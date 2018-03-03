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«Они мертвые и доживают свой бойцовский век»

Емельяненко назвал бойцов Харитонова и Олейника «полуобмороками»

Российский боец Александр Емельяненко vk.com/fc_akhmat
Российский боец Александр Емельяненко
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко критично отозвался о российских коллегах Сергее Харитонове и Алексее Олейнике, заявив, что не хочет выходить против них на ринг. Емельяненко также заверил своих поклонников, что в будущем помирится со своим старшим братом Федором после конфликта, разгоревшегося осенью прошлого года.

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко раскритиковал российских коллег Сергея Харитонова и Алексея Олейника. Отвечая на вопрос о том, хотел бы Емельяненко выйти на ринг против Харитонова, спортсмен подверг своего соотечественника критике и заявил, что сам отказывается против него драться.

«Да Харитонов мертвый. Ну вы посмотрите на него: он мертвый! Он хочет под занавес карьеры заработать за бой со мной большое количество денег — столько, сколько он за всю свою историю не зарабатывал.

Но я попросил не ставить меня против российских бойцов. Даже против таких, как Харитонов, как Алексей Олейник, и им подобных», — цитирует 26-летнего Емельяненко «Спорт-Экспресс».

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Боец также заявил, что Харитонов и Олейник потеряли интерес к спорту, а выходят на ринг только ради гонорара.

«Они в открытую сидят и заявляют: «Нам не интересен бой с Александром, нам интересно, сколько заплатят!

Мы не готовы терпеть, мы уже не в той форме. Нам интересно, чтобы руководство клуба «Ахмат» дало нам сумасшедший гонорар!» И им отвечаю: «Да отдыхайте!» Я принципиально не буду с ними драться. Если хотят, пусть приезжают ко мне на тренировку, либо я готов приехать к ним в спортзал и побить их. По их правилам. Они что один, что второй — полуобмороки, мертвые. Доживают свой бойцовский век», — подчеркнул Емельяненко.

В свою очередь, комментируя свою мотивацию, Александр сказал, что «выступает за идею» и отказался называть какие-либо суммы.

«Это настолько личное, что сюда даже лезть не стоит. Считайте свои деньги. Сколько-сколько... Меня все устраивает, раз я выступают в этой организации»,

— отрезал боец.

Емельяненко также заявил, что многие опытные спортсмены отказываются выходить против него на ринг, опасаясь поражения. Александр уверен, что может победить многих обладателей поясов.

«Из опытных спортсменов никто не хочет выходить на бой, потому что упадет в рейтинге. Поэтому и всячески пытаются избегать меня. Им лучше провести 10 боев с кем-то неизвестным. Это мне без разницы, кого бить. А они видят, в какой я сейчас форме, как бью, как дышу. Им бой со мной не нужен. Падает рейтинг, а за ним и все остальное — и гонорары, и общественное признание. Тут все сложно и муторно как бойцам, так и промоутерам. Все промоутеры хотят, чтобы их бойцы шли без проигрышей.

Это мне надо доказывать, что я лучший, пытаться залезть в высший дивизион, а им там нужно удержаться. Я же их могу побить, растолкать локотками, занять свое место.

Так же ведут себя и организации — контракт с ними подпишешь и уже никуда не уйдешь. А если чемпион проиграет, то это сразу бросит тень на всю организацию. Будут говорить: «Ооо, да ваш чемпион проиграл, значит, искусственно сделанный», — сказал спортсмен.

Емельяненко также поспешил успокоить любителей ММА относительно своего конфликта со старшим братом Федором и выразил уверенность, что братья помирятся.

«Наверное, с его стороны это была минутная слабость. Он же никогда не выделялся поспешными заявлениями. Всегда был рассудительным, думающим, взвешивающим. А тут раз… Сорвался, поспешил, поторопился. Наверное, были какие-то обстоятельства извне, которые его спровоцировали. А он просто на мне выместил. Всему свое время.

Успокоится все, уляжется, выровняется. Все будет нормально, не переживайте»,

— заключил боец.

На сегодняшний день Емельяненко имеет контракт с лигой World fighting championship Akhmat (WFCA), в рамках которой провел два боя — с бразильцем Жеронимо дос Сантосом и американцем Верджилом Цвикером. Оба поединка завершились победой россиянина техническим нокаутом.

Напомним, что до боя с дос Сантосом в сентябре 2017 года у Емельяненко случился перерыв в карьере более чем на три года. В мае 2015 года боец был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключение за изнасилование и кражу паспорта. Однако уже в ноябре 2016-го Воронежский областной суд смягчил наказание и выпустил бойца на свободу, приговорив его к двум годам исправительных работ. В 2017 году Емельяненко подписал контракт с WFCA.

После освобождения спортсмен быстро наладил отношения с Кадыровым, выразил большую поддержку главе Чечни и вступил в клуб.

Не исключено, что это также послужило причиной большого конфликта со старшим братом Федором, в течение которого бойцы несколько раз писали друг другу развернутые письма со взаимными обвинениями.

Возглавляющий союз ММА России Федор Емельяненко в октябре 2016 года выступил с критикой боев турнира по смешанным единоборством в Грозном, где приняли участие трое сыновей Кадырова. Емельяненко-старший резко осудил бои, отметив, что детям до 12 лет не разрешено выступать по правилам ММА.

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