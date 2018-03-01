Задержали и отпустили: приключения Ефимовой в США

Прославленная российская пловчиха Юлия Ефимова, проживающая и тренирующаяся за океаном, была перед Новым годом задержана в США полицией Лос-Анджелеса.

Уже в феврале 2018 года в американских СМИ появилась информация о задержании российской пловчихи, которая, по их сведениям, попала в участок в Калифорнии 30 декабря 2017 года.

«У меня все хорошо. Готовлюсь к соревнованиям — в четверг начинаю выступать. В СМИ пишут громкие заголовки, не проверяя информацию. Не поддавайтесь на провокации», — прокомментировала Ефимова ситуацию для RT.

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В то же время представитель спортсменки Ольга Елисеева в разговоре со «Спорт-Экспрессом» опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что пловчиха была задержана за ДТП, причем находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Эти слухи не соответствуют действительности. Проще говоря, это все неправда. Не было ни автомобильной аварии, ни тем более алкогольного опьянения. Не знаю, откуда все это взялось. В настоящее время Юля находится на сборах в США со своим тренером. У нее все в порядке», — сказала она.

В полицейском департаменте Лос-Анджелеса подтвердили, что 30 декабря женщина по имени Юлия Ефимова была действительно задержана, и данные о задержании легко найти в соответствующем реестре на официальном сайте ведомства.

При этом в качестве причины задержания значится «легкий проступок». Журналистам стало известно, что Ефимова пробыла в участке непродолжительное время и была отпущена под залог, составивший $5 тыс.

В полицейской карточке отмечается, что 25-летняя девушка по имени Юлия Ефимова была задержана в 00.38 по местному времени, а в половину седьмого утра ее отпустили под залог.

При этом отцу Ефимовой не известно о том, что его дочь была задержана в Лос-Анджелесе.

«Мне ничего не известно об этом случае. Да, Юля сейчас находится в США, тренируется здесь. Но эту информацию я никак не могу прокомментировать, не знаю, откуда берутся подобного рода слухи и почему они распространяются. Нет чтобы хорошее что-нибудь написать, так высасывают новости из пальца. Мне ничего об этом не известно», — передает слова Ефимофой ТАСС.

Напомним, что Юлия Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр. В Лондоне в 2012 году она выиграла бронзовую медаль на 200-метровке брассом.

Еще более удачной для нее получилась Олимпиада в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где она завоевала сразу две серебряные награды – на 100 и 200-метровках брассом.

Ефимова является обладательницей целой россыпи наград мировых и европейских чемпионатов. На континентальных первенствах в ее активе есть три золотых и две серебряных медали, а также три золота Дебрецена-2007 на короткой воде.

На мировых форумах Ефимова пять раз выигрывала золото, а также является шестикратной серебряной и трехкратной бронзовой призершей. Есть в ее активе и одна бронзовая медаль чемпионатов мира на короткой воде.

Удачно для продолжающей свою карьеру 25-летней спортсменки сложился прошедший в июле прошлого года в Будапеште последний чемпионат мира.

Там она взяла бронзу на стометровке и завоевала серебряные медали на 50-метровке и в комбинированной эстафете 4х100 метров.

Главным же для россиянки выступлением в столице Венгрии стала 200-метровка, где она не просто выиграла золотую медаль, но смогла выплыть из 2:20, всего полсекунды уступив мировому рекорду датчанки Рикке Меллер Педерсен, установленному еще в 2009 году.

При этом ближайшей преследовательнице, 22-летней американской пловчихе Беттани Галат Ефимова «привезла» в финале больше двух секунд!

В настоящее время Ефимова владеет рекордами России во всех брассовых дисциплинах и готовится к Олимпиаде-2020 в столице Японии Токио, которая должна стать для россиянки уже четвертой в карьере.

Напомним, что на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро Ефмимова могла не попасть из-за истории с временным отстранением из-за истории с мельдонием.

В допинг-тесте спортсменки был обнаружен запрещенный с 1 января 2016 года препарат, в результате чего она была отстранена от соревнований ч 17 марта по 12 июля 2016 года, когда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уточнила допустимый уровень содержания препарата в крови спортсменов.

В итоге Международная федерация плавания отказалась допускать спортсменку на Олимпиаду в Бразилии, однако обладавшая на тот момент лучшим результатом сезона в мире на 200-метровке брассом Ефимова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и выиграла дело.

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