Смерть в гостинице: сборная Италии потеряла защитника

Мир футбола поражен внезапной трагедией: защитник сборной Италии Давиде Астори, на клубном уровне выступающий за «Фиорентину», скончался во сне. Игроку был только 31 год.

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4 марта в 17:00 по московскому времени «фиалки» должны были провести выездной матч против «Удинезе» в рамках 27 тура итальянской Серии А, однако встреча была отменена.

Утром в день игры Астори обнаружили мертвым в номере гостиницы, куда команда из Флоренции заселилась в преддверии матча.

Предполагается, что у игрока произошла внезапная остановка сердца.

Другие футболисты забеспокоились, не обнаружив своего капитана на завтраке. Раньше Давиде всегда приходил одним из первых на все общекомандные мероприятия. На поиски игрока были отправлены люди, которые и обнаружили его мертвым в номере.

При этом до этого ничего не было известно о каких-либо проблемах Астори со здоровьем, тем более с сердцем. «Фиорентина» даже вела с возрастным защитником переговоры о продлении контракта.

Смерть игрока стала настоящим потрясением для одноклубников.

«Футбольный клуб «Фиорентина», глубоко потрясенный трагедией, вынужден сообщить, что капитан команды Давиде Астори скончался этой ночью в результате неожиданной болезни.

В этой ужасной и весьма деликатной ситуации мы просим всех проявить человечность из уважения к семье Астори», — гласит официальное заявление «фиалок».

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.

Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilitа di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 4 марта 2018 г.

Спортивный директор «Ромы» Рамон Родригес Мончи, много лет проработавший в испанской «Севильей», сравнил эту внезапную кончину со смертью Антонио Пуэрты. 22-летнему защитнику «рохибланкос» неожиданно стало плохо во время матча Примеры. Он сумел самостоятельно покинуть поле, однако, оказавшись в раздевалке, пережил сердечный приступ и вскоре ушел из жизни на больничной койке.

Эта трагедия повергла болельщиков «Севильи» в шок. Клуб объявил о намерении навечно закрепить за Пуэртой 16-й номер, а его родившийся спустя два месяца сын Айтор Антонио получил пожизненный абонемент на стадион андалусийцев «Рамон Санчес Писхуан».

«Я знаком с этими страданиями, я знаю эти чувства, эту боль, поскольку, к несчастью, я уже переживал это лично в ситуации с безвременно ушедшим Пуэртой, — написал Мончи в своем твиттере. — Желаю сил семье Астори, его друзьям, одноклубникам, «Фиорентине» и всему итальянскому футболу. Покойся с миром, Давиде».

Международная федерация футбола (ФИФА) также выразила свои соболезнования.

«Все наши мысли с семьей и друзьями Давиде Астори, который покинул этот мир в возрасте 31 года», — гласит сообщение в твиттере организации.

Не остались в стороне и многие известные футболисты Серии А. Так, нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала написал: «У меня нет слов. Покойся с миром, Давиде Астори».

Senza parole. Riposa in pace Davide Astori pic.twitter.com/mukSojB45l — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 4 марта 2018 г.

К нему присоединился и защитник «Ювентуса» Мехди Бенатия:

«Выражаю свои соболезнования семье Астори. Какая грусть!!! Покойся с миром, чемпион».

Toutes mes condolйances а la famille Astori .

Quelle tristesse!!!

Repose en paix champion pic.twitter.com/iw6T8zto2q — MBenatia5 (@MedhiBenatia) 4 марта 2018 г.

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан вспомнил годы, проведенные с Астори в одной команде:

«Большой игрок, но еще более великая личность… Так много трудных матчей мы провели вместе в «Кальяри», а потом встретились в «Роме»… Все еще не могу поверить в случившееся… Мыслями я с его семьей и близкими… Покойся с миром».

Из-за безвременной кончины Астори в чемпионате Италии был отменен не только матч «Фиорентины» с «Удинезе», но и все воскресные встречи 27 тура Серии А:

«Милан» — «Интер», «Дженоа» — «Кальяри», «Беневенто» — «Верона», «Кьево» — «Сассуоло», «Торино» — «Кротоне» и «Аталанта» — «Сампдория». Об этом сообщил портал Football Italia.

Астори сыграл в 13 матчах за основную сборную Италии, дебютировав 29 марта 2011 года в товарищеском матче со сборной Украины. Свой первый и единственный гол за «скуадру адзурру» защитник провел 30 июня 2013 года в матче за третье место на Кубке Конфедераций в ворота сборной Уругвая.

На клубном уровне Давиде дольше всего играл за «Кальяри», причем в 2011 году им активно интересовались российские клубы — московский «Спартак» и махачкалинский «Анжи» — однако президент «Кальяри» Массимо Челлино отказался отпускать ведущего игрока в Россию.

Также Давиде провел один сезон в «Роме», а последние три года выступал за «Фиорентину», капитаном которой он был назначен в этом сезоне.

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