Спартака», чей матч в Кубке России, который должен был состояться 28 марта в Самаре, был отменен из-за сильного мороза. Если бы погода помешала провести игру и в этот раз, то возникло бы немало шума вокруг спартаковцев.

На условия обратил внимание главный тренер красно-белых Массимо Каррера:

«Оценка моей команды соответствует оценке поля. И нам, и «Локомотиву» было тяжело играть в футбол. Обе команды старались победить. В таких условиях все становится сложнее начиная с передач. Отличаются ли условиях от тех, что были в Самаре? Температура многое решает. В Самаре было «-16», сегодня — теплее. Поэтому этот матч надо было играть. Играть в «-15» с замерзшим полем намного хуже, чем сегодня».

Вероятно, команды показали бы футбол лучшего уровня, будь поле к этому готовым. Но самое главное, что с ним справились игроки, которые не получили травм. Хотя они то и дело поскальзывались на ровном месте. По мнению председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова, командам удалось показать качественную игру.

«Погода с точки зрения температуры была плюс-минус нормальная, при такой играют и в Италии, и в Англии, например. Работники клуба и стадиона сделали все, чтобы газон был в должном состоянии, ну а что касается снега, тот тут мы были уже не властны».

Пожалуй, от игры были несколько иные ожидания. В большей степени это касается голов, которых в итоге не было. Но все, что касается атмосферы, борьбы за победу и эмоций болельщиков, то тут ни убавить, ни прибавить. Match Day прошел действительно в стиле хард-рока. Дерби удалось.

Результат матча устроил «Локомотив», это бесспорно. По итогам 21-го тура он продолжает лидировать в турнирной таблице с весьма солидным отрывом: отрыв от ближайшего преследователя, которым немного неожиданно стал «Краснодар», теперь составляет семь очков. Растерять такое преимущество за восемь туров — непозволительная роскошь. У «Спартака» ситуация же усложнилась. В активе красно-белых 38 баллов, и в борьбе за чемпионство им теперь остается надеяться на осечку «железнодорожников». Случится ли она? Покажет время.

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