Тайны гаража и неизвестный Квят: «Формула-1» заехала на тесты

До старта сезона-2018 в «Формуле-1» осталось чуть больше двух недель. Совсем скоро в Мельбурне взревут обновленные моторы, Льюис Хэмилтон помчится защищать титул чемпиона от с каждым годом все более мотивированных соперников, а Россия будет напряженно следить у экранов за своей новой надеждой — третьим российским пилотом за всю историю «королевских гонок» Сергеем Сироткиным, который с этого года выступает за «Уильямс».

А пока в Барселоне проходят последние приготовления — тестовые заезды, на которых гонщики пробуют свои модернизированные за зиму болиды на реальной трассе.

Средиземноморский город был не случайно выбран для проверочных заездов: конфигурация трассы Circuit de Barcelona-Catalunia со множеством интересных поворотов позволяет проверить машину на самых невообразимых виражах и собрать максимум информации о ее поведении в боевых условиях.

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Однако даже такая прекрасная трасса оказалась бессмысленной, когда внезапно решила взбунтоваться погода. Все четыре дня первой серии тестов шел то дождь, то снег, и только в последний небо немного сжалилось над пилотами и подарило несколько солнечных часов, прежде чем снова нагнать облака.

Испанский пилот команды «Рено» Карлос Сайнс, которого в Барселоне встречают как национального героя (уже по дороге из аэропорта начинаются плакаты с его изображениями), даже не смог назвать заезды по мокрой, а затем и подмерзшей трассе тестами.

«Иногда удавалось прогреть шины, иногда — нет. Тесты — неподходящее слово для того, что происходило.

Я проехал несколько кругов, но по сути не работал с машиной, поскольку мы знаем, что не окажемся в подобных условиях по ходу сезона», — отметил гонщик.

Впрочем, несмотря на наводящую тоску погоду, в специальном городке для десяти команд «Формулы-1» жизнь кипела со скоростью болида на финишной прямой.

Пространство между грузовиками с оборудованием, гаражами и моторхоумами, доступ в которые был открыт только пилотам, сотрудникам команд и приглашенным гостям (попасть туда, купив билет, было невозможно), то и дело пересекали механики, журналисты с микрофонами и камерами наперевес, а также обеспокоенные сотрудники пресс-служб.

Тесты — самое время для общения со СМИ: уже можно что-то сказать о новой машине, но при этом над пилотами еще не довлеет стресс сезона. Пресс-конференции назначались по несколько раз в день прямо возле гаражей команд и в моторхоумах: так, в окно временного домика «Рено» можно было разглядеть, к примеру, того же Сайнса, который долго давал интервью восторженному испанскому журналисту.

Испанца очень активно поддерживали и местные болельщики, которые приобрели билеты и весь день сидели на трибунах с плакатами «Vamos, Carlos!» («Вперед, Карлос!»).

Где-то рядом примостилась и надпись «Fernando is back» («Фернандо вернулся»), посвященная пилоту «Макларена» Фернандо Алонсо, но восходящая звезда испанского мотоспорта сейчас явно привлекает к себе больше внимания фанатов, чем 36-летняя легенда.

При этом на вопрос о российских пилотах местные любители автогонок пожимали плечами: «А что, кто-то из России сейчас есть в «Формуле-1»?»

Про то, что Сироткин стал основным гонщиком «Уильямса», никто не слышал, а Даниила Квята один из фанатов «Феррари» уже окончательно отправил из «королевских гонок», как-то упустив тот момент, что россиянин с сезона-2018 трудится пилотом по развитию именно этой итальянской команды.

Болиды проезжали мимо примостившихся на отсыревших трибунах болельщиков на скорости около 300 км/ч, периодически вздымая брызги из луж.

В целях безопасности основная трасса была отделена от зрителей перегородками, и невысокие машины можно было разглядеть только с верхних трибун.

А полюбоваться на произведения инженерного искусства вблизи можно было, только когда они набирали скорость, выезжая из гаража, либо сбрасывали показатели спидометра, возвращаясь. В остальное время болиды с агрессивным ревом проносились за ограждением.

При этом после того, как машину целой командой закатывали в гараж, механики тут же задвигали ширму, чтобы ни в коем случае не показать посторонним свою внутреннюю кухню: в преддверии сезона каждый коллектив особенно бережет свои конструкторские секреты.

Впрочем, корреспонденту «Газеты.Ru» все же удалось по приглашению оказаться в святая святых «Рено».

Гараж оказался заполнен экранами с изображением трассы, на которой точками были отмечены все пилоты и их местоположение в настоящий момент.

За самым большим экраном, на котором высвечивались неровные полоски разных цветов, напоминающие сложную кардиограмму, располагался специальный сотрудник, следивший за техническим состоянием машины в режиме реального времени. В случае непредвиденной поломки он должен понять это раньше пилота — исходя из показаний — и предотвратить несчастный случай.

В отдельной части помещения целыми башнями выше человеческого роста строились штабеля шин, закутанные в специальную ткань для подогрева.

Установленная температура определялась тем, сколько кругов пилот должен был провести на этом типе шин, а также состоянием трассы и погодой. Многие шины грелись на 60 градусах, но в некоторых случаях доходило и до 110.

На одной из невысоких перегородок гаража обнаружилось кресло с характерными вмятинами для тела — оказалось, это сиденье Сайнса, изготовленное с малейшим учетом его физических особенностей. Кресло пустовало, поскольку в тот момент на трассе находился другой пилот «Рено» Нико Хюлькенберг — во время тестов гонщики используют одну машину.

Тут же неподалеку нашлись и два потрепанных футбольных мяча – Нико любит перед тем, как сесть в болид, размяться набиванием снаряда со своим физиотерапевтом.

Из-за атмосферы тайны сфотографировать можно было лишь некоторые детали машины, хранящиеся в гараже.

Наиболее примечательной из них оказался руль болида для сезона-2018, стоимость материалов и начинки которого составляет €50 тыс.

Во сколько же всего обошлось «Рено» производство этого руля, учитывая, что над ним трудятся 18 человек круглый год, даже сложно предположить.

Из множества кнопок с загадочными названиями типа «Fail» и «Aero» (как объяснили работники, за этими словами кроется некий зашифрованный смысл, который нельзя объяснять всем), внимание привлекает простой желтый круглешок с буквой D.

Из этой кнопки не стали делать тайну и рассказали, что она означает «drink» (пить). Во рту пилота во время гонки находится специальная трубка, по которой поступает вода.

Однако пользоваться этой кнопкой получается только первое время, поскольку затем жидкость нагревается до состояния кипятка.

На тестах работа идет так же плотно, как и во время сезона, — над машиной трудятся 60 техников, которые колдуют над болидом в две смены. У каждого из пилотов своя команда, которая подстраивает «железного коня» под личные потребности своего патрона.

Однако возможностей для изменения болида на тестах не так уж много: все-таки грузовиков с запчастями здесь на порядок меньше, чем на реальных гонках.

Кроме того, перевозкой оборудования (особенно на дальние расстояния) заведует оргкомитет «Формулы-1», который берет с команд по €150 за килограмм груза, поэтому конюшни стараются взять только самое необходимое.

На случай неожиданной потребности в какой-то детали в «Рено», например, работают люди, иронично называемые Visa Victims («жертвы визы»), которые обладают визами во все необходимые страны мира и готовы в любой момент доставить нужную запчасть.

Впрочем, в Барселоне у команд вряд ли возникнет необходимость срочно срывать из дома «жертву» — из-за непогоды пилотам еще не удалось до конца прочувствовать свои болиды, чтобы вносить в них какие-то изменения.

Вторая серия тестовых заездов состоится с 6 по 9 марта. Остается надеяться, что на этот раз условия позволят гонщикам проверить все возможности своих новых машин.

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